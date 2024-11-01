La portavoz de la Casa Blanca arremete contra un periodista, al que califica de «activista de izquierdas», por una pregunta sobre el ICE [ENG]  

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra un periodista durante una rueda de prensa este jueves después de que le planteara una pregunta sobre el tiroteo del agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good en Minneapolis la semana pasada, acusándole de ser un “fraude de izquierdas” (“left-wing hack”) por cómo formuló su pregunta. El intercambio se produjo cuando el columnista Niall Stanage (de The Hill) señaló que 32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025.