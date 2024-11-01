edición general
Microsoft se enfrenta a una multa de más 50 millones de dólares por subir un 45% el precio de 365 y ocultar a sus clientes el plan más barato

Australia considera que Microsoft utilizó tácticas engañosas para que sus clientes pagaran más por Microsoft 365, ocultando la versión más barata del servicio

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Las autoridades alegan que Microsoft solo ofreció dos opciones a sus clientes: Pagar más o cancelar el plan. El problema es que, como hemos comentado, existe el plan clásico sin la IA Copilot por el mismo precio que antes. "Cuirosamente", Microsoft solo desvelaba este plan cuando los clientes amenazan con cancelar.
Desideratum #6 Desideratum
50 millones.....

Eso es calderilla para Microsoft.
Unregistered #5 Unregistered
El responsable de Microsoft en Australia al leer la noticia...  media
Robus #4 Robus
Je! Me sorprende que no te den el plan sin copilot más caro que con copilot.

Conociendo como son, casi que es lo que me parecería natural.
#3 XXguiriXX
Desde que Trump anda desbocado, Microsoft ha aprovechado para volver a sus viejas prácticas. Pronto volverá Barrapunto xD
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Y no aprenden.
