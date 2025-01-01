edición general
21 meneos
40 clics
El PP critica al Gobierno por mejorar las condiciones de las brigadas forestales estatales mientras mantiene las de las autonómicas

El PP critica al Gobierno por mejorar las condiciones de las brigadas forestales estatales mientras mantiene las de las autonómicas

El PP ha salido en tromba a criticar el acuerdo alcanzado de urgencia entre el Ministerio de Trabajo y la empresa pública Tragsa para mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades especializadas en la extinción de fuegos dependientes del Gobierno central y que sirven de apoyo a las comunidades autónomas. Mientras, los gobiernos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo mantienen las condiciones previas.

| etiquetas: pp.gobierno , condiciones laborales , brigadas forestales
17 4 0 K 292 actualidad
8 comentarios
17 4 0 K 292 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Me parece una crítica legítima y tienen toda la razón del mundo.

Yo también criticaría al que cuando yo estoy quedando de culo porque insisto en que cada uno nos paguemos lo nuestro, y me pido un agua del grifo, viene e invita a esa ronda.

Al que te hace quedar como el culo, es normal criticarle.
3 K 46
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Es muy fácil, no? Mejorarlas, ¿de dónde se saca el dinero?
1- Subvenciones a la tauromaquia.
2- chiringuitos varios

Síganme, denle al like y a la campanita para más consejos
2 K 42
sotillo #5 sotillo
#1 Las comunidades deberían besar el suelos donde pisa esta gente, solo los conatos que apagan estos profesionales es para que las comunidades copiaran su saber hacer y profesionalizar por su cuenta en las comunidades más unidades como estas, llevo años viendo algunas de sus intervenciones, tanto la del Puerto del Pico como la de Iglesuela y anda que no le han salvado veces de graves incendios a la Comunidad de Castilla y León
1 K 19
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Mientras la mafia pepetarra pagando el SMI y contratando empresas de amiguetes al mejor postor.

Mafia o democracia.
0 K 12
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Yo me opongo  media
0 K 12
#7 Leon_Bocanegra
Y aquí la enésima, pero seguro que no la última, muestra de la miseria moral de la derechusma española.
Definitivamente y sin ningun lugar a dudas, son malas personas. Gentuza!
0 K 12
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Que oposición, señores, de vergüenza.
0 K 10
#8 TOTEMICO
El PP quiere que todo se hunda a su alrededor, son así de miserables. Solo quieren el poder y su patriotismo de pacotilla solo es un camuflaje de su incompetencia y su sinvergonzonería.
0 K 6

menéame