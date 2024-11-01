edición general
Murió Scott Adams, el creador de "Dilbert", a los 68 años

El mundo del entretenimiento, las tiras cómicas y la sátira está de luto. Scott Adams, el cerebro detrás de la icónica historieta "Dilbert", falleció este martes 13 de enero a los 68 años. La noticia fue confirmada por su exesposa, Shelly Miles, durante una transmisión en vivo del programa Real Coffee with Scott Adams, poniendo fin a una batalla pública y dolorosa contra el cáncer de próstata que el autor venía documentando en sus redes sociales.

Findeton #1 Findeton
Se va un grande. DEP.
#7 concentrado
- He comprobado los cálculos que ha realizado en los papeles que ha tirado a la basura y son completamente incorrectos.
- Me pregunto qué hace usted trabajando de basurero.
- No la pregunta es, ¿qué hace usted trabajando de ingeniero?

DEP
pip #2 pip
oh, qué joven :-( Lástima. Deja un grandísimo legado en la mente colectiva de todos los informáticos.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
La vida como trabajador de IT hecha tira cómica.
#6 gauargi
D.E.P.
Escafurciao #4 Escafurciao *
Es que era igualito :hug: d.e.p.
