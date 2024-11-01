Milei arrancó su visita a España con un encuentro con el ultraderechista Santiago Abascal

El presidente Javier Milei arrancó su visita no oficial a España con una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha. Igual que en su anterior visita, fue la primera visita que entró al hotel Hyatt Regency Hesperia. La reunión duró una hora y el Presidente estuvo vestido con el mameluco de YPF, su habitual atuendo en los viajes largos.