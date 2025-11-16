Los ricos se casan con los ricos: cómo el amor perpetúa la desigualdad

La clase social atraviesa todos los aspectos de la vida y el amoroso no iba a ser menos. En España las parejas no se forman al azar, sino que suelen estar determinadas por cuestiones socioeconómicas, lo que se traduce en que una persona se junta con quien más se parece a sí misma en términos de ingresos y riqueza. En la parte alta de la tabla, la tendencia se dispara. Quienes más ganan y más tienen se encuentran con una intensidad que triplica lo que ocurriría en una sociedad en la que los enlaces se produjeran de manera completamente aleatoria