Óscar Puente: “Cualquier comparación con Mazón es ofensiva. Yo estaba en mi puesto”

Transportes revisará protocolos de Adif y el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria, pero descarta una situación de inseguridad en la alta velocidad

josde #2 josde
Puente ha demostrado que se puede ser serio en una desgracia como esa acontecida, lo de Mazon y su circo es un pitorreo a la gente y a la justicia.
Mark_ #1 Mark_ *
Puente no ha cambiado veinte veces de versión sobre lo que estaba haciendo en ese momento porque estaba haciendo su puto trabajo desde el minuto cero.
txillo #4 txillo
#3 creo que te ha salido mal el envío, corre, descarta.

#1 No me quiero imaginar la pandemia con el PP al mando.
#3 Chappie *
Estaba en su puesto.
Si es que lo queréis todo, populacho.
#5 Leon_Bocanegra
#3 tú idea de subir esta noticia para criticar a Puente te va a salir por la culata.
