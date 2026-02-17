edición general
El PP se quedará solo en su apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos

La medida no saldrá adelante al desmarcarse grupos nacionalistas como Junts, PNV y Coalición Canaria que comparten la necesidad de abrir el debate pero denuncian la tendencia xenófoba de la iniciativa de la ultraderecha, El PP se quedará solo el apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos que se debate este martes en el Congreso.

ACEC #2 ACEC
¿está permitido en esos mismos espacios ir con un casco de moto intrgral o pasamontañas?
#5 Almirantecaraculo
#2 o hábito de monja, o si eres una momia que acaba de escapar de un sarcófago?
Comparto tú pregunta. Cuando está bien taparse la cara?
Y si eres un Policía aporreando ciudadanos en una manifestación por la educación y la sanidad pública?
Y si eres González Amador entrando con peluca al juzgado?
beltzak #9 beltzak
#5 Vaya, aún no te había leido :-)
ACEC #12 ACEC
#5 Exacto, si estan prohibidos pasamontañas, monjas, momias y antidisturbios, me parece bien que también prohiban burkas y niqabs.
makinavaja #14 makinavaja *
#12 También se permite ir cubiertos y con la cara oculta a los cofrades con sus capirotes, también por su religión... :troll: :troll:
#23 Pájaroloco
#5 Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bulgaria lo prohíben
beltzak #8 beltzak
#2 Si eres policía de antidisturbios totalmente permitido, si.
Andreham #11 Andreham *
#3 ¿Por qué detenernos en una prenda? ¿Por qué no abrir un poco la mente y prohibir también cierto color de piel o cierto nivel socioeconómico? El argumento, y lo sabes bien, es el mismo: que pueden causar más daño/ser más terroristas que alguien blanquito o de nivel socioeconómico elevado.

#2 ¿Esas personas van sin identificar o se negarán a identificarse si se lo pide un policía?
nemesisreptante #13 nemesisreptante
#3 nadie está apoyando el burka, lo que no os entra en la cabeza es que como explica #2 puedes prohibir que la gente se cubra la cabeza o no, pero prohibir solo el burka es una tonteria porque yo me puedo poner un pañuelo cubriendome la cara y una visera y estamos otra vez en la casilla de salida.
ACEC #15 ACEC
#13 Exacto: basta con cambiar de prenda. No hay razón para impedir que las burkas se usen en forma de pasamontañas ligeras. Si el objetivo no es la seguridad sino evitar la imposición religiosa, entonces también deberían prohibirse a las monjas el uso del hábito o a los curas la sotana.
#21 Sacapuntas
#15 ¿Y el colador en la cabeza vestido de pirata de la Iglesia Pastafari? ¿Es que nadie va a acordarse de la tallarinesca santidad de MonEsVol? Devolvedme Menéame, que me lo han cambiado.
#16 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 #3 Curioso porque Junts presenta su propia ley para prohibir el burka y el velo
www.lavanguardia.com/politica/20260217/11468343/junts-presenta-congres

Recuerdan que ya defendieron esta propuesta en el Parlament y también reclamaban que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Catalunya "con el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron a Vox, Podemos y PP".
Urasandi #18 Urasandi
#16 y el PNV es una panda de meapilas...
javierchiclana #19 javierchiclana
#2 Muchas asiáticas se tapan la cara por estética, para no broncearse. Se puede ver entre grupos de turistas japos o chinos.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pues me parece una medida acertada. Nadie con dos dedos de frente debería poyar el burka. NADIE.

Pero parece ser que si lo dice VOX y el PP te vas a convertir en un facha. Señores de la izquierda hasta un reloj estropeado da la hora bien dos veces al día.
Graffin #4 Graffin
#3 Lo que no se debe apoyar es la obligación de llevarlo de ciertas religiones, pero la opción de llevarlo es legítima. Igual que las monjas con sus trajes de batman o los calvos con sus gorros de lana
#10 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 El burka no es ninguna tradición ni costumbre islámica. Nació en Afganistán hace poco más de 100 años como método por parte del emir Habibullah Khan para evitar que nadie pudiera ver a las mujeres de su harén.

Desde los 90 los talibanes de Afganistán obligaron a las mujeres afganas a utilizarlo para evitar así que su visión provocara pensamientos pecaminosos en quien las viera.
beltzak #22 beltzak *
#10 ¿Y el Nicab? ¿Entonces estaría permitido el Nicab? Burka no es …

es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicab_en_Egipto&wprov=rarw1
Mujer egipcia en 1860.  media
Graffin #24 Graffin
#10 Y aún así, las mujeres que así lo decidan libremente deben poder tener el derecho a llevarlo. Aunque sea la mierda represiva que es.
Si no, que va a ser lo siguiente. ¿Prohibimos los piercings o los tatuajes por ejemplo?
alfre2 #6 alfre2
#3 “te vas a convertir”, dice :troll:
xyria #7 xyria
#3 ¿También los velos de las monjas y las sotanas de los curas?
javierchiclana #17 javierchiclana
#3 No prohibir y apoyar son cosas muy distintas.
beltzak #20 beltzak
#3 En Irán una de las medidas estrella que legislaron después del golpe de estado de UK-USA fue prohibir la vestimenta islámica, además de otras muchas cosas claro.

27 años después de represión ya quedaban muy pocos moderados y el resultado fue lo que tenemos ahora.

Tener dos dedos de frente no es hacer lo que te parezca bien o prohibir lo que te parezca mal es no repetir los mismos errores una y otra vez.

A mi me fastidia que muchos obliguen a sus hijos a hacer cosas que no me gustan, como…   » ver todo el comentario
Urasandi #1 Urasandi
Menos mal
