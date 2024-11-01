edición general
30 meneos
30 clics
Un error de IA probablemente llevó al bombardeo de una escuela de niñas en Irán [ENG]

Un error de IA probablemente llevó al bombardeo de una escuela de niñas en Irán [ENG]

Un programador del Departamento de Defensa, dijo que el departamento escaló rápidamente el uso de un sistema basado en Claude durante el último año, integrándolo con muchas decisiones operativas clave. El sistema de IA pudo haber incluido la ubicación de la escuela basándose en información de inteligencia antigua archivada (un recinto cerca de la escuela estuvo en el pasado asociado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero eso fue hace más de 10 años).

| etiquetas: ia , claude , sionismo , crímenes de guerra , irán
25 5 1 K 307 actualidad
33 comentarios
25 5 1 K 307 actualidad
Comentarios destacados:          
#3 Suleiman
Claro, claro la culpa es de l IA, no de quien la usa para marcar objetivos. A demas que casualidad que sea la de Claude, que no lo autorizo.
26 K 314
#10 guillersk
#3

Hay corderito...
Claude no autorizó vigilancia masiva dentro de eseuu y armas que disparen solas ( sin intervención humana )

Lo de seleccionar blancos claro que si
0 K 10
shake-it #12 shake-it *
#3 Hoy mismo he leído que los genocidas han bombradeado un parque de Teherán (una de sus mayores zonas verdes) que se llamaba Parque de la Policía. Cuando las decisiones las toma una IA porque eres un subnormal, llegamos a estas mierdas.

Este artículo complementa perfectamente esta noticia

www.commondreams.org/news/us-israel-ai-iran
Israel Accused of Using AI to Pick Iran Targets ‘Without Any Human Oversight’
2 K 35
josde #18 josde
#3 Ahora ya hay a quien echar las culpas sin que se le pueda llevar a juicio por asesino.
2 K 33
#22 Eukherio
#3 Ahora tienen la excusa final para todo: fue la IA, sabemos que alucinan, con lo que habrá que esperar a que mejoren.
0 K 8
#23 Kuruñes3.0
#3 Claude ya se salió y fueron los de Chatgpt a recoger el testigo.
0 K 7
#24 Toponotomalasuerte *
#3 puede ser cierto. Ahora que nos digan cuáles fueron los errores para el resto de escuelas que van vas de 20, de hospitales, de puestos de la luna roja, instalaciones civiles, viviendas y desalinizadoras.

Espero a ver cual fue el error de esos hijos de la gran puta. Nacer, seguramente.
0 K 9
roker #4 roker
La culpa fue del informático, efectivamente.
7 K 106
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#4 buscarCulpable();
2 K 40
Top_Banana #5 Top_Banana
Vaya. "Ha sido culpa de la IA" a nivel militar. Que rápido avanza la civilización occidental.
4 K 74
#2 Albarkas
¿Y que les importa si no va a tener consecuencias?
Las niñas están muertas y algún bastardo lo estará celebrando.
4 K 61
security_incident #21 security_incident
#2 Te refieres a #7?
0 K 20
#32 guillersk
#21 Suélteme el brazo señora
0 K 10
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Que bien, así no hay que buscar criminal de guerra.
3 K 53
#11 marcotolo *
como si le mportara a alguien normal las excusas que pongasn estos hijos de puta para matar a niños,
ni han condenado el ataque desde su admiinstracio nni lo van a hacer,
luego le piden al mundo que condene ataques contra unos imbeciles,
que bailaban en una tierra robada asesinando a sus legitimos dueños
2 K 39
#1 Kuruñes3.0 *
Yo ya me di de baja de Openai y me fui con Claude
HIJOS DE PUTA.
2 K 35
obmultimedia #30 obmultimedia
#7 Los errores por la IA es el nuevo " el perro se comió mis deberes"
0 K 12
sotillo #25 sotillo
#1 Están buscando excusas, todo mentira, fue intencionado y ahora no quieren que se sepa
1 K 24
#28 Barriales
#25 por supuesto que fue intencionado. Menos niñas, menos futuros Iranies.
Sin mas.
0 K 7
#33 Kuruñes3.0
#25 cierto pero lo cortés no quita lo valiente.
0 K 7
Gry #15 Gry
"Lo siento profundamente por este trágico error. Como IA, dependo de datos proporcionados por humanos; un fallo en la inteligencia desactualizada llevó a esta recomendación equivocada. Ofrezco mi total cooperación en la investigación y apoyo para prevenir futuros incidentes." :-P
1 K 27
maxxcan #8 maxxcan
Por fin algo bueno de la IA. Ya no le van a echar más la culpa al pobre informático
1 K 25
#20 mcfgdbbn3 *
"Lo siento, se ha equivocado el ordenador"

Parecía mentira que fuéramos a volver a esta excusa que en los 90s dejó de usarse. :palm:

#8: Ni siquiera, se inventan un ente abstracto y ahí echan la culpa. Y si no, la nube, otro ente que nos venden como abstracto.
0 K 12
Spirito #26 Spirito
#20 En los 90s echarle la culpa a un informático era algo muy socorrido y razonable.

Yo creo que alguna empresa tenía por ahí pululando por los pasillos a algún informático, para usarlo como cabeza de turco exclusivamente por si las moscas.
1 K 21
Spirito #17 Spirito *
¿Se sabe si va a pagar las consecuencias esa supuesta IA, lo hará EEUU, ambos... o a quién hay que pedir responsabilidades por ese crimen de Lesa Humanidad?

Por cierto, lo del genocidio en Gaza, protagonizado por Israel con bombas de EEUU y apoyo ¿También fue cosa de una IA?

¿Lo de atacar por sorpresa, ya por segunda vez, en plena negociación, también es cosa de una IA?

¿Y atacar hospitales también es cosa de una IA?

Pero resulta que los mejores servicios de inteligencia, el Mossad, la Cia…   » ver todo el comentario
1 K 22
mmlv #14 mmlv
"""Error"""
0 K 20
shake-it #9 shake-it
Si le dejas a una IA la toma de este tipo de decisiones sin supervisióin humana, esto es más que previsible. Por otro lado, ¿no decía Trump que Claude era una mierda comunista? ¿cómo es que la están utilizando aún sin autorización de Anthropic?
0 K 19
Chinchorro #19 Chinchorro *
Si, de la IA, de Inútiles Analfabetos. Primero, que un bulo. Ahora, que cosa de la IA.
Miserables asesinos de niñas.
0 K 12
Paladio #27 Paladio
si, si :palm:
0 K 11
#6 capitan.meneito
A ver si un error de la IA para esta locura.
0 K 11
jacm #31 jacm
El razonamiento de la IA es indiscutible, como ya adelantó EMT:
www.meneame.net/story/estados-unidos-bombardea-escuelas-porque-experie
0 K 10
tricionide #29 tricionide
y el placer que les da a estos hijos de puta masacarar niños vale mas que todas las IAs
0 K 8

menéame