Un niño encuentra una espada de 1300 años de antigüedad durante una excursión escolar (ENG)

Los profesores contactaron con los arqueólogos del condado para informar del hallazgo. Estos examinaron la espada y determinaron que se trata de una espada de un solo filo, un tipo de arma típica de Escandinavia durante el período merovingio (550-800 d. C.). Los arqueólogos creen que data de finales de este período o de principios de la era vikinga, antes de que comenzaran a fabricar las espadas de doble filo que se veían comúnmente en las armas de la época vikinga.