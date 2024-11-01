·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11138
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
8620
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5224
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
7747
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
4926
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
568
El presidente de RTVE vuelve a retratar a Eurovisión por tener a Israel mientras ataca Gaza, Irán y Líbano: "¿Qué valores defiende la UER?"
478
El lobby israelí usa sus tentáculos en España para declarar la guerra del relato a Sánchez
351
Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
531
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"
485
Boicot a ChatGPT: la campaña contra OpenAI por sus vínculos con Trump ya suma 4 millones de desinstalaciones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
26
clics
'Objetivos legítimos': Irán emite advertencia a empresas tecnológicas estadounidenses, incluyendo Amazon, Google, Microsoft y Nvidia (EN)
Tasnim dijo que los objetivos fueron identificados debido a que su tecnología se ha utilizado supuestamente para aplicaciones militares.
|
etiquetas
:
palantir
,
google
,
microsoft
,
nvidia
,
tecnología
,
irán
,
guerra
,
eeuu
19
4
0
K
316
tecnología
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
316
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
freeclimb
*
Son las que han financiado a Trump..
9
K
144
#12
freeclimb
#1
Por cierto, Falta Tesla, Apple y Facebook
1
K
39
#3
skaworld
La verdad es que es increible lo que esta consiguiendo Iran con menos recursos en una guerra asimetrica, pero me parece que es una empresa demasiado ambiciosa por parte de Teheran conseguir dañar los sistemas de Microsoft peor que con sus propias actualizaciones.
7
K
110
#4
Verdaderofalso
#3
siempre pueden meter a un topo como ingeniero, que promocione dentro de la empresa y que creé un Windows Vista 2.0
3
K
58
#7
skaworld
#4
Lo jodido de introducir un agente Iraní en Microsoft con el fin de boicotear los futuros lanzamientos de es que identificar si está realizando su trabajo seria muy dificil de detectar
1
K
32
#8
Verdaderofalso
#7
imagina que le toca en el departamento de calidad
1
K
32
#10
HeilHynkel
#7
A ver si lo del vibe coding es una idea de los espías iraníes.
2
K
48
#9
HeilHynkel
#4
¡cuánta maldad!
1
K
35
#13
Albarkas
#4
O Windows Milenium
0
K
19
#14
jm22381
#4
Sólo quieres ver el mundo arder!
0
K
20
#2
Verdaderofalso
*
"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico", declaró el presidente checo Pavel el miércoles en el podcast PoliTalk.
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
Un comentario del señor Pavel de hace
años cuando se atacó el NordStream, ahora podemos meter desaladoras, centros de datos… lo que queráis, total visto lo visto el derecho internacional ya no cuenta mucho
3
K
62
#6
pascuaI
¿Se puede pedir que incluyan alguna más en la lista?
2
K
44
#11
freeclimb
#6
Tesla, Apple
1
K
32
#5
Dedalos
*
Pues al menos avisan, igualito que USA o Israel cuando bombardea civiles...
1
K
14
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A ver si lo del vibe coding es una idea de los espías iraníes.
¡cuánta maldad!
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
Un comentario del señor Pavel de hace
años cuando se atacó el NordStream, ahora podemos meter desaladoras, centros de datos… lo que queráis, total visto lo visto el derecho internacional ya no cuenta mucho