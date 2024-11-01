El PP pagó 715.000 euros de dinero público al medio digital que sostiene a Bertrand Ndongo

Los primeros contratos públicos datan de finales de 2018 y llegan hasta diciembre de 2025. Los firman entidades dependientes de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, el de la Región de Murcia, de Fernando López Miras, la Diputación de Ciudad Real o el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida. Seis feudos del Partido Popular que han decidido, en la última década, financiar con más de 715.000 euros de dinero público la web