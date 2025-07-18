Maniobra de la derecha para cerrar los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Mañaneros'

TVE exige “una rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones del informe relativo a ambos programas que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE”. También piden que esa rectificación sea pública. “Esta rectificación no es una opción, es una obligación proporcional a la difusión pública y al daño causado a la credibilidad de los programas”, apuntan en el documento.