edición general
14 meneos
26 clics

Más españoles usan la IA china DeepSeek de los que recurren al Grok de Musk

ChatGPT domina indiscutiblemente el uso de IA en España, y TikTok sigue creciendo más que cualquier otra red social, según el último panel de hogares de la CNMC.

| etiquetas: deepseek , grok , ia , chatgpt , openai , tiktok , telegram , uso , internet , españa
12 2 0 K 166 tecnología
10 comentarios
12 2 0 K 166 tecnología
Comentarios destacados:      
Top_Banana #1 Top_Banana
Pero vamos. No toco Grok ni con un puntero laser.
7 K 107
axisnaval #2 axisnaval
#1 y eso? No es por polemizar, es por informarme.
Gracias por adelantado.
0 K 9
Gadfly #3 Gadfly
#2 por qué tiene pensamiento de colmena
2 K 8
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Que también es mejor que tener pensamiento de neonazi, como Elon Musk y su IA Grok.
4 K 56
Top_Banana #4 Top_Banana
#2 Está totalmente manipulada por su dueño. Hasta el punto de priorizar sus opiniones a los hechos reales.

Si en líneas generales, no deberíamos fiarnos mucho de las ia's, Grok es de la que menos me fiaría.

Deepseek ha sido una sorpresa para mí por su eficacia, neutralidad y transparencia. Aunque uso Gemini porque me da lo que necesito, a veces recurro a deepseek para desatascar a Gemini con algunos problemas básicos de programación.
1 K 22
luiggi #7 luiggi
#4 neutralidad y transparencia? consultale algo que deje mal a China o a su gobierno y me cuentas :-D
0 K 9
luiggi #9 luiggi
#7 #4 por ejemplo ...  media
0 K 9
Top_Banana #10 Top_Banana
#9 Aparte de que es codigo abierto... Puedes ver cómo ha llegado a esa conclusión. Ahí tienes la transparencia.

A Gemini le cuesta dejar en mal lugar a los productos de Google por ejemplo, aunque termina haciéndolo si aprietas suficiente. Deepseek es totalmente neutral en el sentido técnico.

Uso poco deepseek y es para otros propósitos que nada tienen que ver con la política china. Te aseguro que es neutral y transparente en comparación.

Y si lo vamos a comparar con Grok, que quieres que te diga...
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 no me fío de ninguna IA, pero de una persona como Musk, menos aún
0 K 20
#8 cybermouse
y te contesta con bastante sinceridad
0 K 8

menéame