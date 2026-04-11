Netanyahu acusa a Turquía de colaborador del régimen iraní y escaló la tensión diplomática con Turquía

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sacudió el tablero geopolítico tras calificar al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan como colaborador del régimen iraní en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales oficiales. Con este movimiento, Israel deja claro que su prioridad estratégica es el desmantelamiento de la estructura de seguridad iraní sin importar el costo diplomático con otros actores de la OTAN, como lo es Turquía.