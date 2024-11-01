Page reconoce el «intento de pucherazo» en el PSOE de 2016: «de aquellos polvos, estos lodos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rememorado este viernes uno de los episodios más convulsos de la historia reciente del PSOE, el Comité Federal de 2016 en el que Pedro Sánchez termina por dimitir como secretario general y del que se han difundido nuevos vídeos en las últimas horas. Un capítulo que en barón socialista ha descrito sin ambages como «el peor día» de su vida política.