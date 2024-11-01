Las películas de los ochenta ambientadas en un futuro distópico, optimistas, según los espectadores actuales

Para los espectadores posteriores a la pandemia, la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza y las dos legislaturas de Trump, las películas de la saga Mad Max ya no pertenecen al género de “distopía postapocalíptica” sino que son percibidas como un “drama rural” con personajes abandonados al ocio en una vida que podría resultar “apacible”.
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No me extraña.
Que los habitantes del yermo han construido molinos de viento sin tener que pasar por tramites burocráticos?..
Que nafie tiene ataques de ansiedad en esas películas?...
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