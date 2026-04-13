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Noticias | Nacional García-Page cree que el Gobierno está en estado «vegetativo»: solo ocupa instituciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estado «vegetativo»: ocupa las instituciones pero tiene «muchas dificultades para sacar adelante las cosas».«Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa», ha afirmado García-Page en una entrevista en ABC en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades

| etiquetas: castilla , la mancha , garcia , pge , critica , gobierno
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22 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Sinceramente no sé qué pinta Page en el PSOE
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ombresaco #3 ombresaco
#1 Esperando un congreso... y en mi opinión, será el y Barbón, más quizás algún casi desconocido, tipo Zapatero o Pedro Sánchez la primera vez
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Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Pues debes tener mucha información de primera mano porque, hasta donde yo puedo ver, al personaje éste en el PSOE no lo traga nadie fuera de su comunidad y todos se hacen justamente la misma pregunta que #1.
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#12 luckyy
#4 Y has conseguido entender lo que dice?
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ombresaco #13 ombresaco
#4 ninguna más allá de las noticias, pero de vez en cuando me gusta jugar a la bola de cristal. En un tiempo vemos
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magnifiqus #6 magnifiqus
#1 Es hora de pasar "página" :troll:
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Andreham #8 Andreham
#1 Lo mismo que Rutte en la OTAN y lo mismo que el señor X en su día.

Servir a los amos.
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#11 Tensk
#1 ¿Y si es Page el que está en lo cierto?
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#17 Suleiman
#1 Que cree un partido con Felipe González, Guerra, Ibarra & company.
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woody_alien #18 woody_alien
#1 García-Page es ...  media
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ur_quan_master #21 ur_quan_master
#1 Ocupar un puesto vegetativo.
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Supercinexin #10 Supercinexin *
El bloqueo presupuestario tiene nombres y apellidos: PP, Box y Junts. Los tres jinetes de lapocaleche que, como no pueden rascar poder para robar a gusto, se dedican a sabotear España todo lo que pueden y más, bloqueando todo tipo de ayudas y programas sociales, a ver si la gente se enfada con "el perro", que es mu malo y mu perro, y cae ya el Gobierno y pueden entrar ellos a, como digo, principalmente robar.

Todo lo demás, es engañarse.
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#15 poxemita
#10 claro que sí, el gobierno no tiene obligación de nada, y si no le salen las cuentas no tiene mecanismos para preguntar al pueblo y que se conformen otras cámaras.
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Supercinexin #20 Supercinexin
#15 No sé de dónde te sacas que yo haya dicho que "el Gobierno no tiene obligación de nada", pero seguro que dentro de tu cráneo la frase ha retumbado como los tambores de Jumanji.

El Gobierno que tienes ahora mismo en España ha trabajado más en un solo mes de su legislatura que el PP en toda la anterior. El Gobierno ha calculado, estudiado, redactado y presentado presupuestos mientras la "oposición" se ha dedicado principalmente a insultar, a poner a indigentes mentales…   » ver todo el comentario
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Este hombre es el claro ejemplo de que a veces es difícil distinguir entre PP y PSOE
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siempreesverano #14 siempreesverano
A mí no me gusta lo hace Page, pero lo que ha dicho sobre el estado vegetativo es verdad sin duda.
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#19 uvi
#14 ????️ Justicia y Reformas Estructurales
Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (2025): Una de las reformas más ambiciosas para modernizar los tribunales, potenciar los medios adecuados de solución de controversias (mediación) y acelerar la digitalización judicial.

Ley de Multirreincidencia (Abril 2026): Modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por delitos leves de hurto cuando se cometen de forma reiterada, respondiendo a una…   » ver todo el comentario
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siempreesverano #22 siempreesverano
#19 Están tirando de decreto-ley continuamente. Vía rápida. Tienen el record histórico.
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#16 luckyy *
Y así es: Page sigue diciendo estas cosas en línea con el PP y Vox y no se ha enterado que el PSOE que triunfa está bastante más a la izquierda de lo que a este pendejo capillitas le gustaría.
No olvidemos aquel primer gobierno de Page con Podemos y que luego pedía a Sánchez no repetir porque iba a ser un tremendo error.
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O.OOЄ #7 O.OOЄ
Lo que dice Page es verdad: El PSOE no ha logrado sacar adelante casi ninguna propuesta.
Los datos macroeconómicos también son verdad: Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando y habíamos varios puntos por encima de europa.

A lo mejor lo que hay que hacer es seguir sin dejar que los gobiernos hagan nada. :troll:
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#9 vGeeSiz
Leyendo comentarios, parece que si no alabas a la corte, eres un traidor xD xD xD

Tener voces que disienten dentro de las organizaciones es SANO.

Lástima que hayamos llegado a este punto de sectarismo
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menéame