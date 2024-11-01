edición general
Puente admite ahora que no se renovó todo el carril en Adamuz y que mantuvieron "tramos de vía original" que no era necesario cambiar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que la renovación del tramo por Adamuz no sustituyó la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron "tramos del material original", y que en su soldadura con una parte de carril nuevo es donde precisamente se rompió, provocando el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

Comentarios destacados:          
Alcalino
Cuando se renueva un tramo de vía, es inevitable que los dos extremos del tramo renovado se suelden con la vía original.

Pensadlo bien: la única forma de no soldar vía nueva con vía antigua es renovar toda la línea, de punta a punta, cada vez

Imaginaros que para mejorar un tramo de vía, tuvieran que levantar toda la línea de Madrid a Sevilla.

Pues eso
Pontecorvo
#2 Eso no quita el hecho de que Puente mintió.
beltzak
#3 No se si mintió o no, porque no estoy informado, Pero si de verdad mintió y ya ha rectificado me parece hasta loable con lo que nos tienen acostumbrados los políticos, ya que el accidente ocurrió hace 8 días.

Si comparamos con otros casos, que es mejor no hacerlo, el Sr. Puente quizás pudiera ser el ministro menos mentiroso de la democracia. Y si hablamos de las respuestas ante a gravísimos desastres y accidentes el tío sube 40 escalones.
josde
#3 Menos que Mazon y Ayuso.
josde
Y tu no llegas ni con el Mas ni con el Menos, se te nota mucho
Justiciero_Solitario
yo llego con el igual.
Alcalino
#3 primero, dudo mucho de que "mintiera" con este tema, para empezar, ¿Que ganaba mintiendo?

Y si mentir es motivo de dimisión, ya estáis tardando en pedir la dimisión de toda la cúpula del PP
mstk
#19 No hombre no, que "mentir no es ilegal".
eltxoa
#3 mentir es no decir la verdad a propósito. si no sabes si lo hizo a propósito el que miente afirmando que mintió eres tú.
lonnegan
#2 El ministro mintió, es más , tuvo los cojones de decir que Arcelor sella sus productos como Ensidesa para explicar que el carril ponía eso mismo, Ensidesa y así seguir ocultando la fecha de ese carril

"Todos los carriles de Arcelor Mittal llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean"

Pues me la como doblada, acabo de buscar y el ministro dijo la verdad respecto a la marca comercial Ensidesa
Carnedegato
#2 Pero el tema es que partió por donde unieron nueva y vieja. Puente mintió, dijo que todo ese tramo era nuevo.

Nadie dijo obviamente que no haya un tramo donde nuevo y viejo se unan. Las piruetas que hacéis para que el perineo os sepa a fresas da entre asco y pena.
3 K 30
Indiana.Collons
#2 Es que renovar toda la vía de Madrid a Sevilla es precisamente de lo que presumió Puente en varias entrevistas
josde
Donde, ponlo que no sale por ningun sitio.
#15 fernando_sierra *
fernando_sierra
obmultimedia
#2 eso es inviable hacerlo.
Es normal ir renovando a parches para no alterar mucho tiempo el servicio.
Tensk
#2 ¿Y quién ha dicho lo contrario? Como dije en
www.meneame.net/story/oscar-puente-cualquier-comparacion-mazon-ofensiv

En concreto en www.meneame.net/story/oscar-puente-cualquier-comparacion-mazon-ofensiv

Lo que dijo no era verdad. No sé hasta qué punto lo dijo siendo consciente, si fue información errónea que le pasaron, si se le fue la boca diciendo más de lo que le habían dicho, o qué sé yo. Pero lo que dijo no era verdad.

Como le indiqué a otro usuario (que no le gustó que lo dijese) por "todo el tramo" entiendo que se refiere a que toda la zona donde se desarrolló el accidente había sido renovada. No es así.
mono
No voy a defender al ministro, pero si realmente el análisis técnico no recomienda sustitución de la pieza, es correcto no hacerlo. Lo contrario sería un derroche

Lo que hay que averiguar es por qué fallo algo que había pasado los controles
Battlestar
#4 Al final los 45 muertos se los come el pringao que usó el soplete, ya verás.
Waves
#33 No creo que sea el del soplete, dado que pasó todos los controles posteriores. Ese trabajo estará correctamente certificado.

O bien los controles deberían ser más exahustivos, o bien estamos ante esa mala suerte cósmica que nada podría haberlo evitado.
Carnedegato
Pero el Bulo que nos soltó, además acusando a los que le fiscalizan de soltar bulos, ahí queda.

Y los palmeros de ultraizquierda de Menéame aplaudiendole, patético.

Solo hay que esperar un poco para ver como lo que el gobierno tacha de bulo acaba siendo cierto.
Justiciero_Solitario
¿Cómo era eso de... "los recortes matan"?
tul
#1 había que elegir entre beneficios privados y seguridad para la pasajeros y los beneficios privados son intocables
Justiciero_Solitario
#12 Había que elegir entre gasto que da votos y gasto que no lo da, y los votos son intocables.
tul
#20 hay que ser muy retron para votar a alguien por ponerte un ave que va a ser la ruina
Justiciero_Solitario
#25 Esto es España, pon una parada de AVE o un aeropuerto y ya tienes votos asegurados. el mantenimiento de la vía, mientras no ocurra nada, no da votos.
sliana
#1 tu eres de los que creen que cuando se renueva un tramo de vía no queda ningún rail antiguo en todo el trazado?
Justiciero_Solitario
#21 Yo soy de los que creen que cuando un político intenta justificar una tragedia de la cual él es responsable, no hay que creerlo nunca.
jujutsu
pero en portada las excusas y las mentiras con certificados incluidos que todos los monguers corrieron a validar con comentarios superkarmáticos y asegurando que las noticias que finalmente se han demostrado ciertas fueron canceladas y mandadas al olvido de los bulos meneantes...
Bienvenidos a la realidad paralela y a medida de la progresía miserable española
DORO.C
Esta no llegará a portada, pero los bulos del Sr. ministro todos en portada. :roll:
Luiskelele
Vamos que lo del mundo de ayer era todo mentira, salvo alguna cosa.

xD
Battlestar
Con sinceridad, no creo que haya mentido ya que lo que ha venido diciendo es que el carril roto es de 2023.
Ahora, evidentemente lo que si ha hecho es tratar de poner el foco en el carril roto tirando balones fuera sobre el tramo al que ese carril roto estaba soldado. Como teniendo miedo de admitir que en efecto parte de la vía es de construcción más vieja.

Lo cual es un error y un tanto absurdo, cuantas veces nosotros mismos en casa hemos renovado algo y se ha roto antes la parte nueva que…   » ver todo el comentario
okeil
Una cosa es renovar y otra reconstruir. No veo que tenga que admitir nada ...
fernando_sierra
A ver cuántas mordidas, comisiones y subcontratas hay por medio.
