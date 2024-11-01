edición general
34 meneos
209 clics
Muere un joven de 16 años tras recibir tres cuchilladas en el pecho por parte de un grupo de menores junto a un colegio en Valladolid

Muere un joven de 16 años tras recibir tres cuchilladas en el pecho por parte de un grupo de menores junto a un colegio en Valladolid

Un chico de 16 años ha perdido la vida a primera hora de la tarde este viernes tras recibir tres cuchilladas en la calle Democracia de Valladolid, en las inmediaciones del colegio Amor de Dios. Los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que solicitaban asistencia sanitaria urgente para atender a un joven que acababa de recibir varias puñaladas de manos de otros menores. En una operación conjunta, han sido identificado los tres presuntos agresores, tres menores de cortad edad, en torno a los trece años, que han sido detenidos

| etiquetas: valladolid , cuchilladas , pecho , menores
23 11 1 K 494 actualidad
17 comentarios
23 11 1 K 494 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #4 Supercinexin
Francamente, como ser humano con empatía, con 13 años tengo clarísimo que el cerebro no lo tienen correctamente desarrollado y que el ambiente en el que han vivido y las familias y el entorno en el que han crecido, seguramente han influido nefastamente en sus cortas vidas.

Pero también por lo mismo, por ser un ser humano con empatía, me queda claro que estos pequeños monstruitos no pueden, ni deben seguir en libertad y que, muy probablemente, no tienen arreglo alguno. Así que en mi Dictadura…   » ver todo el comentario
5 K 69
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Inimputables o_o
3 K 45
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 No hay que legislar en caliente como se dice siempre... luego no se cambia nada
2 K 32
IvanDrago #7 IvanDrago
#6, habláis como si esto pasara a menudo. Es un acto execeable, por supuesto, pero no nos vendáis la excepción como norma...
2 K 27
#8 Tronchador.
#7 Me da igual la excepción, alguien que le mete tres puñaladas en el pecho a otro no puede irse de rositas, pero como es excepcional, pues inimputable. ¿Sois idiotas los que decís estás cosas?
1 K 18
IvanDrago #9 IvanDrago
#8 no, creemos en el estado de derecho...
0 K 10
#16 listillo
#9 Derecho a la vida del muerto, no?
1 K 13
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#2 Poca felicidad van a conocer estos engendros.
0 K 7
#12 vantablack
#2 entiendo que haya casos que puede ser un accidente o un delito menor(un robo) pero un asesinato como parece que es el caso me parece personalmente grave y de sentido común como para que sin importar la edad tenga algún tipo de consecuencia (ahora como mucho les tutelan), con 13 años sabes perfectamente que si le das 3 cuchilladas a alguien lo matas.
0 K 7
#17 listillo
#12 En el pecho donde está el corazón y los pulmones.
0 K 6
Asimismov #3 Asimismov
Warlladolid?
Se puede decir ya?
1 K 31
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Warspaña a este paso
0 K 11
#11 Luiskelele
Con 13 años normalmente sabes que apuñalar a otro en el pecho está mal. Pero tranquilos que con un súper cursillo muy chulo aprenderán.
0 K 11
Kleshk #14 Kleshk
Pero que mierda de padres tiene a unos putos crios de 13 años asesinando!?!?!?
0 K 11
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
13 años.. pff...
0 K 10
#13 amusgada
Amor de Dios. ¿Porqué será que en los concertados católicos hay tal nivel de bullying? [pregunta retórica] Del Amor de Dios de por aquí conozco al menos 3 casos de suicidio pero esto ya es otro nivel
0 K 8
#15 Kuruñes3.0
#13 A ver si te crees que esas tres joyitas van a acabar siendo tres niños bien del Opus...
0 K 7

menéame