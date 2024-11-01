edición general
7 meneos
24 clics
MásOrange te avisa cuando una llamada es spam… excepto si la empresa paga por presentar su nombre

MásOrange te avisa cuando una llamada es spam… excepto si la empresa paga por presentar su nombre

MásOrange lo ha activado de forma predeterminada en los 26 millones de líneas móviles de todas sus marca, de forma que el impacto de Llamada Visible es masivo. Sus mensajes de advertencia disuaden a los clientes de coger llamadas comerciales... Para ellas MásOrange tiene preparado un plan B: una especie de salvoconducto que evita que sus llamadas sean catalogadas como comerciales... Su plan más básico1 incluye 250 llamadas de marca por un total de 39€, por lo que en ese caso, el coste de cada llamada sale por 0,156 €....

| etiquetas: telefonía , trucos , fraude , masorange
6 1 0 K 76 tecnología
4 comentarios
6 1 0 K 76 tecnología
jm22381 #4 jm22381
#3 Pepephone pertenece a Orange ¿desgraciadamente? Bueno, las otras opciones Movistar y Vodafone son joyitas también. De hecho Pepephone tenía una app, Pepeescudo, que valía para cualquier compañía y filtraba las llamadas, la han jubilado por este sistema de red pero ya está vista la trampa.
1 K 32
javierchiclana #1 javierchiclana *
No lo veas como un inconveniente sino como una oportunidad de negocio, paga el peaje y sigue haciendo spam con menos competencia ¬¬
1 K 29
jm22381 #2 jm22381
Les va a dar igual porque las llamadas de números que no tengo en contactos ya los responde y transcribe una IA, si me interesa descuelgo si no cuelgo.
0 K 20
javierchiclana #3 javierchiclana *
#2 Creo que no eres el "público objetivo" de esas empresas de fraude... ávidos de estafar a abueletes y desinformados.
0 K 18

menéame