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«No se entrometan en nuestros asuntos»: China apoya enérgicamente a Irán tras el anuncio estadounidense de un bloqueo del estrecho de Ormuz (EN)

«No se entrometan en nuestros asuntos»: China apoya enérgicamente a Irán tras el anuncio estadounidense de un bloqueo del estrecho de Ormuz (EN)  

En una audaz señal diplomática, China reafirmó su apoyo a Irán en medio de la creciente inestabilidad en el estrecho de Ormuz. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, afirmó que Pekín sigue de cerca la situación y subrayó su compromiso con la «paz y la estabilidad» en Oriente Medio, al tiempo que insistió en que los buques chinos seguirán navegando libremente por esta vía marítima estratégica, por la que transita una gran parte del suministro energético mundial.

| etiquetas: china , eeuu , irán , sionismo , israel , ormuz
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Soy China y mañana mando 3 barcos y a ver si tienen cojones a hacerles lo más mínimo, porque públicamente hoy, y digo que si les pasa lo más mínimo responsabilizaría a dos países en todo el mundo.
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jonolulu #4 jonolulu
#2 Trump propondría una joint venture a China o alguna marciansda por el estilo
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Tkachenko #5 Tkachenko
#2 los barcos chicos ya están pasando
3 K 52
andando #7 andando
#2 estoy flipando, Trump acaba de vender como un exito que ayer pasaran 34 barcos, mas que ningun dia desde el cierre
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116398358272601798
2 K 34
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#2 déjale hacer solo a Trump que ya sabe el solito como empeorar la situación
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Dene #9 Dene
#2 yo diría que estos son mas de hacer que de avisar...
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Sawyer76 #10 Sawyer76
Creo que el bloqueo que pretende Trump le toca mucho los cojones a China. Quizá esa es la intención, que China presione a Irán para que deje de cobrar peajes y de minar.
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
En una audaz... Juicios de valor, el mejor detector de propaganda.
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menéame