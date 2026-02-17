El PP se quedará solo en su apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos

La medida no saldrá adelante al desmarcarse grupos nacionalistas como Junts, PNV y Coalición Canaria que comparten la necesidad de abrir el debate pero denuncian la tendencia xenófoba de la iniciativa de la ultraderecha, El PP se quedará solo el apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos que se debate este martes en el Congreso.
Comparto tú pregunta. Cuando está bien taparse la cara?
Y si eres un Policía aporreando ciudadanos en una manifestación por la educación y la sanidad pública?
Y si eres González Amador entrando con peluca al juzgado?
#2 ¿Esas personas van sin identificar o se negarán a identificarse si se lo pide un policía?
Recuerdan que ya defendieron esta propuesta en el Parlament y también reclamaban que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Catalunya "con el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron a Vox, Podemos y PP".
Pero parece ser que si lo dice VOX y el PP te vas a convertir en un facha. Señores de la izquierda hasta un reloj estropeado da la hora bien dos veces al día.
Desde los 90 los talibanes de Afganistán obligaron a las mujeres afganas a utilizarlo para evitar así que su visión provocara pensamientos pecaminosos en quien las viera.
Mujer egipcia en 1860.
Si no, que va a ser lo siguiente. ¿Prohibimos los piercings o los tatuajes por ejemplo?
27 años después de represión ya quedaban muy pocos moderados y el resultado fue lo que tenemos ahora.
Tener dos dedos de frente no es hacer lo que te parezca bien o prohibir lo que te parezca mal es no repetir los mismos errores una y otra vez.
A mi me fastidia que muchos obliguen a sus hijos a hacer cosas que no me gustan, como… » ver todo el comentario