El PP critica al Gobierno por mejorar las condiciones de las brigadas forestales estatales mientras mantiene las de las autonómicas

El PP ha salido en tromba a criticar el acuerdo alcanzado de urgencia entre el Ministerio de Trabajo y la empresa pública Tragsa para mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades especializadas en la extinción de fuegos dependientes del Gobierno central y que sirven de apoyo a las comunidades autónomas. Mientras, los gobiernos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo mantienen las condiciones previas.
| etiquetas: pp.gobierno , condiciones laborales , brigadas forestales
Yo también criticaría al que cuando yo estoy quedando de culo porque insisto en que cada uno nos paguemos lo nuestro, y me pido un agua del grifo, viene e invita a esa ronda.
Al que te hace quedar como el culo, es normal criticarle.
1- Subvenciones a la tauromaquia.
2- chiringuitos varios
Síganme, denle al like y a la campanita para más consejos
Mafia o democracia.
Definitivamente y sin ningun lugar a dudas, son malas personas. Gentuza!