Puente admite ahora que no se renovó todo el carril en Adamuz y que mantuvieron "tramos de vía original" que no era necesario cambiar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que la renovación del tramo por Adamuz no sustituyó la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron "tramos del material original", y que en su soldadura con una parte de carril nuevo es donde precisamente se rompió, provocando el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero.