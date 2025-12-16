edición general
Los nuevos motores de BYD eliminarán el punto débil de los coches eléctricos: la autonomía a altas velocidades

Además de ser una marca que no deja de presentar nuevos modelos, tanto eléctricos como híbridos enchufables, BYD también trabaja a destajo para desarrollar nuevas tecnologías. Estos son sus avances en lo que respecta a motores eléctricos.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Occidente va como un cohete...
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mientras unos inventan, Ford tira a lo seguro
#4 Cuchifrito
La autonomía a altas velocidades depende más de la aerodinamica que del motor así que ...
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 "En esto último está la gran novedad, ya que el estándar en el sector son los motores con flujo de rotor fijo. Estas mecánicas que vemos hoy día en los vehículos eléctricos ofrecen un alto par motor a bajas velocidades, pero pierden eficiencia a velocidades más altas por cuestiones físicas. Con esta nueva propuesta se puede ajustar el flujo magnético interno del rotor según las condiciones de operación del motor."

Asi que...
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#5 No lo entiendo, no se de coches pero de termodinamica algo....

El motor electrico se calienta mucho? Creo q no. Si no es asi es pq la energia se transforma en movimiento muy eficientemente.

Toda la energia q no se va en calor se va en movimiento...
#7 Cuchifrito *
#5 ...Que lo que pegas en ese párrafo es que ese motor es un poco más eficiente ( no puede ser mucho más porque cualquier motor electrico ya es muy eficiente). La diferencia entre ellos, que dudo que llegue a un 5% siquiera, es bastante pequeña comparada con las diferencias de resistencia aerodinámica. Para hacer coches eléctricos eficientes a altas velocidades lo principal es la aerodinámica, lo demás bienvenido sea pero no puede haber ninguna gran revolución a nivel de eficiencia del motor.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
La noticia parece un prompt de la palabra “flujo “
