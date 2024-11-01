edición general
Mercedes Hoces Moreno, una de las máximas accionistas del Grupo Planeta, pretende echar de sus casas a todas las familias de un bloque entero

La accionista ha comprado el bloque a través del fondo de inversión Dolamer S.L e inmediatamente ha querido echar a sus vecinas

#3 Albarkas
El lunes Juan del Val les explicará a las hormigas porque está justificadisimo que larguen a esa gente de sus casas. Y Tamara Falcó tendrá un ataque de risa después de recomendar a los desahuciados que recen el rosario con mucha fé.
4 K 46
#1 malditopendejo
Viva el mal!! Viva el capital!!!
4 K 41
woody_alien #4 woody_alien
#1 Viva Juan del Val!!!!
4 K 52
#6 AntonioWarrior
#1 Te va a poner una demanda la Bruja Avería
0 K 6
Torrezzno #2 Torrezzno
Y querrá un premio la pájara
0 K 20
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Esta gente suelen ser los mismos mierdas que después te dicen que no votes a los comunistas que te van a quitar la casa.
0 K 16
#12 chavi
Si pudo comprarse un edificio entero fué gracias a trabajar 80 horas diarias los últimos 50 años. Envidiosos.
0 K 11
GeneWilder #13 GeneWilder
El titular dice que quiere echar a todas las familias, pero luego en la entradilla se dice que quiere echar a las vecinas.
0 K 10
Castigadordepagascalers #14 Castigadordepagascalers
Exprópiese. Y los soplapollas bocsetarras que hablen con mi abogado.

Todavía hay ingenuos que se creen que a los esclavistas y gandules como pagascal se les para en las urnas. Sin hostias ni expropiaciones la escoria no aprende. :popcorn:
0 K 6
Iqui_Balam #9 Iqui_Balam
#8 Mirate la serie "Brassic" y descubre que las cosas cambian, Mcnulti incluido.
0 K 6
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#9 tengo los huevos peludos hace muchos años.
1 K 5
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Como propietaria de las viviendas podrá hacer con ellas lo que quiera. No veo noticia aquí.
1 K 5
Iqui_Balam #7 Iqui_Balam
#5 si fuera legal quemar-las con las personas dentro tampoco verias noticia. Però ver, lo que se dice ver.... no creo ni que seas capaz de ver que defiendes la correa que te ata.
1 K 16
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 con cuatro frases hechas pasáis el día.
1 K 5

