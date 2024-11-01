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Milei arrancó su visita a España con un encuentro con el ultraderechista Santiago Abascal

Milei arrancó su visita a España con un encuentro con el ultraderechista Santiago Abascal

El presidente Javier Milei arrancó su visita no oficial a España con una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha. Igual que en su anterior visita, fue la primera visita que entró al hotel Hyatt Regency Hesperia. La reunión duró una hora y el Presidente estuvo vestido con el mameluco de YPF, su habitual atuendo en los viajes largos.

| etiquetas: milei , visita , santiago , abascal , españa
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin *
Subnormal visita a retrasado, ambos quemando dinero público de sus respectivos países para ello.
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Alfon_Dc #13 Alfon_Dc
#1 Totalmente , con la foto además, el titular podría ser..."dos internos de un Psiquiátrico no pierden la esperanza de sanar"..lo digo en serio, uno se abstrae de quienes son ,y es lo primero que viene a la cabeza.
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Mltfrtk #9 Mltfrtk
Los líderes tarados.  media
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vicus. #2 vicus.
De mamaluco a mameluco, tira palante que la cosa tiene truco. YPF que antes era de Repsol, se viene Milei con su mameluco a restregarselo en la cara del Paguitas, no creo que esto guste a quien lo financia..
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
Yo de titular pondría "Varios autoritarios sin oficio ni beneficio y más inútiles que un saco de arena en el desierto se reúnen en Santiago y se lo dicen a la prensa para aumentar egos propios y vergüenzas ajenas"

edit: la estética de la foto de la entradilla lo confirma
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El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan
#0 necesito lejía en mis ojos. Y si es lejía mental mejor que mejor.
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johel #8 johel
Si a la miniatura le calzas un set de grilletes, queda perfecta.
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#16 MenéameApesta
Parece una foto de dos terroristas buscados por la interpol. El Aladino nazi y el asesino de la motosierra.
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El_Tio_Istvan #7 El_Tio_Istvan *
Aka: SentiEgo Obescalll...
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Kleshk #15 Kleshk *
Muy fan de que el Milei vaya patrocinado, demuestra que no tiene ideales o principios

Caretas fuera
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Findeton #4 Findeton
¿"ultraderechista"? Pero si Blahbascal es un socialdemócrata al que le gustan los impuestos y subvenciones.
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Tontolculo #5 Tontolculo
#4 el PP verde
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Metabarón #10 Metabarón
Menuda foto. Parecen dos adolescentes que se han fugado para jugar a la Play :palm:
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millanin #11 millanin
Vendepatrias.
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#12 Poligrafo
Miley te van a rasurar esas patillas con una motosierra, preparate.
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Io76 #14 Io76
Este es el nivel de los "políticos" que quiere el imperio para sus colonias.
Inútiles, vagos y degenerados.
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menéame