edición general
21 meneos
46 clics
FBI ignoró advertencia sobre pornografía infantil de Jeffrey Epstein durante 10 años, según documentos

FBI ignoró advertencia sobre pornografía infantil de Jeffrey Epstein durante 10 años, según documentos

Una ex empleada del difunto depredador sexual Jeffrey Epstein alertó al FBI sobre su interés en pornografía infantil y sus amenazas décadas antes de que Epstein se convirtiera en una fijación internacional, pero las autoridades federales aparentemente no actuaron. Maria Farmer, a quien Epstein contrató para ayudar en la compra de arte, presentó una queja contra él el 3 de septiembre de 1996. Sin embargo, pasaron casi diez años más antes de que el notorio abusador sexual comenzara a enfrentar un escrutinio legal significativo.

| etiquetas: fbi , pornografía , infantil , epstein
17 4 0 K 279 actualidad
3 comentarios
17 4 0 K 279 actualidad
parrita710 #1 parrita710
Porque era un espía de Israel.
2 K 38
#3 txepel
#1 Y es curioso porque al otro gran pervertido de Hollywood que es Harvey Weinstein también una agencia vinculada al Mossad le ayudó a enterrar sus trapos sucios.

www.theguardian.com/film/2017/nov/07/harvey-weinstein-hired-ex-mossad-
1 K 21
#2 pandasucks
Isra3l monta una trampa para tener trapos sucios de personalidades relevantes de medio planeta y ¿crees que eeuu y fbi no estaban metidos?
Joder, así que luego votan lo que votan!
2 K 29

menéame