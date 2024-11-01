Mínimo histórico en los autónomos: ya sólo representan un 14% del empleo en España

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los ocupados autónomos, tanto si tienen como si no tienen trabajadores a su cargo, bajaron de las 3.212.200 personas en 2023 a las 3.206.500 en 2024. Esto supone una destrucción de 5.700 puestos autónomos en el último año, algo que no ocurría desde 2020, cuando se perdieron alrededor de 16.200 trabajadores autónomos, según se desprende de su Encuesta de Población Activa (EPA).