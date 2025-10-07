edición general
La reforestación de China ya equivale a casi dos veces España: así lo consiguen

La reforestación de China ya equivale a casi dos veces España: así lo consiguen

El proyecto ‘Gran Muralla Verde’, nacido en los 70 para frenar el desierto en el norte, es una valiosa arma contra el cambio climático

6 comentarios
#1 intoflow
"La plantación del equivalente a 840.000 campos de fútbol en el desierto..." que alguien incluya de una vez los campos de fútbol en el sistema internacional, es una unidad de medida esencial en el ámbito periodístico.
0 K 7
#5 Abril_2025
#1 La noticia antes mide en kilómetros cuadrados, hectáreas e incluso Españas (2).

Quizás les sobró esa parte, que parece de relleno.
0 K 11
RuiWang #2 RuiWang
Es imposible que caiga en portada en menéame una noticia sobre reforestación y no sobre deforestación y cambio climático

Ah, que está China de por medio ... :palm:
0 K 6
Asimismov #3 Asimismov
#2 China está reforestando con árboles comunistas.
0 K 12
RuiWang #6 RuiWang
#4 pues qué raro, estarán chinos o comunistas entre medias
0 K 6

