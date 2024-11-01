El ministro de Exteriores israelí cuestiona que Sánchez esté en el "lado correcto" de la historia por el "respeto" de Irán a la posición española

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha criticado este lunes en la red social X la postura del Gobierno español de negarse a que Estados Unidos utilice sus bases militares en España en los ataques ilegales de EEUU e Israel sobre Irán. “Primero Hamás les agradecen a Sánchez. Después los Huthis le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el ”lado correcto“ de la historia?”, ha escrito Sa'ar en la que comparte una publicación de la Embajada de Irán en España...
| etiquetas: irán , guerra , israel españa
No hay lados , hay derechos humanos o no los hay.
Acaban de confirmar que estamos en el lado correcto de la historia
La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad
news.un.org/es/story/2024/11/1534501
Te diga, que no estas en el lado bueno de la historia, por no apoyarles, tiene guasa...
Veo que #2 ya lo ha aclarado
haga estos comentarios del gobierno
Un tirano menos es bueno.
Un tirano imponiendo a un pueblo oprimido a otro tirano es malo.
Pero vaya, que esto es como los hombres heteros que dicen no comprender el consentimiento sexual. Basta con soltarlos en un bar gay y ahí si que saben al milímetro cómo funciona el consentimiento.
Lo de las respuestas iraníes y las reacciones de los agresores haciéndose las víctimas para el… » ver todo el comentario