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El primer cierre de una cafetería de instituto de A Coruña tras la ley que limita la bollería y los refrescos: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"

El primer cierre de una cafetería de instituto de A Coruña tras la ley que limita la bollería y los refrescos: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"

Los propietarios de las cafeterías de centros educativos encuentran incongruencias en la normativa que limita los alimentos poco saludables en centros escolares. 'No tiene sentido prohibir vender aquí, si los chicos pueden parar en el supermercado y llevarlo al instituto', advierten.

| etiquetas: instituto , comida , cafetería , salud , comedor
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47 comentarios
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Comentarios destacados:        
Connect #1 Connect *
Es decir, que solo vendiendo mierda son viables esos negocios y claro, quieren que les dejen vender mierda.
¿Lo próximo que será? ¿Puntos de venda de porros porque sino el pequeño traficante de qué vive? Luego podemos seguir a vender alcohol en los colegios, porque claro, a ver qué va a pasar con el Sr. Johnnie Walker!

Quizás la solución es buscar productos saludables para vender. Y que además les guste a los críos. Por que los hay. Pero hay que mover el culo, y claro, tantos años que te lo han movido, pues ponerte tú a buscar es un fastidio...
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Jaime131 #4 Jaime131
#1 A lo mejor es que les piden que vendan productos saludables a precios de mierda.
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Arkhan #36 Arkhan
#4 A lo mejor es que el sistema de subasta y externalización de lo que debería ser un servicio público como la cafetería de un centro escolar es incompatible con tratarlo como un negocio en el que tiene que ganar tanto el centro como el concesionario.
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#8 Feliberto
#1 Pero por otra parte tiene razón, se comprarán la mierda en el mercadona, por lo que el resultado es el mismo pero la pasta pa juan roig y no para gente que solo quiere sobrevivir.
3 K 40
Postmeteo #16 Postmeteo
#8 A lo mejor habría que poner los mismos controles a la bolleria que al alcohol en el mercadona.

¿O ponemos puerto de Indias en las cantinas porque lo venden en el mercadona?
2 K 26
clavícula #18 clavícula
#8 Los colegios e institutos son sitios ideales para fomentar buenas costumbres. Si aprenden a disfrutar de la comida saludable porque, desde pequeños, les limitan.el acceso a otras opciones, de jóvenes no comerán solo basura.

Más que una cuestión de viabilidad económica es una cuestión de hábitos. En Japón lo hacen muy bien.
3 K 42
#22 Sacapuntas *
#18 Si les falta imaginación, lo mejor que pueden hacer es cerrar. Supongo que la dirección del instituto podría aportar o apoyar alguna iniciativa revolucionaria
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Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#18 ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿Comes comida ultraprocesada? ¿Bolleria? ¿Comida en lata?
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kwisatz_haderach #45 kwisatz_haderach
#18 en Japón el comedor es UNA CLASE MAS, los chicos se van rotando en preparación, poner la mesa, recogerme ect.. hay una inversión muy fuerte para eso.

Aquí esperan que gente que lleva 20 años con unos márgenes concretos, sin ningún tipo de ayuda, proyecto de adaptación o algo, les dicen "oye, ya no podéis vender donuts, refrescos, bollería, nada, solo bocadillos de atún, jamón y queso , zumos y frutas... y los chavales podrán seguir compranndolos en el súper de la esquina" pero oye, sigue pagando tu franquicia y el autonomo claro... xD
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#1
"Mazorra añade que "los bocadillos no se pueden pasar de las 200 calorías", lo que la obliga a "ir calculando". Los aperitivos, además, "tampoco pueden superar los 0,5 gramos de sal ni los cinco de azúcar", siendo lo mismo para las bebidas. "Claro, tienes la opción de cambiarte al Aquarius sin azúcar, pero eso te genera que el precio sube, y tú tienes que subir el precio también. Y a ver, estamos hablando de una cafetería escolar", reflexiona Mazorra."

Supongo que has leido este fragmento del articulo.
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#20 guuilesmiz
#9 no se supone que los refrescos con azucar han sidro altamente gravados para que se deje de consumir azúcar? Alguien entiende cómo después de esto todas las latas ZERO cuestan en supermercado igual que sus sucedaneos con azúcar? Sorpresa, la industria ha igualado precios y a los ZERO les ha metido toda esa diferencia de márgenes!!
Por otro lado, prefiero comer azúcar que veneno sintético que destroza la flora intestinal
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Bapho #32 Bapho
#20 crees que la intención del gravamen era que tomaras coca cola zero ?
Curioso.
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#41 guuilesmiz
#32 no, creo que la intención del gravamen es buena, subir el precio para que se deje de consumir refrescos azucarados. Por supuesto que si no se gravaba igualmente los edulcorados, la intención del impuesto era reducir el consumo de azúcar.
La industria lo está haciendo es utilzar el impuesto para aumentar márgenes de los refrescos los edulcorados
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#29 topecb
#9 Lo he puesto en otro comentario (#28) los bocadillos preparados en la cafetería están exentos de cumplir esa normativa de 200kcal
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Top_Banana #44 Top_Banana
#9 Hombre. Si no te dejan vender un bocata de tortilla, estás jodido de verdad.

¿Cuantas calorías puede tener? ¿400?

En mis tiempos la alimentación en el instituto era a base de bocatas de tortilla de la cafetería y palmeras de chocolate de la tienda de enfrente.
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#24 woke
#1 de qué viven los estancos?
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#25 encurtido
#1 La contrata que incluirá un alquiler y unas condiciones era válida con las condiciones anteriores. Es como el fin de la permanencia en una compañía de telecomunicaciones cuando la empresa hace una modificación de las condiciones, te da derecho a desistir.

Si no es rentable y para el próximo concurso no hay empresas que se presenten (algo bastante frecuente en las cafeterías de centros públicos) tendrán que pensar en un menor alquiler o mejorar las condiciones de alguna manera.

Que en cualquier caso estoy a favor de la venta de comida saludable en centros educativos, pero es que a esta empresa le han cambiado las reglas a mitad de la partida y está en su derecho a dejarlo.
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#39 Einwanderer
#1 Quizás la solución no es "buscar productos saludables para vender" sino dejar de tratar a tus estudiantes como ganado.
En Francia, en la enseñanza universitaria, los servicios están gestionados por organismos regionales (el CROUS). La comida está subvencionada así que, por tres euros, tienes varias alternativas, quizás no muy elaboradas, pero lo suficientemente variadas, de buena calidad y saludables.
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nemesisreptante #47 nemesisreptante
#1 eso está muy bien pero que sentido tiene prohibirles a ellos vender mierda si al lado no se lo prohíbes al Mercadona? No se en vuestro pueblo pero en mi ciudad los supermercados se han quedado con todo este negocio
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Mark_ #15 Mark_
En la cafetería de mi instituto sólo había bocadillos preparado allí mismo, incluidos los de tortilla. Y los de atún y tomate. A día de hoy TREINTA años después los sigue llevando la misma señora, que estará a punto de jubilarse. Si, vendía refrescos, pero nada de bollería industrial, y no te cobraba tres euros por un pan congelado y cuatro rodajas de mortadela. Siempre le fue bien.

Qué bocadillos de tortilla más buenos nos hacías Eli, así me puse, que no cabía en la foto.
5 K 78
#28 topecb
#15 Aquí se queja de que los bocadillos no pueden superar las 200kcal, pero no tiene ni idea, eso de que "Yo creo que lo que dice la norma es que lo preparado en el propio centro queda un poco exento"

Claramente la normativa dice que los productos elaborados allí están exentos: 3. Los criterios contemplados en el apartado 1 no son de aplicación a las comidas preparadas o acondicionadas en el propio centro.

Más que nada, porque un pan de bocadillo de mercadona (130g) ya tiene 337kcal y 1.6g de sal, cuando el límite del bocadillo entero son 200kcal y 0.5g de sal xD
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Mark_ #31 Mark_
#28 puede ser desconocimiento de la norma, pero dudo mucho que yendo a entrevistarla no le haya echado un ojito aunque sea.

Probablemente sólo esté haciendo drama, tal y como se han hecho con casi todas las medidas enfocadas a mejorar los hábitos alimenticios.
2 K 34
#35 topecb
#31 Eso me huele, igual que dice que tiene una cafetería muy cerca del instituto donde allí si puede vender lo que tiene prohibido.
Pero luego en otro sitio he leído que se quejaba de que los jóvenes acudían al supermercado a comprar lo que ella no puede vender en el insti.

Vamos, que la gente prefiere ir al Mercadona, que es lo que lleva pasando mucho tiempo y han buscado una excusa
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Mark_ #37 Mark_
#35 hosteleros llorando, cero sorpresa.
1 K 23
#30 Guilga *
#15 en mi época de instituto el bocadillo de tortilla era el rey,y el medio bocadillo el principe, pero también había más bocadillos claro. No recuerdo los precios exactos claro, aunque había una "especie de subvención" en los bocadillos, por ejemplo, un bocadillo de tortilla, 70 pts, medio 35 y un Donuts de chocolate 80 pts. Y los bocadillos eran generosos. ¿Quién prefiere un Donuts a un bocadillo de tortilla?
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Mark_ #33 Mark_
#30 a mi me pilló justo el año de cambio de pesetas a euro, el entero de tortilla costaba 150 pesetas, que luego pasó a costar 1 euro CON alioli, sin mayonesa costaba 90 céntimos. Lo recuerdo porque mi madre me daba un euro para el bocadillo y con los 10 céntimos me compraba un manojo de arazules (regaliz negro) porque echaba fuego en el aliento :-D
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Postmeteo #2 Postmeteo
Si la elección es entre negocios cerrados u obesidad infantil, elijo negocios cerrados.

Dicho eso, los niños van a seguir comiendo como limas. Y si no hay bollos comeran frutas. Que pase a vender rodajas de sandía
4 K 63
Lord_Cromwell #10 Lord_Cromwell
#2 Sandía en otoño, invierno y primavera :shit:
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Postmeteo #12 Postmeteo
#10 Higos, melocotones, castañas, pasas...
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Lord_Cromwell #17 Lord_Cromwell
#12 Melocotones e higos son en verano
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#2 Del articulo:

""Yo intenté hacer números, pero no es viable, porque es que al final puedes vender aguas y fruta. Y la fruta en una cafetería no sale, porque yo el primer año que abrí la puse, y al final la tienes que tirar", comenta."
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Postmeteo #19 Postmeteo
#11 Ahora debería salir más porque esta sustituyendo, no compitiendo con la bolleria.
2 K 31
jonolulu #27 jonolulu *
En mis tiempos mozos la cafetería del instituto ofertaba todo tipo de mierdas, pero lo que más vendía eran bocatas de tortilla de patata que estaban cojonudos y tenían buen precio
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Bapho #13 Bapho
Es el mercado amigo. Con suerte llegará un dueño de negocio que sepa como hacerlo bien y vender productos que no sean mierda a un público que sólo puede comprarles a ellos. Es decir, si no te compran es que no sabes.

Para empezar yo hablaría con los representantes de padres del AMPA y, muy importante, con representantes de los alumnos para ver como llegar a entendimiento con ellos. Pero claro, eso es tener que currárselo y no simplemente llamar al representante de bimbo y de nestle y hacer pedidos.
1 K 23
Lord_Cromwell #38 Lord_Cromwell
#26 Es la supercookie con la que los operadores de España hacen negocio
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Lord_Cromwell #14 Lord_Cromwell *
#0 Pide Utiq :wall:
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kwisatz_haderach #26 kwisatz_haderach
#14 hum? La menee por que solo pedía cookies. ¿eso es algo nuevo?
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#40 Mandri20
Que les den morcilla!

Igual les gusta a los chavales y todo...
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kwisatz_haderach #7 kwisatz_haderach
Habia meneado una noticia de esta semana similar, pero salió muro de pago y encontré esta de la semana anterior que ya tenia un cierre similar.

Estos cambios tienen que ser paulatinos e ir adaptando a los alumnos, decirles de un dia para otro que tienen que cambiar sus meriendas y que las únicas opciones no están acostumbrados.. pues se van a salir en el recreo a buscar otra cosa en el súper de al lado.

Que van a terminar con una máquina de cafe en la sala de profesores y otra con zumos y frutas en el patio...  media
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#21 topecb
"tienes la opción de cambiarte al Aquarius sin azúcar, pero eso te genera que el precio sube, y tú tienes que subir el precio también"
En los hipercash las bebidas versión sin azúcar cuestan lo mismo...
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
Joder....

En uestro instituto habia cafeteria?
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#34 abogado_del_diablo
#6 En el mío había hasta un futbolín 8-D
(Y era público).
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ostiayajoder #42 ostiayajoder
#34 jodo...

Igual soy demasiado viejo...

O vengo de un barrio demasiado pobre...
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BastardWolf #43 BastardWolf
#6 en el mio si, ponian unos bocatas de tortilla que te morias
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#46 slender_1
Hace años cambiaron los snacks por manzanas en la máquina y ahí quedaron.

No se dan cuenta de que los snacks tienen que ser precisamente saciantes para aguantar la ansiedad.
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#3 JDB
Por una parte , para hacer negocio podrían vender droga, pero tb está prohibido... Por otra, si se puede comprar fuera, tampoco va a incidir tanto en la alimentación...
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tul #5 tul *
#3 al menos no les pones el veneno subvencionado en los morros, si alguno sigue queriendo veneno que camine hasta el super o la panaderia de la esquina, duro duelo entre la gusa y la vagancia xD
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menéame