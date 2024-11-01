Raúl Rodríguez, agente de la patrulla fronteriza que deportó a miles de personas, descubre que es un inmigrante ilegal [Ing]

Todo comenzó en abril de 2018, cuando los investigadores federales le mostraron un documento impactante: un certificado de nacimiento mexicano con su nombre. Una conversación con su padre poco después confirmó lo que Rodríguez había temido nada más ver los documentos: el certificado de nacimiento estadounidense que había utilizado durante décadas era falso. Rodríguez no era ciudadano estadounidense. Era un inmigrante indocumentado. Según sus cálculos, habría ayudado a deportar a miles de personas mientras trabajaba para Aduanas.
| etiquetas: inmigración , ilegal , frontera , deportaciones , usa
Después de eso, perdió mucho y muy rápido: su trabajo en la CBP, sus amigos en las fuerzas del orden, su sentido de identidad. No ha visto a su padre desde ese día de abril de 2018 y dice que no quiere volver a hablar con él nunca más."