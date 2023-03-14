Al Rojo Vivo (2016), Eduardo Inda: "El informe dice que Iglesias ha cobrado entre 600.000 y 700.000 euros anuales"  

A razón de un artículo de OK Diario, que señala que la Policía aprecia indicios de blanqueo y financiación ilegal de 'Podemos', su director, Eduardo Inda, asegura que "la UDEF lleva alrededor de un año" investigando, tras "más de una decena de denuncias", para elaborar el informe.
| etiquetas: ferreras , al , rojo , vivo , 2016 , eduardo , inda , informe , iglesias
Acaba de salir hoy la sentencia condenatoria al hijo de la grandisima puta del director de okdiarrea. Tendra que indemnizar al coletas con 18mil lereles por difamación.
Y que por lo visto tiene muchos defensores por aqui.
La Fiscalía Europea archiva la investigación al hermano de Ayuso por la compra de mascarillas
www.newtral.es/fiscalia-europea-hermano-ayuso/20230314/
Pues con esas, los zurdos siguen acusando al hermano de Ayuso.
Qué ingenuo se te ve. Y cuánto interés en defenderla, ni que tú también fueses a comisión.
cc: #2 Me cuelgo de ti para contestarle a al Aldama de Menéame, que ha sufrido otra alucinación.
Pero es q aqui se mataba a gente en controles y se tapaba en democracia.
Asi es q el nivel siempre estuvo alto....
Ahira se follan al FGE sin pruebas y entre risas...
Vox y PP van a dejar una democracia iliberal como Rusia, Hungria o VENEZUELA, pero hay q reconocer q esto nunca llego a ser una demicracia liberal en la q todos los oartudos tienen las mismas reglas.
CON SU PUTO DINERO Y SIN ROBAR A NADIE!!!!
Y te lo dice gente q apoya a un Vago q compro una casa de 2 millones con un sueldo de 5-6K al mes declarados...