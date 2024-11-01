·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9425
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
6775
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
3828
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
3638
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
3420
clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años
más votadas
354
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
662
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
416
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
515
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
315
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
44
clics
Mercedes Hoces Moreno, una de las máximas accionistas del Grupo Planeta, pretende echar de sus casas a todas las familias de un bloque entero
La accionista ha comprado el bloque a través del fondo de inversión Dolamer S.L e inmediatamente ha querido echar a sus vecinas
|
etiquetas
:
vivienda
,
fondos buitre
,
deshaucios
23
4
0
K
302
politica
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
4
0
K
302
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Albarkas
El lunes Juan del Val les explicará a las hormigas porque está justificadisimo que larguen a esa gente de sus casas. Y Tamara Falcó tendrá un ataque de risa después de recomendar a los desahuciados que recen el rosario con mucha fé.
4
K
46
#1
malditopendejo
Viva el mal!! Viva el capital!!!
4
K
41
#4
woody_alien
#1
Viva Juan del Val!!!!
4
K
52
#6
AntonioWarrior
#1
Te va a poner una demanda la Bruja Avería
0
K
6
#2
Torrezzno
Y querrá un premio la pájara
0
K
20
#11
angelitoMagno
Esta gente suelen ser los mismos mierdas que después te dicen que no votes a los comunistas que te van a quitar la casa.
0
K
16
#12
chavi
Si pudo comprarse un edificio entero fué gracias a trabajar 80 horas diarias los últimos 50 años. Envidiosos.
0
K
11
#13
GeneWilder
El titular dice que quiere echar a todas las familias, pero luego en la entradilla se dice que quiere echar a las vecinas.
0
K
10
#14
Castigadordepagascalers
Exprópiese. Y los soplapollas bocsetarras que hablen con mi abogado.
Todavía hay ingenuos que se creen que a los esclavistas y gandules como pagascal se les para en las urnas. Sin hostias ni expropiaciones la escoria no aprende.
0
K
6
#9
Iqui_Balam
#8
Mirate la serie "Brassic" y descubre que las cosas cambian, Mcnulti incluido.
0
K
6
#10
Macnulti_reencarnado
#9
tengo los huevos peludos hace muchos años.
1
K
5
#5
Macnulti_reencarnado
Como propietaria de las viviendas podrá hacer con ellas lo que quiera. No veo noticia aquí.
1
K
5
#7
Iqui_Balam
#5
si fuera legal quemar-las con las personas dentro tampoco verias noticia. Però ver, lo que se dice ver.... no creo ni que seas capaz de ver que defiendes la correa que te ata.
1
K
16
#8
Macnulti_reencarnado
#7
con cuatro frases hechas pasáis el día.
1
K
5
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Todavía hay ingenuos que se creen que a los esclavistas y gandules como pagascal se les para en las urnas. Sin hostias ni expropiaciones la escoria no aprende.