edición general
7 meneos
33 clics
Raúl Rodríguez, agente de la patrulla fronteriza que deportó a miles de personas, descubre que es un inmigrante ilegal [Ing]

Raúl Rodríguez, agente de la patrulla fronteriza que deportó a miles de personas, descubre que es un inmigrante ilegal [Ing]

Todo comenzó en abril de 2018, cuando los investigadores federales le mostraron un documento impactante: un certificado de nacimiento mexicano con su nombre. Una conversación con su padre poco después confirmó lo que Rodríguez había temido nada más ver los documentos: el certificado de nacimiento estadounidense que había utilizado durante décadas era falso. Rodríguez no era ciudadano estadounidense. Era un inmigrante indocumentado. Según sus cálculos, habría ayudado a deportar a miles de personas mientras trabajaba para Aduanas.

| etiquetas: inmigración , ilegal , frontera , deportaciones , usa
6 1 1 K 82 actualidad
5 comentarios
6 1 1 K 82 actualidad
JanSmite #2 JanSmite
Si eso no es justicia kármica…………
3 K 54
reithor #4 reithor
No es tan grave, puede irse al lado mexicano de la frontera y tratar de impedir a la gente que vaya a ese infierno que va a ser usa para los inmigrantes.
3 K 47
JanSmite #1 JanSmite
"De repente, se encontró en el extremo opuesto del espectro, luchando por una oportunidad para permanecer en los Estados Unidos.

Después de eso, perdió mucho y muy rápido: su trabajo en la CBP, sus amigos en las fuerzas del orden, su sentido de identidad. No ha visto a su padre desde ese día de abril de 2018 y dice que no quiere volver a hablar con él nunca más."
1 K 32
Veelicus #3 Veelicus
ya lo digo yo... que se joda!
2 K 31
#5 Cincocuatrotres
Habría que dar una categoría a este tipo de narrativa aleccionadora, recuerda un poco a la que se empleaba en la pandemia en la que había muchos relatos de moribundos arrepentidos que renegaban de su estupidez y pedían a sus discípulos que se vacunasen, fantasía moralizantes
0 K 6

menéame