Ford da un giro inesperado y centra su futuro en los híbridos, dejando atrás los coches eléctricos eléctricos puros

Cuando parecía que el coche eléctrico era la estrella indiscutible del futuro, Ford ha dado un giro inesperado a la manzana. La marca americana abandona la carrera por los modelos 100% eléctricos para lanzar su apuesta definitiva por los híbridos. Este cambio no es una capitulación, sino una estrategia pensada que invita a replantear cómo España, y el mundo, avanzan hacia una movilidad más sostenible. “No es un paso atrás, sino una evolución lógica”, puntualiza el director europeo de Ford.