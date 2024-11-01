edición general
17 meneos
44 clics
Ortega y Gasset, filósofo: "Tus convicciones más arraigadas, las que menos te hacen dudar, son las más sospechosas porque constituyen tus límites, tus confines, tu prisión"

Ortega y Gasset, filósofo: "Tus convicciones más arraigadas, las que menos te hacen dudar, son las más sospechosas porque constituyen tus límites, tus confines, tu prisión"

Ortega nos mostró que no hay peor prisión que la que establecemos en nuestra mente.

| etiquetas: ideología , filosofía
14 3 0 K 207 cultura
6 comentarios
14 3 0 K 207 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
¿Y QUÉ SABEMOS DE LAS CONVICCIONES MÁS ARRAIGADAS DE ESTE PERSONAJE?:

"Debemos a los generales septembristas un inestimable beneficio. Por pri-
mera vez en España, desde hace varias generaciones, se han llevado las cosas
a sus últimas consecuencias y se ha hecho posible plantear las condiciones de
una mejor existencia nacional en forma clara y decisiva. Es preciso, por todos
los medios, conseguir que la acción histórica de esos generales quede utiliza-
da en beneficio sustancial y definitivo de nuestra raza"

(Pepillo sobre la dictadura de un tal José Antonio)
0 K 20
#3 unocualquierax *
#_1
El dictador se llamaba Miguel, José Antonio fue su hijo fundador de la Falange.

Y :
"La postura de Ortega y Gasset ante el franquismo fue ambigua y pragmática: vio el bando franquista como un "mal menor" para proteger sus intereses y la cultura frente al caos republicano y la revolución, a pesar de sus ideales liberales y su desilusión con la República, pero nunca simpatizó con Franco ni con el régimen, mostrando una relación de "resignación" y manipulación mutua,…   » ver todo el comentario
0 K 8
#5 Almirantecaraculo
Ésto lo saben los de la macho esfera? Si se hacen hetero curiosos se acaban sus problemas. Y de paso dejan de darnos la brasa al resto.
0 K 8
#6 Tecar *
¿Y si uno tiene las firmes convicciones de desprecio por la violencia, respeto por la justicia, libertad, igualdad, honestidad, respeto al prójimo y fomento de la amabilidad y las buenas formas también cuenta?
Digo porque detrás de estos mensajes no hay sino una forma tendenciosa de decir a los demás que su ideario tiene los pies del barro pero el propio es sólido como una roca.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Rojelios, id hacia la luz.
0 K 7
Asimismov #4 Asimismov
#2 hacia la luz ya van las polillas.
0 K 12

menéame