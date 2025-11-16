edición general
Los ricos se casan con los ricos: cómo el amor perpetúa la desigualdad

Los ricos se casan con los ricos: cómo el amor perpetúa la desigualdad

La clase social atraviesa todos los aspectos de la vida y el amoroso no iba a ser menos. En España las parejas no se forman al azar, sino que suelen estar determinadas por cuestiones socioeconómicas, lo que se traduce en que una persona se junta con quien más se parece a sí misma en términos de ingresos y riqueza. En la parte alta de la tabla, la tendencia se dispara. Quienes más ganan y más tienen se encuentran con una intensidad que triplica lo que ocurriría en una sociedad en la que los enlaces se produjeran de manera completamente aleatoria

Feindesland #1 Feindesland
Sorpresazo posmoderno. Esto no había pasado nunca.

xD
TripleXXX #7 TripleXXX
#1 De piedra me he quedado con el dato :palm:
pip #4 pip
En España y en el resto del planeta, la gente tiende a juntarse entre su propia clase social , y cuando eso no es así aquí hay un término: "braguetazo".
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
"sino que suelen estar determinadas por cuestiones socioeconómicas",... de clase social, pero ellos te dirán que las clases sociales hoy no existen. :roll:
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#6 Viendo como estan las leyes en caso de divorcio y la alta probabilidad es normal que no quieran casarse con gente de menor poder adquisitivo. Es lo que le paso al superprogre vegano Paul McCartney, que dijo ya no se casaria con ninguna mujer que no fuera rica
#11 Meconvirtióengrillo
#6 "pero seguro que tú no estás en la mía", te ha faltado añadir xD
Torrezzno #12 Torrezzno
Golazo de Señor a pase de Socrates, sorpreson en las Gaunas!
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Los kayetanos fatxapobres se van a desilusionar. xD

Ellos que tienen grande e ilustres apellidos como García y Fernandez-Porquero de Pérez-Carpintero y Peláez-Gutierrez-Fernández Expósito Iglesias y Acero.
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#0 Positivo por el nick, me encanta.
uyquefrio #3 uyquefrio
Españita son dos herencias tochas que terminaron juntándose... :roll:
#8 Meconvirtióengrillo
#3 con ese origen, como nos podemos sorprender con esta noticia :troll:
DrEvil #5 DrEvil *
Entonces la dama y el vagabundo no era basado en una historia real?
Igual es por eso que algunos padres quieren llevar a sus hijos a colegios donde se junten con gente de buenas familias, ahora que lo pienso.
No se me habría ocurrido nunca...
hazardum #13 hazardum
Creo que los que son ricos de siempre digamos, es bastante lógico que pase esa cuestión (aparte de la presión familiar), ya que al final se mueven en ese ámbito social y es donde conocen gente, colegio, universidad, circulo social, etc, otra cosa son personas que se hacen ricos de repente, como deportistas, nuevos emprendedores y similares, donde su ámbito social ha sido muy diverso y no tiene porque ocurrir esto.
#14 Kuruñes3.0 *
Por este orden, buena, lista, bonita y rica. Que lo rico aunque no decida, no molesta.
