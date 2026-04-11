Netanyahu acusa a Turquía de colaborador del régimen iraní y escaló la tensión diplomática con Turquía

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sacudió el tablero geopolítico tras calificar al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan como colaborador del régimen iraní en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales oficiales. Con este movimiento, Israel deja claro que su prioridad estratégica es el desmantelamiento de la estructura de seguridad iraní sin importar el costo diplomático con otros actores de la OTAN, como lo es Turquía.
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Netanyahu dice que Israel seguirá luchando contra Irán
www.meneame.net/story/netanyahu-dice-israel-seguira-luchando-contra-ir
puede ser algo perfecto para que salga eeuu de la otan,
mientras se da apoyo logistico a un miembro de la otan
para neutralizar de una manera efectiva
a los genocidas israelies