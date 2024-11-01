El ministro de Exteriores israelí cuestiona que Sánchez esté en el "lado correcto" de la historia por el "respeto" de Irán a la posición española

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha criticado este lunes en la red social X la postura del Gobierno español de negarse a que Estados Unidos utilice sus bases militares en España en los ataques ilegales de EEUU e Israel sobre Irán. “Primero Hamás les agradecen a Sánchez. Después los Huthis le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el ”lado correcto“ de la historia?”, ha escrito Sa'ar en la que comparte una publicación de la Embajada de Irán en España...