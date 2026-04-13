Noticias | Nacional García-Page cree que el Gobierno está en estado «vegetativo»: solo ocupa instituciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estado «vegetativo»: ocupa las instituciones pero tiene «muchas dificultades para sacar adelante las cosas».«Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa», ha afirmado García-Page en una entrevista en ABC en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades