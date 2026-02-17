El PP se quedará solo en su apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos

La medida no saldrá adelante al desmarcarse grupos nacionalistas como Junts, PNV y Coalición Canaria que comparten la necesidad de abrir el debate pero denuncian la tendencia xenófoba de la iniciativa de la ultraderecha, El PP se quedará solo el apoyo a la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos que se debate este martes en el Congreso.