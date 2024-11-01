edición general
19 meneos
42 clics
Netanyahu dice que Israel seguirá luchando contra Irán (EN)

Netanyahu dice que Israel seguirá luchando contra Irán (EN)  

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que Israel continuará luchando contra Irán y sus aliados, en una publicación que también criticó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

| etiquetas: sionismo , irán , netanyahu , turquía
15 4 0 K 306 actualidad
10 comentarios
15 4 0 K 306 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #2 jonolulu
Vaya monstruo que ha creado EEUU con la connivencia de la UE
13 K 186
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 Y la connivencia de China y Rusia, también
La cosa es colar la UE como sea ¿verdad?
0 K 7
Herumel #3 Herumel
Erdogan, calienta que sales...
4 K 55
mecheroconluz #9 mecheroconluz
#3 Con ese no tienen cojones los sionistas.
0 K 11
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Solo mientras cuenten con el apoyo militar gringo. Para derrotar a israel hay que abrir una brecha insuperable entre ambos países.
4 K 39
#6 Leclercia_adecarboxylata
Y nosotros seguiremos quemando muñecos de Netanyahu.
1 K 32
Lutin #1 Lutin
Ni paz ni leches para el genocida, no quiere la paz porque con la paz llegan las investigaciones y en su caso particular los juicios que tiene el golfo criminal.
3 K 31
#5 angar300
Desde el Nilo hasta el Eúfrates. No pararán hasta tenerlo TODO. Eso es el Gran Israel que pertenece al Pueblo Elegido, según los ultrasionistas como Netanyahu, y al que tienen derecho divino y permiso del mismo dios para conseguir, masacrando y eliminando a quienes se opongan y les planten cara (aunque sean judíos). Completamente idos, no tienen remedio.
1 K 18
#7 Tecar *
Israel va a por todas porque no le queda otra, con que EE.UU y la UE le corten la financiación Israel no dura ni un año.
No tienen agua, no tienen materias primas, no tienen petróleo ni gas, no tienen ni un aliado en 1000 km a la redonda, tienen un 20% de población árabe y otro 15% ultra ortodoxos que ni trabajan, no hay dónde rascar.
1 K 10

menéame