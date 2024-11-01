Murió Scott Adams, el creador de "Dilbert", a los 68 años

El mundo del entretenimiento, las tiras cómicas y la sátira está de luto. Scott Adams, el cerebro detrás de la icónica historieta "Dilbert", falleció este martes 13 de enero a los 68 años. La noticia fue confirmada por su exesposa, Shelly Miles, durante una transmisión en vivo del programa Real Coffee with Scott Adams, poniendo fin a una batalla pública y dolorosa contra el cáncer de próstata que el autor venía documentando en sus redes sociales.