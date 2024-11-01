Muere un joven de 16 años tras recibir tres cuchilladas en el pecho por parte de un grupo de menores junto a un colegio en Valladolid

Un chico de 16 años ha perdido la vida a primera hora de la tarde este viernes tras recibir tres cuchilladas en la calle Democracia de Valladolid, en las inmediaciones del colegio Amor de Dios. Los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que solicitaban asistencia sanitaria urgente para atender a un joven que acababa de recibir varias puñaladas de manos de otros menores. En una operación conjunta, han sido identificado los tres presuntos agresores, tres menores de cortad edad, en torno a los trece años, que han sido detenidos