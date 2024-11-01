edición general
Por increíble que parezca, en los Estados Unidos podemos adoptar un niño y luego decidir deshacernos de él con un simple anuncio. En internet, hay miles de anuncios con imágenes, rostros de esta pesadilla estadounidense. Una cuarta parte de los niños adoptados en el país son abandonados nuevamente por sus nuevos padres. Son 25,000 cada año los niños que sufren el abandono de sus padres adoptivos: A estos niños se les conoce como "niños desechables".

La degradación moral de este país no parece tener límite…
#1 "Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero."

El capitalismo sin frenos, capaz de mercantilizar la vida humana, en pos del beneficio.
Mejor en hemetoreca. Es del 2019.
Flipas
Muchas parejas no se dan cuenta de los complicado que es adoptar a un niño de cierta edad, más de 6 o 7 años y que todo vaya bien.

Esos niños vienen con muchos traumas, malas experiencias y demás problemas que hay que saber y estar preparado física y mentalmente para abordar.

He conocido bastantes casos de este tipo de adopciones en España y no "acabar bien". Aquí no los puedes "devolver" pero dejan un grave daño detras.

Parejas que acaban en divorcio a los pocos años, adolescentes incontrolables, denuncias y acusaciones de todo tipo entre padres e hijos en los juzgados, etc.etc
