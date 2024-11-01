Noruega teme lo que hará Trump si pierde el Premio Nobel de la Paz [Ing]

Noruega se prepara para la reacción de Donald Trump en caso de que no le concedan el Premio Nobel de la Paz. Noruega solo acoge la prestigiosa ceremonia de entrega de premios, su Gobierno no participa en la decisión de quiénes son los ganadores. Pero a pocas horas de que se dé a conocer el nombre del ganador del Premio Nobel de la Paz, los políticos noruegos temen que Trump no sepa distinguir la diferencia.
Aunque sabiendo sus conocimientos generales de geografía lo mismo invaden Groenlandia en represalia.
Es invent, pero con Trump nada es imposible.
Y dependiendo del resultado, puede que también después.
<modo Randy on>
No se, Earl, no parece una buena idea.
Porque el comemierda aquél que se compró casa en Odesa aun no puede ir a recoger las llaves
Desde luego que si se lo dan, se cargan el premio definitivamente. Ellos verán...
Ese premio por lo que fue y para lo que creado, dudo mucho que ahora mismo se lo merezca. Pero bueno, todo puede llegar a tener una decadencia. Si lo consigue, me gustaría más la gente que lo rechaza que quién lo consigue.