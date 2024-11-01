Un error de IA probablemente llevó al bombardeo de una escuela de niñas en Irán [ENG]

Un programador del Departamento de Defensa, dijo que el departamento escaló rápidamente el uso de un sistema basado en Claude durante el último año, integrándolo con muchas decisiones operativas clave. El sistema de IA pudo haber incluido la ubicación de la escuela basándose en información de inteligencia antigua archivada (un recinto cerca de la escuela estuvo en el pasado asociado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero eso fue hace más de 10 años).