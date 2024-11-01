·
20
meneos
32
clics
Múltiples condenas al ataque israelí contra hospital en Gaza
La ONU y organizaciones humanitarias exigieron una investigación inmediata y el fin de la impunidad.
|
etiquetas
:
onu
,
ong
,
investigación
,
fin
,
impunidad
,
israel
9 comentarios
#4
AlexGuevara
Este es solo el último hospital. Cuantos han bombardeado y masacrado en Gaza el ejército sioNazi de Israel...?, 7? 10? 12?....
Prohibición de participar en competiciones deportivas, saciones dipolmáticas y fin del comercio con Israel YA !!
3
K
50
#7
laruladelnorte
#4
"Durante los últimos 22 meses, hemos presenciado cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros sanitarios, silenciado a periodistas y sepultado a profesionales sanitarios bajo los escombros", apuntó el coordinador de Emergencias de MSF en Gaza, Jerome Grimaud.

Sin contar la matanza de civiles...
Sin contar la matanza de civiles...
1
K
30
#9
candonga1
#4
Yo recuerdo el primer bombardeo a un hospital de Gaza... estaba de presidente de los EEUU el senil y dijo que él creía la versión israelí de que aquella matanza la provocó un cohete de Hamas... numerosos meneantes también creyeron al gobierno israelí, ahora están desaparecidos o al menos no tienen la caradura que tuvieron en aquella ocasión de negativizar cualquier envío que acusara a los israelíes de la masacre.
0
K
20
#1
mente_en_desarrollo
Y todas le entran por un oído, y le salen por el otro.
Se necesitan actos, no palabras.
2
K
45
#2
Sergio_ftv
Crimen de guerra y genocidio por parte de Israel. [Fin de la investigación].
2
K
43
#5
efectogamonal
Pero nunca las suficientes
1
K
40
#6
luckyy
No culpemos solo a Israel, señalemos al neoliberalismo anglosajon en cualquiera de sus manifestaciones!!! Son los políticos neoliberales europeos, las dictaduras árabes, Wall Street y los gobiernos americanos (demócratas o dictatoriales) los que están asesinando impunemente en Gaza y en todos los conflictos que provocan.
2
K
37
#3
mosfet
Seguro que la ONU hará un PDF muy bien redactado donde expresará su enorme malestar.
1
K
17
#8
Javi_Pina
A alguno le saldrán ampollas de apretar tan fuerte los puños
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
