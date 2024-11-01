edición general
'Objetivos legítimos': Irán emite advertencia a empresas tecnológicas estadounidenses, incluyendo Amazon, Google, Microsoft y Nvidia (EN)

Tasnim dijo que los objetivos fueron identificados debido a que su tecnología se ha utilizado supuestamente para aplicaciones militares.

freeclimb #1 freeclimb
Son las que han financiado a Trump..
9
freeclimb #12 freeclimb
#1 Por cierto, Falta Tesla, Apple y Facebook
1
skaworld #3 skaworld
La verdad es que es increible lo que esta consiguiendo Iran con menos recursos en una guerra asimetrica, pero me parece que es una empresa demasiado ambiciosa por parte de Teheran conseguir dañar los sistemas de Microsoft peor que con sus propias actualizaciones.
7
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 siempre pueden meter a un topo como ingeniero, que promocione dentro de la empresa y que creé un Windows Vista 2.0 xD
3
skaworld #7 skaworld
#4 Lo jodido de introducir un agente Iraní en Microsoft con el fin de boicotear los futuros lanzamientos de es que identificar si está realizando su trabajo seria muy dificil de detectar
1
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 imagina que le toca en el departamento de calidad xD
1
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

A ver si lo del vibe coding es una idea de los espías iraníes. :roll:
2
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#4

¡cuánta maldad! o_o
1
#13 Albarkas
#4 O Windows Milenium :troll:
0
jm22381 #14 jm22381
#4 Sólo quieres ver el mundo arder! {0x1f525}
0
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico", declaró el presidente checo Pavel el miércoles en el podcast PoliTalk.

www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie

Un comentario del señor Pavel de hace
años cuando se atacó el NordStream, ahora podemos meter desaladoras, centros de datos… lo que queráis, total visto lo visto el derecho internacional ya no cuenta mucho
3
#6 pascuaI
¿Se puede pedir que incluyan alguna más en la lista?
2
freeclimb #11 freeclimb
#6 Tesla, Apple
1
#5 Dedalos
Pues al menos avisan, igualito que USA o Israel cuando bombardea civiles...
1

