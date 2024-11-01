Por increíble que parezca, en los Estados Unidos podemos adoptar un niño y luego decidir deshacernos de él con un simple anuncio. En internet, hay miles de anuncios con imágenes, rostros de esta pesadilla estadounidense. Una cuarta parte de los niños adoptados en el país son abandonados nuevamente por sus nuevos padres. Son 25,000 cada año los niños que sufren el abandono de sus padres adoptivos: A estos niños se les conoce como "niños desechables".