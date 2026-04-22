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No son musulmanas pidiendo el uso del velo obligatorio en los colegios de Madrid, es una protesta contra el racismo
Difunden un vídeo de mujeres en una manifestación y aseguran que son musulmanas pidiendo que el velo sea obligatorio en los colegios de Madrid
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desinformación
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bulos
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tergiversación
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manipulación
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Desinfórmame
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#1
cocolisto
Creo que este tipo de bulos se los cree los predispuestos al racismo.Si les pones una alcachofa y dices que es un burka actúan igual.
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#2
Mark_
#1
y saben que es mentira, pero dirán "Bah, en algún sitio será verdad" y con eso les vale para seguir difundiendo su mierda.
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#5
Pixmac
#1
El habitual "sesgo de confirmación". Se creen cualquier imagen o noticia que les sirva para confirmar sus pensamientos racistas. Que sea real o inventada no les importa.
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#4
angelitoMagno
La cuenta es Anonymous Tabarnia.
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#3
angelitoMagno
Hay que ser muy tonto para creerse un bulo así, la verdad. En un mundo ideal, ese tipo de cuentas (que yo creo que RTVE debería exponer y no ocultar) no tendría seguidores porque la gente les mandaría a la mierda tras tres o cuatro bulos en esa misma línea.
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#7
Spirito
#3
Bueno, bueno... tu séquito de fans que siempre te aplauden hasta con las orejas con el positivo, por ejemplo, tienen tragaderas para eso y mucho más.
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#6
woody_alien
La Vipera Boadella ibérica ataca de nuevo.
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menéame
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