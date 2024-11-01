La portavoz de la Casa Blanca arremete contra un periodista, al que califica de «activista de izquierdas», por una pregunta sobre el ICE [ENG]  

edición general
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra un periodista durante una rueda de prensa este jueves después de que le planteara una pregunta sobre el tiroteo del agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good en Minneapolis la semana pasada, acusándole de ser un “fraude de izquierdas” (“left-wing hack”) por cómo formuló su pregunta. El intercambio se produjo cuando el columnista Niall Stanage (de The Hill) señaló que 32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025.

Kantinero #1 Kantinero
Y que pasa si es un activista de izquierdas?
3 K 50
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Se ponen nerviositos y solo saben disparar con la bala de acusar que todo lo que no sean ellos es extrema izquierda. Vaya, que para esa gente ser humano y compasivo es ser de izquierdas.
2 K 35
#3 detectordefalacias
- ¡Señor, me ha robado!
-- ¿Cómo que le he robado? No será usted alguien de izquierdas

- ¡Oiga, que se va sin pagar!
-- Pagar suena a comunismo ¿No será usted comunista?

- ¡No ha rellenado el formulario!
-- ¿insinúa usted que tengo que escribir algo? ¿Qué se ha creído don zurdo de mierda?

- ¿¡Porque ha matado a esa persona!?
-- Es que era roja, y terrorista y mejor cállese, que se le está poniendo cara de terrorista a vd también.

Y pues ya estaría. La respuesta ante cualquier pregunta es…   » ver todo el comentario
1 K 22
Gry #4 Gry
Tiene que aprender de Trump: "El ICE tiene derecho a defenderse, eran terroristas peligrosos blablabla"
0 K 18

