Un error de IA probablemente llevó al bombardeo de una escuela de niñas en Irán [ENG]

Un programador del Departamento de Defensa, dijo que el departamento escaló rápidamente el uso de un sistema basado en Claude durante el último año, integrándolo con muchas decisiones operativas clave. El sistema de IA pudo haber incluido la ubicación de la escuela basándose en información de inteligencia antigua archivada (un recinto cerca de la escuela estuvo en el pasado asociado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero eso fue hace más de 10 años).
Hay corderito...
Claude no autorizó vigilancia masiva dentro de eseuu y armas que disparen solas ( sin intervención humana )
Lo de seleccionar blancos claro que si
Este artículo complementa perfectamente esta noticia
Israel Accused of Using AI to Pick Iran Targets ‘Without Any Human Oversight’
Espero a ver cual fue el error de esos hijos de la gran puta. Nacer, seguramente.
Las niñas están muertas y algún bastardo lo estará celebrando.
ni han condenado el ataque desde su admiinstracio nni lo van a hacer,
luego le piden al mundo que condene ataques contra unos imbeciles,
que bailaban en una tierra robada asesinando a sus legitimos dueños
HIJOS DE PUTA.
Sin mas.
Parecía mentira que fuéramos a volver a esta excusa que en los 90s dejó de usarse.
#8: Ni siquiera, se inventan un ente abstracto y ahí echan la culpa. Y si no, la nube, otro ente que nos venden como abstracto.
Yo creo que alguna empresa tenía por ahí pululando por los pasillos a algún informático, para usarlo como cabeza de turco exclusivamente por si las moscas.
Por cierto, lo del genocidio en Gaza, protagonizado por Israel con bombas de EEUU y apoyo ¿También fue cosa de una IA?
¿Lo de atacar por sorpresa, ya por segunda vez, en plena negociación, también es cosa de una IA?
¿Y atacar hospitales también es cosa de una IA?
Pero resulta que los mejores servicios de inteligencia, el Mossad, la Cia… » ver todo el comentario
Miserables asesinos de niñas.
