Al Rojo Vivo (2016), Eduardo Inda: "El informe dice que Iglesias ha cobrado entre 600.000 y 700.000 euros anuales"

Al Rojo Vivo (2016), Eduardo Inda: "El informe dice que Iglesias ha cobrado entre 600.000 y 700.000 euros anuales"  

A razón de un artículo de OK Diario, que señala que la Policía aprecia indicios de blanqueo y financiación ilegal de 'Podemos', su director, Eduardo Inda, asegura que "la UDEF lleva alrededor de un año" investigando, tras "más de una decena de denuncias", para elaborar el informe.

Harkon
Es muy burdo pero voy con ello
Pertinax
#1 Hemeroteca
#7 Barriales
#2 de eso nada, monada.
Acaba de salir hoy la sentencia condenatoria al hijo de la grandisima puta del director de okdiarrea. Tendra que indemnizar al coletas con 18mil lereles por difamación.
Pertinax
#7 Que sí, que lo hemos leído aquí, solo digo que este envío estaría mejor en Hemeroteca para evitar confusiones.
#12 Barriales
#8 nadie se confunde. Esta noticia solo recuerda a los meneantes, que Hinda es un miseble hijo de la grandisima puta.
Y que por lo visto tiene muchos defensores por aqui.
Pertinax
#12 Eso tampoco es novedad. Y gañán, añado.
alcama
#2 Hemeroteca:
La Fiscalía Europea archiva la investigación al hermano de Ayuso por la compra de mascarillas
www.newtral.es/fiscalia-europea-hermano-ayuso/20230314/

Pues con esas, los zurdos siguen acusando al hermano de Ayuso.
calde
Hombre claro! Te crees Aldama que vamos a pasar por alto que esta sinvergüenza enriquezca a toda la familia con contratos desde su propia administración y en plena pandemia???

Qué ingenuo se te ve. Y cuánto interés en defenderla, ni que tú también fueses a comisión.

cc: #2 Me cuelgo de ti para contestarle a al Aldama de Menéame, que ha sufrido otra alucinación.
2 K 35
ostiayajoder
Iba a decir q es salvaje lo q hicieron con Podemos....

Pero es q aqui se mataba a gente en controles y se tapaba en democracia.

Asi es q el nivel siempre estuvo alto....

Ahira se follan al FGE sin pruebas y entre risas...

Vox y PP van a dejar una democracia iliberal como Rusia, Hungria o VENEZUELA, pero hay q reconocer q esto nunca llego a ser una demicracia liberal en la q todos los oartudos tienen las mismas reglas.
Meritorio
Historia de la infamia española (otra más). Y como sucedió con el franquismo, fueron los culpables, los delincuentes, los que siguieron en el poder.
mmlv
Más allá de la telebasura. Delincuencia mediática
#10 javic
Funcionó muy bien todo lo que hicieron. Mucha gente le rechaza porque se compró una buena casa. Siendo el puto vicepresidente del gobierno.
ostiayajoder
#10 Y li oeor:

CON SU PUTO DINERO Y SIN ROBAR A NADIE!!!!

Y te lo dice gente q apoya a un Vago q compro una casa de 2 millones con un sueldo de 5-6K al mes declarados...
Ovlak
Con 16.000 euros se ha saldado la manipulación electoral.
Jointhouse_Blues
Ya se conoce de sobras quienes propagaron el bulo... ¿Por qué nadie tira del rastro del dinero y pone nombre y apellidos a quienes lo financiaron?
#14 Barriales
#5 que?. Explíquese.
