El PP critica al Gobierno por mejorar las condiciones de las brigadas forestales estatales mientras mantiene las de las autonómicas

El PP ha salido en tromba a criticar el acuerdo alcanzado de urgencia entre el Ministerio de Trabajo y la empresa pública Tragsa para mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades especializadas en la extinción de fuegos dependientes del Gobierno central y que sirven de apoyo a las comunidades autónomas. Mientras, los gobiernos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo mantienen las condiciones previas.