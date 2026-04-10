El primer cierre de una cafetería de instituto de A Coruña tras la ley que limita la bollería y los refrescos: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"

Los propietarios de las cafeterías de centros educativos encuentran incongruencias en la normativa que limita los alimentos poco saludables en centros escolares. 'No tiene sentido prohibir vender aquí, si los chicos pueden parar en el supermercado y llevarlo al instituto', advierten.
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¿Lo próximo que será? ¿Puntos de venda de porros porque sino el pequeño traficante de qué vive? Luego podemos seguir a vender alcohol en los colegios, porque claro, a ver qué va a pasar con el Sr. Johnnie Walker!
Quizás la solución es buscar productos saludables para vender. Y que además les guste a los críos. Por que los hay. Pero hay que mover el culo, y claro, tantos años que te lo han movido, pues ponerte tú a buscar es un fastidio...
¿O ponemos puerto de Indias en las cantinas porque lo venden en el mercadona?
Más que una cuestión de viabilidad económica es una cuestión de hábitos. En Japón lo hacen muy bien.
Aquí esperan que gente que lleva 20 años con unos márgenes concretos, sin ningún tipo de ayuda, proyecto de adaptación o algo, les dicen "oye, ya no podéis vender donuts, refrescos, bollería, nada, solo bocadillos de atún, jamón y queso , zumos y frutas... y los chavales podrán seguir compranndolos en el súper de la esquina" pero oye, sigue pagando tu franquicia y el autonomo claro...
"Mazorra añade que "los bocadillos no se pueden pasar de las 200 calorías", lo que la obliga a "ir calculando". Los aperitivos, además, "tampoco pueden superar los 0,5 gramos de sal ni los cinco de azúcar", siendo lo mismo para las bebidas. "Claro, tienes la opción de cambiarte al Aquarius sin azúcar, pero eso te genera que el precio sube, y tú tienes que subir el precio también. Y a ver, estamos hablando de una cafetería escolar", reflexiona Mazorra."
Supongo que has leido este fragmento del articulo.
Por otro lado, prefiero comer azúcar que veneno sintético que destroza la flora intestinal
Curioso.
La industria lo está haciendo es utilzar el impuesto para aumentar márgenes de los refrescos los edulcorados
¿Cuantas calorías puede tener? ¿400?
En mis tiempos la alimentación en el instituto era a base de bocatas de tortilla de la cafetería y palmeras de chocolate de la tienda de enfrente.
Si no es rentable y para el próximo concurso no hay empresas que se presenten (algo bastante frecuente en las cafeterías de centros públicos) tendrán que pensar en un menor alquiler o mejorar las condiciones de alguna manera.
Que en cualquier caso estoy a favor de la venta de comida saludable en centros educativos, pero es que a esta empresa le han cambiado las reglas a mitad de la partida y está en su derecho a dejarlo.
En Francia, en la enseñanza universitaria, los servicios están gestionados por organismos regionales (el CROUS). La comida está subvencionada así que, por tres euros, tienes varias alternativas, quizás no muy elaboradas, pero lo suficientemente variadas, de buena calidad y saludables.
Qué bocadillos de tortilla más buenos nos hacías Eli, así me puse, que no cabía en la foto.
Claramente la normativa dice que los productos elaborados allí están exentos: 3. Los criterios contemplados en el apartado 1 no son de aplicación a las comidas preparadas o acondicionadas en el propio centro.
Más que nada, porque un pan de bocadillo de mercadona (130g) ya tiene 337kcal y 1.6g de sal, cuando el límite del bocadillo entero son 200kcal y 0.5g de sal
Probablemente sólo esté haciendo drama, tal y como se han hecho con casi todas las medidas enfocadas a mejorar los hábitos alimenticios.
Pero luego en otro sitio he leído que se quejaba de que los jóvenes acudían al supermercado a comprar lo que ella no puede vender en el insti.
Vamos, que la gente prefiere ir al Mercadona, que es lo que lleva pasando mucho tiempo y han buscado una excusa
Dicho eso, los niños van a seguir comiendo como limas. Y si no hay bollos comeran frutas. Que pase a vender rodajas de sandía
""Yo intenté hacer números, pero no es viable, porque es que al final puedes vender aguas y fruta. Y la fruta en una cafetería no sale, porque yo el primer año que abrí la puse, y al final la tienes que tirar", comenta."
Para empezar yo hablaría con los representantes de padres del AMPA y, muy importante, con representantes de los alumnos para ver como llegar a entendimiento con ellos. Pero claro, eso es tener que currárselo y no simplemente llamar al representante de bimbo y de nestle y hacer pedidos.
Igual les gusta a los chavales y todo...
Estos cambios tienen que ser paulatinos e ir adaptando a los alumnos, decirles de un dia para otro que tienen que cambiar sus meriendas y que las únicas opciones no están acostumbrados.. pues se van a salir en el recreo a buscar otra cosa en el súper de al lado.
Que van a terminar con una máquina de cafe en la sala de profesores y otra con zumos y frutas en el patio...
En los hipercash las bebidas versión sin azúcar cuestan lo mismo...
En uestro instituto habia cafeteria?
(Y era público).
Igual soy demasiado viejo...
O vengo de un barrio demasiado pobre...
No se dan cuenta de que los snacks tienen que ser precisamente saciantes para aguantar la ansiedad.