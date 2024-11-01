edición general
15 meneos
43 clics

Noruega teme lo que hará Trump si pierde el Premio Nobel de la Paz [Ing]

Noruega se prepara para la reacción de Donald Trump en caso de que no le concedan el Premio Nobel de la Paz. Noruega solo acoge la prestigiosa ceremonia de entrega de premios, su Gobierno no participa en la decisión de quiénes son los ganadores. Pero a pocas horas de que se dé a conocer el nombre del ganador del Premio Nobel de la Paz, los políticos noruegos temen que Trump no sepa distinguir la diferencia.

| etiquetas: trump , miedo , imposición , nobel , paz
12 3 0 K 147 actualidad
34 comentarios
12 3 0 K 147 actualidad
Comentarios destacados:    
Alius #5 Alius
Que le den el nobel a Antifa, que a Trump le hará mucha ilusión :troll:
7 K 93
JanSmite #1 JanSmite
Madredelamorhermoso… :palm: :palm:
3 K 57
Sr.No #4 Sr.No *
#1 Qué islas tienen en ultramar? :troll:

Aunque sabiendo sus conocimientos generales de geografía lo mismo invaden Groenlandia en represalia.
2 K 36
JanSmite #9 JanSmite
#4 Las islas de Svalbard, justo encima de Groenlandia:

  media
0 K 19
Sr.No #19 Sr.No
#9 que no se enteren los otros ;P
0 K 16
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
La definición perfecta de niñato malcriado.
3 K 52
#10 XXguiriXX
Reportan la extraña presencia de submarinos, buques de guerra, y dos portaaviones cerca a las aguas noruegas
Es invent, pero con Trump nada es imposible.
1 K 21
ochoceros #32 ochoceros
#10 A mi no me extrañaría que una o más plataformas petrolíferas sufran misteriosos atentados antes de la asignación de los premios.

Y dependiendo del resultado, puede que también después.
0 K 11
JanSmite #34 JanSmite
#20 ¿Tú qué crees…? xD xD :shit:
0 K 20
Meneanauta #6 Meneanauta
Ya se llevó el trofeo del mundial de clubes por sus huevos morenos, igual se presenta el día de la ceremonia de los premios y también lo roba xD
0 K 18
Spirito #18 Spirito
¿Y si le damos el Nobel de Meneante con el premio de infinito Karma?

:popcorn:
1 K 16
Lyovin81 #24 Lyovin81 *
#18 ¿Y tenerlo luego aquí todos los días dando la chapa como el NAFO comedoritos sotanero ese que dice que es una profesora, pero con karma infinito?

<modo Randy on>
No se, Earl, no parece una buena idea.
0 K 7
Spirito #25 Spirito
#24 Con infinito Karma y sin posibilidad de ignorarlo. xD
0 K 9
Lyovin81 #26 Lyovin81
#25 Ufff... Sólo de pensarlo me dan ganas de buscar el icono de la bomba atómica de Lemmings y meterle doble click.
0 K 7
Spirito #27 Spirito *
#26 Me imagino a Trump ahora mismo, nervioso, toqueteando suavemente el botón rojo de misiles que apuntan a Noruega. xD
0 K 9
ElenaCoures1 #29 ElenaCoures1
#24 ¿Por que no te inventas algo mejor para consolarte porque tu amo Putin está fastidiado y no consigue ganar su cagada especial?
Porque el comemierda aquél que se compró casa en Odesa aun no puede ir a recoger las llaves :troll:
0 K 7
Lyovin81 #33 Lyovin81
#29 Señor, suélteme el brazo, que me mancha de la grasa de los Doritos.
0 K 7
calde #13 calde
Hay que ser psicópata e hijo de puta, para hacer coincidir el acuerdo de paz con la decisión sobre el nobel.

Desde luego que si se lo dan, se cargan el premio definitivamente. Ellos verán...
0 K 11
JanSmite #16 JanSmite
#13 La decisión no se toma el el día 10, es decir, hoy. Hoy sólo se comunica, pero la decisión está tomada hace tiempo. De hecho, las candidaturas hay que presentarlas hasta el 30 de Enero, las que se presenten después entran en el años siguiente. Así que este año… como que no.
0 K 19
calde #20 calde *
#16 ah, vale... Y Trump lo sabe? :roll:
0 K 11
Spirito #22 Spirito *
#13 #17 Hagan lo que hagan, el Nobel de la Paz no tiene nada que ver con otros Nobel y es una absoluta vergüenza.
0 K 9
#17 exeware
Y por esa misma razón no lo merece ni lo merecerá.
0 K 10
Spirito #14 Spirito
Calla, insensato... a ver si nos va a leer Trump. :tinfoil:
0 K 9
Spirito #28 Spirito
Entre Sánchez, Putin que lleva una semana sin dirigirle la palabra y ahora esto de los noruegos, se lo van a cargar a disgustos, eh. ¬¬
0 K 9
Spirito #7 Spirito *
El Zanahorio tiene ganado con creces el Nobel de la Paz... pero no se lo dais porque no tenéis ni alma ni corazón. ¡Destructores! :foreveralone:
0 K 9
Aiden_85 #31 Aiden_85
Pues normal que lo teman, menuda rabieta de niño pequeño con poder. Además creo que lo ha dicho más de 100 veces.
Ese premio por lo que fue y para lo que creado, dudo mucho que ahora mismo se lo merezca. Pero bueno, todo puede llegar a tener una decadencia. Si lo consigue, me gustaría más la gente que lo rechaza que quién lo consigue.
0 K 9
#8 Whitefox
Parece que no lo ven como alguien muy pacífico :roll:
0 K 9
Spirito #15 Spirito
#8 No sé, noto tu comentario como con segundas... como con ironía. :tinfoil:
0 K 9
yoma #21 yoma
#8 Desde luego alguien que cambia el nombre de "Departamento de Defensa" a "Departamento de la Guerra" no es muy pacifista que digamos. xD xD xD
0 K 11
#12 beltraneja
Que se lo den y que ya no den nunca ninguno más porque vamos...
0 K 7
yoma #23 yoma *
#12 Si se lo dieran, todos los anteriores Nobel de la Paz deberían devolver el premio como protesta. :troll:
0 K 11
#30 Javiersoler
De momento esta bien merecido.
0 K 6
#2 torbert
Que lo declaren desierto.
0 K 6

menéame