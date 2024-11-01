El PSC ataca a los grandes tenedores mientras Miquel Iceta acumula 27 inmuebles y más de 10 millones de euros en patrimonio

El presidente de los socialistas catalanes tiene ocho pisos en propiedad, varios de ellos en zonas tensionadas [...] Pero, una vez más, la izquierda catalana demuestra la flagrante contradicción entre su relato y la ejemplaridad de sus dirigentes.
| etiquetas: psc , iceta , inmuebles
¿Le están criticando por pensar en el bien común en lugar de en su bolsillo?
Todo a nombre de sociedades, de tu hijo, de tu madre. En el caso de Iceta a nombre de sociedades. Asunto resuelto. Todo el mundo gana, Izeta igual, la muchachada con su titular y nada resuelto porque nadie quiere resolverlo
Ya.
Herencia Familiar Reciente: En marzo de 2026, informaciones publicadas por el diario El Debate señalan un incremento sustancial de su patrimonio, que superaría los 10 millones de euros. Este aumento se debe principalmente a una herencia que incluye:
27 inmuebles: Distribuidos en diversas localidades.
Activos financieros: Acciones y fondos de inversión derivados de la misma sucesión.
Pues si te lo preguntabas, haberlo buscado
8 pisos + 8 garajes + 8 trasteros = 24 inmuebles. 1 de esos pisos será el suyo, por lo que supongo que tendrá 2 garajes (para él y el marido).¿2 garajes más para hacer los 27?. Queda más impresionante poner 27 inmuebles, pero deberían haber omitido lo de los 8 pisos y así dejaban volar la imaginación. Es de primero de periodismo amarillo.
No van a legislar en contra de si mismos