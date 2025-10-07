·
La reforestación de China ya equivale a casi dos veces España: así lo consiguen
El proyecto 'Gran Muralla Verde', nacido en los 70 para frenar el desierto en el norte, es una valiosa arma contra el cambio climático
|
etiquetas
:
china
,
reforestación
,
gran muralla verde
actualidad
#1
intotheflow
"La plantación del equivalente a 840.000 campos de fútbol en el desierto..." que alguien incluya de una vez los campos de fútbol en el sistema internacional, es una unidad de medida esencial en el ámbito periodístico.
0
K
7
#5
Abril_2025
#1
La noticia antes mide en kilómetros cuadrados, hectáreas e incluso Españas (2).
Quizás les sobró esa parte, que parece de relleno.
0
K
11
#2
RuiWang
Es imposible que caiga en portada en menéame una noticia sobre reforestación y no sobre deforestación y cambio climático
Ah, que está China de por medio ...
0
K
6
#3
Asimismov
#2
China está reforestando con árboles comunistas.
0
K
12
#4
intotheflow
#2
La gran muralla verde africana (algo alejada de China) ya se meneó en su día:
www.meneame.net/story/empieza-construccion-gran-muro-verde-africa-eng
www.meneame.net/story/florece-gran-muralla-verde-africa-hay-celebrarlo
Y otras que no llegaron a portada:
www.meneame.net/story/muralla-verde-sahel-como-salvar-suelo-desertific
www.meneame.net/m/MAmbiente/inmensidad-contra-desierto
www.meneame.net/story/gran-muralla-verde-del-sahara
www.meneame.net/story/arboles-contra-desierto
1
K
18
#6
RuiWang
#4
pues qué raro, estarán chinos o comunistas entre medias
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
