La prima de riesgo española cae de los 52 puntos por primera vez desde 2009

El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009. Según los datos del mercado consultados, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de ‘rating’.
| etiquetas: prima , de , riesgo. , bund
La de veces que he abierto ese correo...
En Génova se empiezan a oír gritos...
O como diría el cejas: España está en la Champions Lik de las economías mundiales.
Nuestros políticos deberían dejar de hacer el gilipollas como lo están haciendo.