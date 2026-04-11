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Netanyahu acusa a Turquía de colaborador del régimen iraní y escaló la tensión diplomática con Turquía

Netanyahu acusa a Turquía de colaborador del régimen iraní y escaló la tensión diplomática con Turquía

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sacudió el tablero geopolítico tras calificar al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan como colaborador del régimen iraní en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales oficiales. Con este movimiento, Israel deja claro que su prioridad estratégica es el desmantelamiento de la estructura de seguridad iraní sin importar el costo diplomático con otros actores de la OTAN, como lo es Turquía.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
#6 Suleiman
Y eso cuadra con la futura salida de EEUU de la OTAN.
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nosomosnaiderl #8 nosomosnaiderl
No me explico cómo un país tan pequeño como Israel puede dar tanto por saco...
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Asimismov #5 Asimismov
Después de Irán, la siguiente potencia regional es Turquía.
3 K 41
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Cada vez es más evidente que esta cucaracha inmunda busca iniciar una guerra mundial. Espero que nadie muerda el anzuelo.
3 K 39
sotillo #16 sotillo
#2 Hay uno en Corea que está deseando que le inviten a la fiesta
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alehopio #1 alehopio
Realacionada :

Netanyahu dice que Israel seguirá luchando contra Irán
www.meneame.net/story/netanyahu-dice-israel-seguira-luchando-contra-ir
2 K 37
sotillo #15 sotillo
#1 Tiene que hacer hueco para bombardear a los turcos, no se si le van a quedar horas al día para insultar a tanta gente
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#11 Es la mayor comunidad judía en Oriente Medio, fuer a de Israel. Entre 8.000 y 15.000 judíos la conforman. Vives en un pueblo grande.
2 K 35
Pertinax #13 Pertinax *
#12 Tú lo has dicho. Cuatro y el del tambor.
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#13 8.000 personas, son muchas personas de dios...
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Pertinax #17 Pertinax *
#14 Y millones más defendiendo el sionismo, también.
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Turquía actua unas vece como aliado y otras como adversario de Israel. Azerbaiyán es uno de los principales proveedores de petróleo de Israel y gran parte de este crudo se transporta a través de Turquía, específicamente mediante el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), que llega al puerto mediterráneo de Ceyhan.
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#4 marcotolo
si entra turquia en el conflicto,
puede ser algo perfecto para que salga eeuu de la otan,
mientras se da apoyo logistico a un miembro de la otan
para neutralizar de una manera efectiva
a los genocidas israelies
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sotillo #18 sotillo
#4 Turquía no va a entrar en la guerra si Israel no le ataca y si pasa esto estaría en su derecho de pedir la intervención de la OTAN
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Pertinax #3 Pertinax *
Betan, vas a pasar a la historia como un auténtico hijo de puta. Te guste o no. Y los judíos van a sufrir vuestros desmanes, en forma de desprecio, en todos los rincones del mundo.
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#10 DenisseJoel
#3 Hay una amplia comunidad judía en Irán, y no sufre ningún desprecio. No mezcles cosas.
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Pertinax #11 Pertinax
#10 Tan amplia como mi barrio. De hecho, ni eso. Y vivo en un pueblo.
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#9 ces
Turquia no está al alcance de Israel, esta en la OTAN. Ahora mismo, después de la derrota frente a Iran, Israel entra en una fase de retroceso, Veremos cuanto tardan los de Hezbola en tener los drones baratos de Iran, i el tema del Libano se va a acabar definitivamente en breve. Lo de los atentados de falsa bandera y lo de ir contra Turquia es empujar a USA o a sus aliados. No tiene nada que hacer; despues del fiasco de Iran, USA no estara por tocar nada en Oriente Próximo en muchos años.
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menéame