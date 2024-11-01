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Netanyahu dice que Israel seguirá luchando contra Irán (EN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que Israel continuará luchando contra Irán y sus aliados, en una publicación que también criticó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
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#2
jonolulu
Vaya monstruo que ha creado EEUU con la connivencia de la UE
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#8
ElenaCoures1
#2
Y la connivencia de China y Rusia, también
La cosa es colar la UE como sea ¿verdad?
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#3
Herumel
Erdogan, calienta que sales...
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#9
mecheroconluz
#3
Con ese no tienen cojones los sionistas.
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#10
Herumel
#9
www.meneame.net/story/joe-kent-advierte-trump-quiere-salir-otan-poder-
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#4
Jointhouse_Blues
Solo mientras cuenten con el apoyo militar gringo. Para derrotar a israel hay que abrir una brecha insuperable entre ambos países.
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#6
Leclercia_adecarboxylata
Y nosotros seguiremos quemando muñecos de Netanyahu.
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#1
Lutin
Ni paz ni leches para el genocida, no quiere la paz porque con la paz llegan las investigaciones y en su caso particular los juicios que tiene el golfo criminal.
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#5
angar300
Desde el Nilo hasta el Eúfrates. No pararán hasta tenerlo TODO. Eso es el Gran Israel que pertenece al Pueblo Elegido, según los ultrasionistas como Netanyahu, y al que tienen derecho divino y permiso del mismo dios para conseguir, masacrando y eliminando a quienes se opongan y les planten cara (aunque sean judíos). Completamente idos, no tienen remedio.
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#7
Tecar
*
Israel va a por todas porque no le queda otra, con que EE.UU y la UE le corten la financiación Israel no dura ni un año.
No tienen agua, no tienen materias primas, no tienen petróleo ni gas, no tienen ni un aliado en 1000 km a la redonda, tienen un 20% de población árabe y otro 15% ultra ortodoxos que ni trabajan, no hay dónde rascar.
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La cosa es colar la UE como sea ¿verdad?
No tienen agua, no tienen materias primas, no tienen petróleo ni gas, no tienen ni un aliado en 1000 km a la redonda, tienen un 20% de población árabe y otro 15% ultra ortodoxos que ni trabajan, no hay dónde rascar.