La prima de riesgo española cae de los 52 puntos por primera vez desde 2009

El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009. Según los datos del mercado consultados, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de ‘rating’.

6 comentarios
cabobronson
A quién no le mandaron el correo de la prima de riesgo, y al abrirlo salía una rubia entre girasoles ligera de ropa?
La de veces que he abierto ese correo...
Torrezzno
Buena noticia. Mas nos compran bonos y letras
fareway
La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno español, que en septiembre revisó una décima al alza su pronóstico de crecimiento para este año, desde el 2,6% al 2,7%, mientras que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

En Génova se empiezan a oír gritos...
#5 Poll
España va bien. España va bien (léase sin mover el labio superior).

O como diría el cejas: España está en la Champions Lik de las economías mundiales.
Cehona
#5 Al menos los que pedían que España se hunda, que ya la rescataran (fueron SOLO los Bancos) deberán esperar.
#3 cunaxa
Es que España debería gestionar bien sus finanzas y tener unos niveles de prima de riesgo similares a Holanda.
Nuestros políticos deberían dejar de hacer el gilipollas como lo están haciendo.
