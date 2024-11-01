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Un niño encuentra una espada de 1300 años de antigüedad durante una excursión escolar (ENG)

Los profesores contactaron con los arqueólogos del condado para informar del hallazgo. Estos examinaron la espada y determinaron que se trata de una espada de un solo filo, un tipo de arma típica de Escandinavia durante el período merovingio (550-800 d. C.). Los arqueólogos creen que data de finales de este período o de principios de la era vikinga, antes de que comenzaran a fabricar las espadas de doble filo que se veían comúnmente en las armas de la época vikinga.

| etiquetas: espada , vikingos , niño , excursión
14 3 0 K 251 Arqueología
6 comentarios
14 3 0 K 251 Arqueología
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo *
Ahora podrá recuperar su trono. Es muy interesante, el pomo trilobulado que luego se apreció tanto entre los vikingos
2 K 52
#2 Grahml *
#1 Pues como redactan la noticia, sin duda pareciera que efectivamente se merece ese trono:

"Henrik Refsnes Mørtvedt vio un trozo de metal oxidado sobresaliendo del suelo y, con la eterna sabiduría de sus seis años, lo recogió."

PD: Viendo el vídeo sin duda es ahora es el más popular de su clase.
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Guanarteme #5 Guanarteme
Un trasto antiguo sin saber en qué contexto se encontró (una tumba, los restos de un naufragio, en un escondite dentro de los muros de una construcción...) nos dice entre poco y nada.

Eso sin contar que se "lo encuentra un niño caminando" así sin más directamente es que no me lo creo.

¿No le diría su abuelo el que tiene un cacharrito de esos para buscar "monedas en la playa" dónde y qué tenía que mirar?
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manc0ntr0 #6 manc0ntr0
#5 Estaba en una excursión escolar y vio un trozo asomando.
A saber cuántos hallazgos han sido por pura casualidad, tampoco hay que ser malpensado, más cuando los guajes a esas edades son muy curiosos.
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#3 rogerillu
El sueño de cualquier niño a su edad.
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anv #4 anv
Habrá que prohibir las excursiones escolares igual que quieren prohibir los detectores de metales.
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menéame