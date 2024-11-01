edición general
El regodeo de Trump sobre la vida privada de Thomas Massie tras la muerte de su esposa resulta excesivo para algunos seguidores de MAGA (Eng)

El republicano de Kentucky anunció recientemente que se volvió a casar el mes pasado tras la repentina muerte de su primera esposa, Rhonda, en junio de 2024. «No es de extrañar que las encuestas le den menos del 8 % de posibilidades de ganar las elecciones», continuó Trump. «En fin, que tengas una vida estupenda, Thomas y (?). ¡Su esposa pronto descubrirá que se ha quedado atrapada con un PERDEDOR!». El presidente Donald Trump se regodeó con la noticia de que el representante Thomas Massie se ha vuelto a casar tras la muerte de su mujer

