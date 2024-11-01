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Las películas de los ochenta ambientadas en un futuro distópico, optimistas, según los espectadores actuales

Las películas de los ochenta ambientadas en un futuro distópico, optimistas, según los espectadores actuales

Para los espectadores posteriores a la pandemia, la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza y las dos legislaturas de Trump, las películas de la saga Mad Max ya no pertenecen al género de “distopía postapocalíptica” sino que son percibidas como un “drama rural” con personajes abandonados al ocio en una vida que podría resultar “apacible”.

| etiquetas: películas , ochenta , futuro , distópico , optimistas
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8 comentarios
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skaworld #5 skaworld *
En "Cuando el mañana nos alcance", en el año 2022, la población de Nueva York, unos cuarenta millones de habitantes, vive en condiciones miserables. La humanidad ha contaminado y calentado el planeta hasta el punto de que las plantas y los animales prácticamente han desaparecido, y el único sustento disponible es un alimento sintético a base de pláncton, el 'soylent green'. Y es éticamente espeluznante... pero al menos, el soylent no lleva cebolla.
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nomada_isleño #8 nomada_isleño
#5 "Cuando el destino nos alcance"
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#2 txepel *
Es que es así. Todos los nacidos a finales del XX/principios del XXI veníamos mentalmente preparados para afrontar un futuro distópico de megacorporaciones totalitarias y neofascismo, lo que no nos esperábamos es que todo diera tanta vergüenza ajena.
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
drama rural :-D
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The_Ignorator #7 The_Ignorator
Antes teníamos "Engendro mecánico", y ahora tenemos Alexa, Google Assistant y mas cosas que son peores que la peli.
No me extraña.
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letra #4 letra *
Están en plena forma los de El Mundo Today, aunque el cierre buenista con lo de los polis corta un poco el rollo :-)
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Ed_Hunter #1 Ed_Hunter
Joder, otra que casi me cuela el MundoToday
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Format_C #6 Format_C
Que kevin costner tiene un barco en propiedad y vive en el...
Que los habitantes del yermo han construido molinos de viento sin tener que pasar por tramites burocráticos?..
Que nafie tiene ataques de ansiedad en esas películas?...

Esto es periodismo de actualidas
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menéame