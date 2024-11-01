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Page reconoce el «intento de pucherazo» en el PSOE de 2016: «de aquellos polvos, estos lodos»

Page reconoce el «intento de pucherazo» en el PSOE de 2016: «de aquellos polvos, estos lodos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rememorado este viernes uno de los episodios más convulsos de la historia reciente del PSOE, el Comité Federal de 2016 en el que Pedro Sánchez termina por dimitir como secretario general y del que se han difundido nuevos vídeos en las últimas horas. Un capítulo que en barón socialista ha descrito sin ambages como «el peor día» de su vida política.

| etiquetas: page , pucherazo , psoe
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15 comentarios
7 2 8 K 27 actualidad
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Es que de aquellos polvos, el PSOE (controlado por una gestora) votó porque Rajoy fuese presidente.

Acojonante.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Curioso que la carcunda del PSOE esté consiguiendo que se hable de pucherazo cuando fue un "golpe de estado" de la propia carcunda para controlar el partido.
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pax0r #2 pax0r
uyuy García-Page que facha se está volviendo..
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Supercinexin #6 Supercinexin
#2 No se está volviendo, ya lo era. Sólo le aguantan en Castilla, y no todos. En el PSOE están de él hasta los cojones.
6 K 90
tul #12 tul
#2 lo normal en el psoe, este no es el mas facha en sus filas, solo al que mas se le nota.
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Karmarada #5 Karmarada
"volviendo"
1 K 30
#13 luckyy
Pero qué sinvergüenza!!! Este es uno de los que le apuñaló junto con Susana y Antonio hermano.
Y presentan un video que bno demuestra absolutamente nada publicado por theobjetivo
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Andreham #4 Andreham
Vamos lo que sabe todo el mundo, que al PP y al PSOE les mandan los mismos y cuando hay que quitar a uno de en medio, se quita y aquí no ha pasado nada, se ignora hasta que amaine.
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asola33 #7 asola33
Habla muy oscuro. Quien hizo el pucherazo? Sánchez o los antisanchez? Hay nombres?
1 K 21
#11 jorgeesc
#7 hombre, Sánchez acabó dimitiendo, qué pucherazo más raro dio...
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#8 Suleiman
Porque no hablo de los polvos de la cal.....
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#9 fremen11
Un ultraderechista vomitando en el ABC......
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
La cabra siempre tira para el campo :popcorn: tendremos que estar atentos
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Chepacoletariado #14 Chepacoletariado
Curioso Meneame. Todas las noticias del tongo de Sanxe de 2016 acaban tumbadas. Espero que os paguen bien xD
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#15 mstk
#14 ¿que tongo? si perdió la votación y dimitió.
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menéame