El ministro de Exteriores israelí cuestiona que Sánchez esté en el "lado correcto" de la historia por el "respeto" de Irán a la posición española

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha criticado este lunes en la red social X la postura del Gobierno español de negarse a que Estados Unidos utilice sus bases militares en España en los ataques ilegales de EEUU e Israel sobre Irán. “Primero Hamás les agradecen a Sánchez. Después los Huthis le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el ”lado correcto“ de la historia?”, ha escrito Sa'ar en la que comparte una publicación de la Embajada de Irán en España...

JackNorte #2 JackNorte
Los genocidas decidiendo quien esta en el lado correcto xD.
No hay lados , hay derechos humanos o no los hay.
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#2 los que cometen crímenes de guerra y contra la humanidad, o usan armas como fósforo blanco sobre civiles, o se pasan el derecho internacional por permitir la colonización de Palestina o atacan a cristianos y musulmanes y les expulsan o les asesinan, criticando a Sánchez xD

Acaban de confirmar que estamos en el lado correcto de la historia
lonnegan #19 lonnegan
#14 Y que nadie se atreva a insinuar que esto indica que estamos apoyando al régimen islamista iraní. No va de eso.
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro *
Que esta gentuza...

La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad
news.un.org/es/story/2024/11/1534501

Te diga, que no estas en el lado bueno de la historia, por no apoyarles, tiene guasa...

Veo que #2 ya lo ha aclarado
#4 Suleiman
Por si tenía alguna duda, me acaba de confirmar que España está en el lado correcto.
#15 DenisseJoel
#4 Al menos no está en el peor lado. Pero seguimos teniendo bases de los agresores, y no estamos organizándonos con otros países para detener a los genocidas.
Free_palestine #1 Free_palestine *
Desde luego que si está de vuestro lado, el lado correcto desde luego que no es
shake-it #7 shake-it
El lado bueno de la historia es estar contra supremacistas genocidas, es estar a favor del derecho internacional y si me apuras, es apoyar la desaparición de ese constructo teofascista que es "Israel".
themarquesito #10 themarquesito
El lado contrario al de Netanyahu es, por definición, el lado correcto
Mangione #3 Mangione *
La opinión de un sionazi importa entre 0 y nada.  media
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro
#3 Si importa si, como contra-indicador, para hacer lo contrario
SeñorMarron #8 SeñorMarron
Estar contra los mataniños y sus presidentes pedófilos y genocidas es el lado correcto
#6 laruladelnorte
Lo que no cabe la más mínima duda es que el vuestro no lo es.
#11 SeuMadruga
Si le sirve de consuelo, de su lado están el PP y Vox, que son los herederos de la dictadura y creadores de uno de los partidos más corruptos de Europa. Todo para presumir.
SuperPollo #5 SuperPollo
Sí. Siguiente pregunta por favor.
Rogue #13 Rogue *
Por lo menos no tendrá las manos manchadas de sangre como Ansar
#9 veratus_62d669b4227f8
Si,.Sanchez está en el lado correcto,.en el de pedir que las cosas se hagan segun y bajo la legalidad internacional, bajo el amparo de la ONU y sin matonismos, genocidios, robos de territorios, violaciones de acuerdos, engaños en conversaciones y la ley del mas fuerte,.y pedirselo a todas las partes. Muy orgulloso de la postura de este gobierno. Ojala el resto de Europa le echase los mismos huevos,.no seriamos la outa mierda que somos.
yemeth #23 yemeth
Acabas de confirmar que es el lado correcto, nazi de mierda.
#25 Toponotomalasuerte
Van a conseguir que le vote! Hoy le besaba el ano al perro después de los aviones.
DocendoDiscimus #22 DocendoDiscimus
Chúpamela Gideon.
mecheroconluz #24 mecheroconluz
No el lado correcto es asesinar niños, señor Gideon Tusmuertos.
toshiro #16 toshiro
Me juré nunca votar PSOE. Quizás lo haga.
#17 marcotolo *
es un honor que basura como esta,
haga estos comentarios del gobierno
qwertyTarantino #18 qwertyTarantino
La verdad es que increíble ver cómo a nivel global la capacidad de comprensión de estas personas se reduce a cero.

Un tirano menos es bueno.
Un tirano imponiendo a un pueblo oprimido a otro tirano es malo.

Pero vaya, que esto es como los hombres heteros que dicen no comprender el consentimiento sexual. Basta con soltarlos en un bar gay y ahí si que saben al milímetro cómo funciona el consentimiento.
Lo de las respuestas iraníes y las reacciones de los agresores haciéndose las víctimas para el…   » ver todo el comentario
A.more #12 A.more
Si yo pudiera decidir, Israel desaparecería. Son el cáncer del mundo. Que los EEUU les aparten un trocito de su país que es muy grande y se los lleven con ellos
