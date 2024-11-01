edición general
Ford da un giro inesperado y centra su futuro en los híbridos, dejando atrás los coches eléctricos eléctricos puros

Cuando parecía que el coche eléctrico era la estrella indiscutible del futuro, Ford ha dado un giro inesperado a la manzana. La marca americana abandona la carrera por los modelos 100% eléctricos para lanzar su apuesta definitiva por los híbridos. Este cambio no es una capitulación, sino una estrategia pensada que invita a replantear cómo España, y el mundo, avanzan hacia una movilidad más sostenible. “No es un paso atrás, sino una evolución lógica”, puntualiza el director europeo de Ford.

12 comentarios
#1 kaos_subversivo
Se ven incapaces de competir con los chinos?
2 K 42
#3 RaulUrdaci
#1 Más bien parece que creen que el consumidor medio optará por el momento por este tipo de vehículos.
0 K 20
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
Mas bien el consumidor se ve incapaz de tener un coche electrico sin riesgo de quedarse tirado en el medio de ningun lugar.

Yo soy de los que querria tener un coche electrico...y tengo claro que de momento mi proximo coche tendra que ser hibrido.

Me cuelgo de #3 porque se ve que a #_1 no le gusta que le digan verdades mas alla de su discurso corto de miras.
0 K 16
#8 Barriales
#1 así es. Intentarán desarrollar algo que pueda competir con los chinos, y no sacar chapuzas, que además de no quererla
s nadie, salen al mercado, caras y cuasi obsoletas
0 K 8
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Que inventen los chinos
0 K 20
#7 Grahml
Llevan retrasando la producción de vehículos eléctricos desde hace años.

Y los chinos siguen comiéndoles la tostada en automoción.

No pinta nada bien para estas marcas tradicionales de vehículos las decisiones estratégicas que están tomando.

China dejó de comprarles su producto y no tienen más remedio que acudir al modo supervivencia.

Muy mal pensado estos fabricantes.
0 K 20
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#7 Los chinos comenzaron trayendo a España coches 100% electricos y aunque mantienen los electricos estan trayendo modelos hibridos porque saben que son los que se venden.
0 K 16
Pontecorvo #4 Pontecorvo *
No quería yo poner este vídeo pero la tentación es demasiado fuerte.

www.youtube.com/watch?v=CADA48PX0cw
1 K 19
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino híbrido, estoy por vomitarte de mi boca.

Apocalipsis 3,15
0 K 11
borteixo #6 borteixo
Que vuelvan a fabricar el focus, fiesta y mondeo.
0 K 10
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#6 a precios razonables.
0 K 20
Imag0 #11 Imag0
#6 Cuándo han dejado de hacerlo?
0 K 15

