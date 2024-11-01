Un niño encuentra una espada de 1300 años de antigüedad durante una excursión escolar (ENG)

Los profesores contactaron con los arqueólogos del condado para informar del hallazgo. Estos examinaron la espada y determinaron que se trata de una espada de un solo filo, un tipo de arma típica de Escandinavia durante el período merovingio (550-800 d. C.). Los arqueólogos creen que data de finales de este período o de principios de la era vikinga, antes de que comenzaran a fabricar las espadas de doble filo que se veían comúnmente en las armas de la época vikinga.
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"Henrik Refsnes Mørtvedt vio un trozo de metal oxidado sobresaliendo del suelo y, con la eterna sabiduría de sus seis años, lo recogió."
PD: Viendo el vídeo sin duda es ahora es el más popular de su clase.
Eso sin contar que se "lo encuentra un niño caminando" así sin más directamente es que no me lo creo.
¿No le diría su abuelo el que tiene un cacharrito de esos para buscar "monedas en la playa" dónde y qué tenía que mirar?
A saber cuántos hallazgos han sido por pura casualidad, tampoco hay que ser malpensado, más cuando los guajes a esas edades son muy curiosos.