Ford da un giro inesperado y centra su futuro en los híbridos, dejando atrás los coches eléctricos eléctricos puros

Cuando parecía que el coche eléctrico era la estrella indiscutible del futuro, Ford ha dado un giro inesperado a la manzana. La marca americana abandona la carrera por los modelos 100% eléctricos para lanzar su apuesta definitiva por los híbridos. Este cambio no es una capitulación, sino una estrategia pensada que invita a replantear cómo España, y el mundo, avanzan hacia una movilidad más sostenible. “No es un paso atrás, sino una evolución lógica”, puntualiza el director europeo de Ford.
| etiquetas: ford , coches híbridos , coches eléctricos
Yo soy de los que querria tener un coche electrico...y tengo claro que de momento mi proximo coche tendra que ser hibrido.
Me cuelgo de #3 porque se ve que a #_1 no le gusta que le digan verdades mas alla de su discurso corto de miras.
s nadie, salen al mercado, caras y cuasi obsoletas
Y los chinos siguen comiéndoles la tostada en automoción.
No pinta nada bien para estas marcas tradicionales de vehículos las decisiones estratégicas que están tomando.
China dejó de comprarles su producto y no tienen más remedio que acudir al modo supervivencia.
Muy mal pensado estos fabricantes.
