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El PSC ataca a los grandes tenedores mientras Miquel Iceta acumula 27 inmuebles y más de 10 millones de euros en patrimonio

El presidente de los socialistas catalanes tiene ocho pisos en propiedad, varios de ellos en zonas tensionadas [...] Pero, una vez más, la izquierda catalana demuestra la flagrante contradicción entre su relato y la ejemplaridad de sus dirigentes.

| etiquetas: psc , iceta , inmuebles
11 2 11 K 28 politica
18 comentarios
11 2 11 K 28 politica
Comentarios destacados:      
Gry #4 Gry *
Pues se merece un aplauso por proponer una ley que le perjudica personalmente.

¿Le están criticando por pensar en el bien común en lugar de en su bolsillo?
14 K 144
sotillo #6 sotillo
#4 Le critican por que le envidian, es lo mejor saben hacer y muchas veces ni siquiera es por el dinero
0 K 9
comunerodecastilla #8 comunerodecastilla
#4 En su cabeza sonaba espectacular, seguramente por el eco. xD xD xD
2 K 20
#14 surco *
#4 A ver, de verdad crees que alguien va a ser gran tenedor en este país? Los que van a forrarse van a ser los notarios.
Todo a nombre de sociedades, de tu hijo, de tu madre. En el caso de Iceta a nombre de sociedades. Asunto resuelto. Todo el mundo gana, Izeta igual, la muchachada con su titular y nada resuelto porque nadie quiere resolverlo
1 K 29
angeloso #15 angeloso
#14 Las sociedades también pueden ser grandes tenedoras. :shit:
0 K 11
#18 surco
#15 Pero no van a ser. Nunca van a tener 5
0 K 11
#3 chocoleches
Pues yo lo veo al revés, a pesar de que Iceta sea un gran tenedor, sacan leyes para penalizarlo. Quizá por eso no trabajo en un panfleto online como e-noticies.
14 K 126
zentropia #2 zentropia *
Ota vez si eres comunista no puedes tener iphone.

Ya.
7 K 68
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Lo que habría que preguntase es como una persona que sólo ha trabajado en la política tiene 27 inmuebles y 10 millones de patrimonio.
3 K 47
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#5 Eso mismo estaba pensando yo
1 K 23
#9 surco
#5 Espero que haya heredado al menos 25, si no, apesta
0 K 11
#11 cosko
#5 A parte de ser Embajador permanente ante la UNESCO: Con una retribución estimada superior a los 220.000 € anuales.
Herencia Familiar Reciente: En marzo de 2026, informaciones publicadas por el diario El Debate señalan un incremento sustancial de su patrimonio, que superaría los 10 millones de euros. Este aumento se debe principalmente a una herencia que incluye:
27 inmuebles: Distribuidos en diversas localidades.
Activos financieros: Acciones y fondos de inversión derivados de la misma sucesión.

Pues si te lo preguntabas, haberlo buscado
2 K 18
eltxoa #17 eltxoa
#2 Puedes tener un smartphone, pero un iPhone no. El problema con el iPhone no es que sea caro.
0 K 11
camvalf #12 camvalf
Son tan tontos que hacen titulares para para hacer quedar mal a peña y consiguen todo lo contrario
2 K 22
aupaatu #1 aupaatu *
Entonces a protestado por las politicas que plantean sus socios de izquierdas o el problema es que tiene propiedades
1 K 21
#13 TimOtheo *
¿27 inmuebles, 8 pisos?
8 pisos + 8 garajes + 8 trasteros = 24 inmuebles. 1 de esos pisos será el suyo, por lo que supongo que tendrá 2 garajes (para él y el marido).¿2 garajes más para hacer los 27?. Queda más impresionante poner 27 inmuebles, pero deberían haber omitido lo de los 8 pisos y así dejaban volar la imaginación. Es de primero de periodismo amarillo.
1 K 13
#16 chavi
Y como el muchos de los que mandan en el PSOE.

No van a legislar en contra de si mismos
0 K 11
MAVERISCH #10 MAVERISCH
8 pisos... Iceta debe ser la máxima representación del derecho a tener vivienda.
0 K 10

menéame