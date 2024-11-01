edición general
Después de Irán, ¿sigue Pakistán? El ex-primer ministro israelí los señaló y recordó que Israel planeó atacar sus instalaciones nucleares en la década de 1980 [eng]

Israel siempre argumentó que después de Irán su mayor enemigo en la región era Paquistán. El ex primer ministro israelí Naftali Bennett ha identificado a Pakistán como parte de un "eje de amenaza" liderado por Turquía, que incluye la "bomba islámica" pakistaní. Israel ya planeó en los años 80 atacar las instalaciones nucleares de Pakistán junto con India, pero la operación fue cancelada en el último momento. Pakistán no solo es el único país musulmán del mundo con armas nucleares, sino que también ha sido descrito con frecuencia como la ...

#3 Donlixo
Ya buscarán otro país que no tenga armas nucleares...así que Pakistán descartado
#1 Cincocuatrotres
Y Turquía después, los que matan a decenas de miles de niños son los garantes del orden.
#2 cocolisto
El artículo hace apreciaciones interesantes pero a favor de considerar a Pakistán un problema que pueda justificar acciones del grupo asesino sionista que dirige Israel contra es país.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Según la ley de titulares con pregunta, No
#4 neiviMuubs
Se han venido arriba... saben que EEUU siempre va a ser su aliado fiel, pero que posiblemente tardarán en volver a tener un presidente usano tan entregado para sus locuras como el cheeto
