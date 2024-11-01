FBI ignoró advertencia sobre pornografía infantil de Jeffrey Epstein durante 10 años, según documentos

Una ex empleada del difunto depredador sexual Jeffrey Epstein alertó al FBI sobre su interés en pornografía infantil y sus amenazas décadas antes de que Epstein se convirtiera en una fijación internacional, pero las autoridades federales aparentemente no actuaron. Maria Farmer, a quien Epstein contrató para ayudar en la compra de arte, presentó una queja contra él el 3 de septiembre de 1996. Sin embargo, pasaron casi diez años más antes de que el notorio abusador sexual comenzara a enfrentar un escrutinio legal significativo.