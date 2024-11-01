edición general
20 meneos
32 clics

Múltiples condenas al ataque israelí contra hospital en Gaza

La ONU y organizaciones humanitarias exigieron una investigación inmediata y el fin de la impunidad.

| etiquetas: onu , ong , investigación , fin , impunidad , israel
16 4 0 K 281 actualidad
9 comentarios
16 4 0 K 281 actualidad
#4 AlexGuevara
Este es solo el último hospital. Cuantos han bombardeado y masacrado en Gaza el ejército sioNazi de Israel...?, 7? 10? 12?....

Prohibición de participar en competiciones deportivas, saciones dipolmáticas y fin del comercio con Israel YA !!
3 K 50
#7 laruladelnorte
#4 "Durante los últimos 22 meses, hemos presenciado cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros sanitarios, silenciado a periodistas y sepultado a profesionales sanitarios bajo los escombros", apuntó el coordinador de Emergencias de MSF en Gaza, Jerome Grimaud.

Sin contar la matanza de civiles...
1 K 30
#9 candonga1
#4 Yo recuerdo el primer bombardeo a un hospital de Gaza... estaba de presidente de los EEUU el senil y dijo que él creía la versión israelí de que aquella matanza la provocó un cohete de Hamas... numerosos meneantes también creyeron al gobierno israelí, ahora están desaparecidos o al menos no tienen la caradura que tuvieron en aquella ocasión de negativizar cualquier envío que acusara a los israelíes de la masacre.
0 K 20
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y todas le entran por un oído, y le salen por el otro.

Se necesitan actos, no palabras.
2 K 45
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Crimen de guerra y genocidio por parte de Israel. [Fin de la investigación].
2 K 43
efectogamonal #5 efectogamonal
Pero nunca las suficientes {0x1f525}
1 K 40
#6 luckyy
No culpemos solo a Israel, señalemos al neoliberalismo anglosajon en cualquiera de sus manifestaciones!!! Son los políticos neoliberales europeos, las dictaduras árabes, Wall Street y los gobiernos americanos (demócratas o dictatoriales) los que están asesinando impunemente en Gaza y en todos los conflictos que provocan.
2 K 37
mosfet #3 mosfet
Seguro que la ONU hará un PDF muy bien redactado donde expresará su enorme malestar.
1 K 17
Javi_Pina #8 Javi_Pina
A alguno le saldrán ampollas de apretar tan fuerte los puños
0 K 10

menéame