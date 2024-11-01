edición general
"No culpamos a nadie": el suegro republicano de Renee Good se pronuncia tras el tiroteo fatal de ICE

Timmy Macklin es el padre del difunto exmarido de Good, Tim Macklin Jr., quien fue su segundo marido y falleció en 2023. También es el abuelo de su hijo de 6 años, Emerson. Hablando el martes en Erin Burnett OutFront de CNN, Macklin, un orgulloso republicano y partidario de Trump, dijo que creía que las circunstancias en torno a la muerte de Good fueron "difíciles para todos los involucrados". "No culpo a nadie", dijo. "O sea, el agente de ICE, ya sabes, al principio no vi la grabación donde... lo estaban embistiendo. O sea, he visto el (...)

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Joder le ha faltado decir que ella sola se lo buscó
#4 Grahml *
#1 #2 Bueno, la opinión del ex-suegro de la señora es bastante irrelevante, incluso aunque sea el abuelo del hijo de Good.

Al fin y al cabo suelta esta lógica e incuestionable reflexión:

"we’re walking in the spirit of God, I don’t think she would have been there. That’s the way I look at it."

La Casa Blanca addm5 llama a la mujer "lunática". Sólo eso demuestra la indignidad existente en todo EEUU.
Pablosky #1 Pablosky
Parece que no le han mordido suficientemente fuerte la cara.
ewok #3 ewok
#1 O que estaba lo suficientemente resentido.
