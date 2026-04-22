edición general
26 meneos
43 clics
No son musulmanas pidiendo el uso del velo obligatorio en los colegios de Madrid, es una protesta contra el racismo

No son musulmanas pidiendo el uso del velo obligatorio en los colegios de Madrid, es una protesta contra el racismo

Difunden un vídeo de mujeres en una manifestación y aseguran que son musulmanas pidiendo que el velo sea obligatorio en los colegios de Madrid

| etiquetas: desinformación , bulos , tergiversación , manipulación
21 5 0 K 418 Desinfórmame
7 comentarios
21 5 0 K 418 Desinfórmame
cocolisto #1 cocolisto
Creo que este tipo de bulos se los cree los predispuestos al racismo.Si les pones una alcachofa y dices que es un burka actúan igual.
6 K 83
Mark_ #2 Mark_
#1 y saben que es mentira, pero dirán "Bah, en algún sitio será verdad" y con eso les vale para seguir difundiendo su mierda.
0 K 13
#5 Pixmac
#1 El habitual "sesgo de confirmación". Se creen cualquier imagen o noticia que les sirva para confirmar sus pensamientos racistas. Que sea real o inventada no les importa.
0 K 20
angelitoMagno #4 angelitoMagno
La cuenta es Anonymous Tabarnia.
0 K 13
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Hay que ser muy tonto para creerse un bulo así, la verdad. En un mundo ideal, ese tipo de cuentas (que yo creo que RTVE debería exponer y no ocultar) no tendría seguidores porque la gente les mandaría a la mierda tras tres o cuatro bulos en esa misma línea.
0 K 13
Spirito #7 Spirito
#3 Bueno, bueno... tu séquito de fans que siempre te aplauden hasta con las orejas con el positivo, por ejemplo, tienen tragaderas para eso y mucho más. :roll:
0 K 9
woody_alien #6 woody_alien
La Vipera Boadella ibérica ataca de nuevo.
0 K 12

menéame