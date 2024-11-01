Puente admite ahora que no se renovó todo el carril en Adamuz y que mantuvieron "tramos de vía original" que no era necesario cambiar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que la renovación del tramo por Adamuz no sustituyó la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron "tramos del material original", y que en su soldadura con una parte de carril nuevo es donde precisamente se rompió, provocando el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero.
Pensadlo bien: la única forma de no soldar vía nueva con vía antigua es renovar toda la línea, de punta a punta, cada vez
Imaginaros que para mejorar un tramo de vía, tuvieran que levantar toda la línea de Madrid a Sevilla.
Pues eso
Si comparamos con otros casos, que es mejor no hacerlo, el Sr. Puente quizás pudiera ser el ministro menos mentiroso de la democracia. Y si hablamos de las respuestas ante a gravísimos desastres y accidentes el tío sube 40 escalones.
Y si mentir es motivo de dimisión, ya estáis tardando en pedir la dimisión de toda la cúpula del PP
"Todos los carriles de Arcelor Mittal llevan la marca Ensidesa, porque es su marca comercial, sean del año que sean"
Pues me la como doblada, acabo de buscar y el ministro dijo la verdad respecto a la marca comercial Ensidesa
Nadie dijo obviamente que no haya un tramo donde nuevo y viejo se unan. Las piruetas que hacéis para que el perineo os sepa a fresas da entre asco y pena.
Es normal ir renovando a parches para no alterar mucho tiempo el servicio.
Lo que dijo no era verdad. No sé hasta qué punto lo dijo siendo consciente, si fue información errónea que le pasaron, si se le fue la boca diciendo más de lo que le habían dicho, o qué sé yo. Pero lo que dijo no era verdad.
Como le indiqué a otro usuario (que no le gustó que lo dijese) por "todo el tramo" entiendo que se refiere a que toda la zona donde se desarrolló el accidente había sido renovada. No es así.
Lo que hay que averiguar es por qué fallo algo que había pasado los controles
O bien los controles deberían ser más exahustivos, o bien estamos ante esa mala suerte cósmica que nada podría haberlo evitado.
Y los palmeros de ultraizquierda de Menéame aplaudiendole, patético.
Solo hay que esperar un poco para ver como lo que el gobierno tacha de bulo acaba siendo cierto.
Bienvenidos a la realidad paralela y a medida de la progresía miserable española
Ahora, evidentemente lo que si ha hecho es tratar de poner el foco en el carril roto tirando balones fuera sobre el tramo al que ese carril roto estaba soldado. Como teniendo miedo de admitir que en efecto parte de la vía es de construcción más vieja.
Lo cual es un error y un tanto absurdo, cuantas veces nosotros mismos en casa hemos renovado algo y se ha roto antes la parte nueva que… » ver todo el comentario