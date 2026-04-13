Noticias | Nacional García-Page cree que el Gobierno está en estado «vegetativo»: solo ocupa instituciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estado «vegetativo»: ocupa las instituciones pero tiene «muchas dificultades para sacar adelante las cosas».«Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa», ha afirmado García-Page en una entrevista en ABC en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades
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Hace un papel fundamental: es.wikipedia.org/wiki/Quinta_columna
Servir a los amos.
Todo lo demás, es engañarse.
El Gobierno que tienes ahora mismo en España ha trabajado más en un solo mes de su legislatura que el PP en toda la anterior. El Gobierno ha calculado, estudiado, redactado y presentado presupuestos mientras la "oposición" se ha dedicado principalmente a insultar, a poner a indigentes mentales… » ver todo el comentario
Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (2025): Una de las reformas más ambiciosas para modernizar los tribunales, potenciar los medios adecuados de solución de controversias (mediación) y acelerar la digitalización judicial.
Ley de Multirreincidencia (Abril 2026): Modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por delitos leves de hurto cuando se cometen de forma reiterada, respondiendo a una… » ver todo el comentario
No olvidemos aquel primer gobierno de Page con Podemos y que luego pedía a Sánchez no repetir porque iba a ser un tremendo error.
Los datos macroeconómicos también son verdad: Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando y habíamos varios puntos por encima de europa.
A lo mejor lo que hay que hacer es seguir sin dejar que los gobiernos hagan nada.
Tener voces que disienten dentro de las organizaciones es SANO.
Lástima que hayamos llegado a este punto de sectarismo