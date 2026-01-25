·
4974
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
7669
clics
El bulo viral de El Debate
4212
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
4220
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
4574
clics
Observa su pierna
más votadas
524
Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años
296
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
378
Asesinato de Alex Pretti [EN]
296
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
387
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
Óscar Puente: “Cualquier comparación con Mazón es ofensiva. Yo estaba en mi puesto”
Transportes revisará protocolos de Adif y el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria, pero descarta una situación de inseguridad en la alta velocidad
relacionadas
#2
josde
Puente ha demostrado que se puede ser serio en una desgracia como esa acontecida, lo de Mazon y su circo es un pitorreo a la gente y a la justicia.
7
K
98
#1
Mark_
*
Puente no ha cambiado veinte veces de versión sobre lo que estaba haciendo en ese momento porque estaba haciendo su puto trabajo desde el minuto cero.
6
K
84
#4
txillo
#3
creo que te ha salido mal el envío, corre, descarta.
#1
No me quiero imaginar la pandemia con el PP al mando.
0
K
11
#3
Chappie
*
Estaba en su puesto.
Si es que lo queréis todo, populacho.
2
K
15
#5
Leon_Bocanegra
#3
tú idea de subir esta noticia para criticar a Puente te va a salir por la culata.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
