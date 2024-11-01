edición general
Mínimo histórico en los autónomos: ya sólo representan un 14% del empleo en España

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los ocupados autónomos, tanto si tienen como si no tienen trabajadores a su cargo, bajaron de las 3.212.200 personas en 2023 a las 3.206.500 en 2024. Esto supone una destrucción de 5.700 puestos autónomos en el último año, algo que no ocurría desde 2020, cuando se perdieron alrededor de 16.200 trabajadores autónomos, según se desprende de su Encuesta de Población Activa (EPA).

#3 Toponotomalasuerte
Parece que las leyes en contra de la precarización van dando sus frutos.
Ahora solo falta acabar con las subcontratas y esas raras externalizaciones que solo camuflan cesión de trabajadores.
Laro__ #5 Laro__
Ha bajado el sorprendente 0,1% . El 99'9% sigue siendo autónomo. Un descenso tan Impresionante como sensacionalista el titular.
Feindesland #1 Feindesland
Y menos que habrá...
alcama #2 alcama
Todos funcionarios
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
Afortunadamente cada vez hay menos autónomos. Como en los países ricos y desarrollados.

Porque todos sabemos que Somalia es un país riquísimo porque tiene muchísimos autónomos.

Bueno, esto último es lo que diríamos de forma no irónica si fuésemos subnormales de derechas.  media
Ovlak #7 Ovlak
Que alguien mire una lista de qué tipo de países son los que tienen mayor proporción de trabajadores autónomos y cuales los que menos, por favor.
BlackDog #4 BlackDog
Van a joderlos año tras año... al final en España solo va a haber curritos currando para grandes multinacionales y funcionarios, todo el que quiera emprender lo tendrá imposible.
