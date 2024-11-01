«No se entrometan en nuestros asuntos»: China apoya enérgicamente a Irán tras el anuncio estadounidense de un bloqueo del estrecho de Ormuz (EN)  

En una audaz señal diplomática, China reafirmó su apoyo a Irán en medio de la creciente inestabilidad en el estrecho de Ormuz. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, afirmó que Pekín sigue de cerca la situación y subrayó su compromiso con la «paz y la estabilidad» en Oriente Medio, al tiempo que insistió en que los buques chinos seguirán navegando libremente por esta vía marítima estratégica, por la que transita una gran parte del suministro energético mundial.