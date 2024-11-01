MásOrange te avisa cuando una llamada es spam… excepto si la empresa paga por presentar su nombre

MásOrange lo ha activado de forma predeterminada en los 26 millones de líneas móviles de todas sus marca, de forma que el impacto de Llamada Visible es masivo. Sus mensajes de advertencia disuaden a los clientes de coger llamadas comerciales... Para ellas MásOrange tiene preparado un plan B: una especie de salvoconducto que evita que sus llamadas sean catalogadas como comerciales... Su plan más básico1 incluye 250 llamadas de marca por un total de 39€, por lo que en ese caso, el coste de cada llamada sale por 0,156 €....