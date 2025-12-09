·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8120
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6620
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6714
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
6080
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4438
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
1076
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
594
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
616
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
275
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
417
España Miguel Ángel Rodríguez traspasa todas los límites y acusa a Sánchez de "dictador": "Tú y tu familia vais pa'lante
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
131
meneos
957
clics
La prensa francesa se hace eco del cierre de un mítico bar madrileño y tiene un claro culpable: "El gobierno regional quiere convertir Madrid en Miami"
'Le Monde' ha pubicado un comentado artículo sobre el cierre del Café Central
|
etiquetas
:
madrid
,
café central
,
miami
,
ayuso
55
76
5
K
410
cultura
51 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
55
76
5
K
410
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pascuaI
Quiere convertirlo en Miami, pero va a acabar convirtiéndolo en Medellín.
15
K
129
#9
TheIpodHuman
*
#1
De momento ya tenemos instalada una Little Caracas en el Barrio de Salamanca
3
K
56
#10
Verdaderofalso
#1
#9
pues al final lo del Gran Reemplazo va a ser cierto
9
K
99
#26
frg
#10
Sí, vamos a reemplazar unos hijos de fruta por otros.
0
K
11
#7
autonomator
"En el Café Central se han ofrecido más de 14.500 conciertos en estos 43 años de historia."
Prácticamente un concierto diario.
Luego nos preguntaremos por nuestra falta de identidad cultural. Ale a abrigarse con la bandera y bañarse en dinero que todo lo puede.
11
K
117
#12
Lenari
#7
No tiene nada que ver con identidad cultural ni con banderas.
Son locales pequeños. Tradicionalmente funcionaban porque los impuestos eran reducidos y no se miraba aforos. En los conciertos, si llegabas tarde, veías el concierto de pié en alguna baldosa que estuviera libre.
Ahora mismo, si se pasan dos personas de aforo se meten en lios, y si subes el precio para compensar, se te puede quedar vacío. Y a eso suma cada vez más impuestos que cada vez son más altos y más normativas que se van apilando unas sobre otras. Y a eso suma que la gente cada vez es más pobre pero apilamos normativas como si fueramos ricos.
Tradicionalmente esos locales no han sido muy rentables, pero eran suficientemente rentable. Ahora ya ni eso.
4
K
51
#13
maria1988
#12
No sé este caso en concreto, pero la mayoría de negocios de barrio que han cerrado en Madrid ha sido por la subida del precio del alquiler.
11
K
109
#16
devilinside
#13
En este caso concreto, si no recuerdo mal lo que me comentó mi excuñado que curraba allí, les subieron la renta más de un 150%
5
K
71
#35
frg
#16
Súper razonable. Nadie aguanta una subida así. Nadie hace una subida así si desea conservar a sus inquilinos, los que llevan más de 40 años pagando.
1
K
24
#45
devilinside
#35
Lo del centro de Madrid es una ida de olla. Yo me compré el piso hace 22 o 23 años (ya estoy felizmente divorciado del banco), 75 metros cuadrados útiles, nueva construcción por dentro (por fuera es un edificio de 1846, por un poco más de 132.000 €. Ahora hay un brasas de una inmobiliaria que asegura que me lo puede vender por 320.000 €. Absurdo
0
K
12
#19
Nouser
*
#13
Es esto. La culpa no es del aforo, es que los precios de alquiler se han multiplicado. A menos que poseas el local es imposible hoy en día mantener un negocio de hostelería en los centros de las ciudades a menos que tu margen de beneficio sea absurdo.
2
K
32
#24
Raziel_2
#13
En lugares mucho menos rentables que en Madrid, he oído mas de una vez y mas de dos, que "por menos dinero prefiero tener el local cerrado".
Esto con alquileres razonables, tras pretender subidas del 30%, 40%, o incluso el 50%, solo porque el negocio del inquilino empezaba a ser rentable.
Y tras ello, local cerrado de forma permanente.
Es la avaricia desmesurada sin miras de ningun tipo no es exclusiva de la capital.
2
K
23
#36
frg
#24
Si prefieres mantenir un local cerrado es porque eres un especulador. Ya no hay ni rentistas de calidad.
2
K
34
#33
autonomator
*
#12
claro, mucho mejor y más rentable pagar un café a 6 pavos en un Storbasc p.ej. (por cierto, el Central nunca ha sido un sitio barato, pero si un sitio emblemático).
www.youtube.com/watch?v=Lu1inmgpoog&list=RDLu1inmgpoog&start_r
#13
"La clausura del local se debe a la negativa de los propietarios del inmueble a renovar el contrato de arrendamiento, una situación que se ha prolongado durante los últimos siete años, sin posibilidad de negociación ni acceso a una…
» ver todo el comentario
2
K
37
#46
Lenari
#33
Temas como el aforo influye en cuanto dinero haces a final de mes, y eso influye en que puedas o negociar o no. Si tienes la capacidad financiera suficiente, no necesitas "multiples intentos", basta con uno. Y si ese local te pone problemas, pillarías uno a 50 metros, te mudas y asunto arreglado.
0
K
10
#48
autonomator
#46
fácil, si total se iban a morir igual.
0
K
14
#41
celyo
*
#12
un negocio que conozco, se movió del centro a mi barrio, y les pregunté directamente. Me dijeron que los dueños les habían casi duplicado el alquiler y no podían asumirlo.
Así que el término "rentable" no es del todo correcto.
cc
#13
1
K
24
#20
pushakk
*
#12
Qué interesante eso que dices ¿exactamente qué nueva ley sobre el aforo público y qué nuevos impuestos dices que se aplican ahora a la hosteleria que no se aplicara hace cinco o diez años?
6
K
66
#31
Lenari
#20
Las que hubiera. Antes no había nadie controlando aforo y si había un concierto, el local se llenaba hasta que no entraba nadie más. De hecho, tenías que pillar las bebidas al principio, porque a veces luego era imposible llegar a la barra.
0
K
10
#38
pushakk
#31
entonces lo que quieres decir es que hasta ahora el local se habia mantenido porque no cumplía con la ley y defraudaba a hacienda. Entiendo.
0
K
6
#43
Lenari
#38
Exacto.
0
K
10
#44
pushakk
#43
entonces sugieres que TODAS las empresas de hostelería que no se han cerrado es porque no cumplen las normativas ni pagan los impuestos que corresponden. Qué cosas.
0
K
6
#32
Carlolargo
*
#20
ya sabes el famoso impuesto de.... y la ley esa de.... espera a que le traigan otro palillo para la boca y te lo cuenta, tu quédate con el mantra impuestos mal, regulaciones fatal, lo demás fetén.
0
K
6
#39
pushakk
*
#32
si, eso me parecía que quería decir el iluminado este. Le ha faltado relacionarlo con Pedro Sánchez, la ETA o la falta de autocrítica de la izquierda.
0
K
6
#47
aqeloutro
#12
Y una polla. El Café Central ciera única y exclusivamente por la avaricia de los propietarios del local. Los impuestos son el chocolate del loro comparado con lo que les querían subir de alquiler.
0
K
9
#2
devilinside
Bueno, aquí lo de echar la culpa a la Mataviejos o a Carapolla es un poco exagerado. El problema está en que los propietarios, que son muchos y mal avenidos, piden un alquiler de renovación al Café Central notoriamente excesivo (aunque aquí influyen sus expectativas dada la situación del mercado inmobiliario del centro de Madrid)
4
K
52
#27
Varlak
#2
Evidentemente ayuso y Almeida no han hablado por WhatsApp sobre cómo pueden cerrar el café central en concreto, pero si llevan años con un plan generalizado por gentrificar Madrid cada vez más, lo que incluye cerrar los negocios antiguos y sustituirlos por otros más lucrativos sin importar el valor histórico. Todo edificio puede ser derruido y cambiado por un edificio de pisos turísticos, todo árbol y fuente puede ser cambiado por terrazas, todo negocio histórico puede ser cambiado por un Starbucks. Están echando gasolina al fuego porque es lo rentable, pero se la suda que Madrid se convierta en una copia de cualquier otra capital turística o que la gente de Madrid no pueda vivir en sus casas y se esté marchando.
2
K
37
#28
devilinside
#27
Mira que no son precisamente santo de mi devoción, pero aquí lo atribuyo directamente a la codicia de los propietarios
0
K
12
#37
celyo
*
#28
Cierto, aunque tampoco hay una iniciativa del ayuntamiento en sentido contrario, a menos que me equivoque.
Desde denegar ciertas licencias, hasta favorecer otras con medidas (IBI, ....)
Con los pisos turísticos, cuando han querido, han intervenido. Por ejemplo, denegando la reconversión de negocios en pisos o siendo más estrictos, o aplicando una normativa general para denegar su uso en viviendas y no dejarlo en un limbo.
0
K
14
#50
devilinside
#37
Con los locales comerciales desde luego no han hecho ninguna iniciativa para mantener los negocios tradicionales, pero a los propietarios les daría igual, les ofrecen mucha pasta. Conozco sólo un caso en que unos inversores de los cojones compraron un edificio entero que en la bajo tenía un bar bastante clásico en el barrio (aunque no típico); les propusieron por fin de contrato una subida de renta a lo bestia y empezaron a reformar las viviendas para viviendas turísticas. Tuvieron mala…
» ver todo el comentario
1
K
26
#49
soberao
*
#28
El ayuntamiento de Madrid ha cerrado centros sociales, edificios que podían tener ese uso, para darlo a asociaciones de gente de su cuerda y más para evitar este tipo de centros que por apoyar a su gente:
tomalaprensa.es/los-nombres-tras-el-museo-judio-que-sustituye-a-la-ing
0
K
13
#11
cocolisto
Madrid, la tumba de la inteligencia y el desprecio a sus habitantes.
1
K
29
#4
tierramar
*
Y así es:
www.elimparcial.es/noticia/285062/nacional/ayuso-recibe-la-llave-de-mi
0
K
19
#5
uyquefrio
Todo por
la patria
la pasta.
1
K
19
#6
tierramar
#5
Por los votos: Ayuso gano gracias a los votos de los latinos y la abstención de los madrileños.
0
K
19
#8
uyquefrio
#6
Obviamente, pero votos que se cocinan en este contexto
www.elconfidencial.com/economia/2025-10-21/riqueza-madrid-irpf-renta-i
(y la cosa no es de estas legislaturas ni mucho menos).
0
K
10
#14
Leon_Bocanegra
#6
Ya estás con tu monotema.
para toda la provincia de Madrid, un análisis de 2023 estimaba en ≈ 63.192 extranjeros con derecho a voto en elecciones municipales.
Y obviamente no todos serían latinos.
0
K
11
#21
EISev
*
#14
esa estadística no cuenta españoles de origen latino (por ejemplo nacionalizaciones)
elpais.com/espana/2025-12-01/mas-de-un-millon-de-descendientes-de-espa
Los votos extranjeros son principalmente comunitarios que pueden votar en las municipales
1
K
15
#29
Leon_Bocanegra
#21
todos esos millones de descendientes de españoles que han pedido la nacionalidad no la tenían en las últimas elecciones madrileñas. Y cuando la obtengan no tienen porqué ir a Madrid. Algunos no vendrán ni a España.
0
K
11
#34
EISev
*
#29
vamos avanzando, ni los 63192 ni millones. Preguntemos a Google
No hay una cifra exacta de "madrileños nacionalizados" porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta las adquisiciones de nacionalidad por año y comunidad, pero Madrid siempre está a la cabeza, con unas 48.000 a 50.000 nacionalizaciones anuales (en 2024 y 2023, respectivamente) de personas que residen allí y se hacen españolas, sumando un gran volumen a lo largo del tiempo, especialmente de origen
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#18
vicus.
Dado que en Miami han ganado los "comunistas", la matabiejos quiere aprovechar y traerse a toda la gusanera.
0
K
16
#25
elGude
No se quién dijo que por aquí, que esto era bueno que esto iba a mejorar los alquileres y que si por ejemplo cerraban supermercados y cafeterías para abrir Airbnb es lo mejor que puede pasar para bajar los precios.
0
K
15
#30
omegapoint
#25
lo dijo un rentista, seguro
1
K
24
#17
Chinchorro
Diosito los bendiga
0
K
11
#42
MDman
*
Que entre todos lo mataron y el solo se murió puede ser. Pero echarle la culpa solo a estos desgraciados aunque me guste, me parece erróneo.
Quizá el problema fue....¿No recuerdo el año? El cambio de ley de la renta antigua, que parecía que iba ayudar al libre mercado, porque no era justo que bares cutres de croquetas congeladas vivieran del pasado y gente currandoselo no duraran ni 3 telediarios, pero al final fue apisonadora para todos y el capitalismo en estado puro, llevándose por delante a bares con croquetas de toda la vida que mantienen la fama del pasado, junto con los cutres y los nuevos que se lo curraban o no...y al final solo han quedado las franquicias internacionales.
0
K
9
#22
tommyx
El mejol Miami el de Madril
0
K
8
#40
trasparente
*
Todo el centro histórico de Madrid ya es un parque temático para guiris infumable. Hablo de toda la Gran Via desde el parque del Retiro, Plaza de Cibeles, hasta Plaza de España, todo Callao, Preciados, Sol, plaza de Santa Ana hasta Neptuno y todo el Paseo del Prado. A ver cuánto aguanta el Lardy, la churrería y 4 establecimientos clasicos que quedan. Se me olvidaba la zona de Opera y Palacios Real
0
K
8
#51
Palas_Memeces
Ahora que Miami ha caido en manos del comunismo ... todos los cubanoamericanos huiran a Madrid, como antes los mileistas y los machadistas ...
0
K
7
#15
CharlesBrowson
pues casi que es poetico, a nivel de karma, porque conocemos la soberbia de madrid, y algo que tendremos que sentarnos a hablar es la extraña soberbia latina cuando llegan aqui, me resulta mas que curioso, creo que mucho han salido de algun poblado o urbe cuasi tercer mundista creyendo como realidad lo chistes de los gallegos de los años 50 y al llegar aqui se creen el hernan cortes de temu
0
K
7
#23
neiviMuubs
Pues no andan muy lejos los franceses, el sueño húmedo del pp madrileño es convertir eso en un paraiso conservador estilo Miami... pero que se anden con cuidado porque incluso allí ahora han cambiado de alcalde viendo que igual la nueva derecha no mola tanto.
0
K
7
#3
Tribuno
Qué buenos tiempos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
51
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Prácticamente un concierto diario.
Luego nos preguntaremos por nuestra falta de identidad cultural. Ale a abrigarse con la bandera y bañarse en dinero que todo lo puede.
Son locales pequeños. Tradicionalmente funcionaban porque los impuestos eran reducidos y no se miraba aforos. En los conciertos, si llegabas tarde, veías el concierto de pié en alguna baldosa que estuviera libre.
Ahora mismo, si se pasan dos personas de aforo se meten en lios, y si subes el precio para compensar, se te puede quedar vacío. Y a eso suma cada vez más impuestos que cada vez son más altos y más normativas que se van apilando unas sobre otras. Y a eso suma que la gente cada vez es más pobre pero apilamos normativas como si fueramos ricos.
Tradicionalmente esos locales no han sido muy rentables, pero eran suficientemente rentable. Ahora ya ni eso.
Esto con alquileres razonables, tras pretender subidas del 30%, 40%, o incluso el 50%, solo porque el negocio del inquilino empezaba a ser rentable.
Y tras ello, local cerrado de forma permanente.
Es la avaricia desmesurada sin miras de ningun tipo no es exclusiva de la capital.
www.youtube.com/watch?v=Lu1inmgpoog&list=RDLu1inmgpoog&start_r
#13 "La clausura del local se debe a la negativa de los propietarios del inmueble a renovar el contrato de arrendamiento, una situación que se ha prolongado durante los últimos siete años, sin posibilidad de negociación ni acceso a una… » ver todo el comentario
Así que el término "rentable" no es del todo correcto.
cc #13
Desde denegar ciertas licencias, hasta favorecer otras con medidas (IBI, ....)
Con los pisos turísticos, cuando han querido, han intervenido. Por ejemplo, denegando la reconversión de negocios en pisos o siendo más estrictos, o aplicando una normativa general para denegar su uso en viviendas y no dejarlo en un limbo.
tomalaprensa.es/los-nombres-tras-el-museo-judio-que-sustituye-a-la-ing
la patriala pasta.
para toda la provincia de Madrid, un análisis de 2023 estimaba en ≈ 63.192 extranjeros con derecho a voto en elecciones municipales.
Y obviamente no todos serían latinos.
elpais.com/espana/2025-12-01/mas-de-un-millon-de-descendientes-de-espa
Los votos extranjeros son principalmente comunitarios que pueden votar en las municipales
No hay una cifra exacta de "madrileños nacionalizados" porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta las adquisiciones de nacionalidad por año y comunidad, pero Madrid siempre está a la cabeza, con unas 48.000 a 50.000 nacionalizaciones anuales (en 2024 y 2023, respectivamente) de personas que residen allí y se hacen españolas, sumando un gran volumen a lo largo del tiempo, especialmente de origen
… » ver todo el comentario
Quizá el problema fue....¿No recuerdo el año? El cambio de ley de la renta antigua, que parecía que iba ayudar al libre mercado, porque no era justo que bares cutres de croquetas congeladas vivieran del pasado y gente currandoselo no duraran ni 3 telediarios, pero al final fue apisonadora para todos y el capitalismo en estado puro, llevándose por delante a bares con croquetas de toda la vida que mantienen la fama del pasado, junto con los cutres y los nuevos que se lo curraban o no...y al final solo han quedado las franquicias internacionales.