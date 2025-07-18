Maniobra de la derecha para cerrar los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Mañaneros'

TVE exige “una rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones del informe relativo a ambos programas que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE”. También piden que esa rectificación sea pública. “Esta rectificación no es una opción, es una obligación proporcional a la difusión pública y al daño causado a la credibilidad de los programas”, apuntan en el documento.
Volverá a ser una mierda y perder espectadores en el futuro. De eso estoy seguro.
Y para los que dicen que no se habla de los casos Koldo, Abalos y Cerdán en TVE, debe ser porque no ven TVE.
www.rtve.es/temas/caso-koldo/1000143/
www.rtve.es/temas/jose-luis-abalos/109512/
www.rtve.es/temas/santos-cerdan/1001260/
Hablar de casos de corrupción dentro del PP en la época de gobiernos del PP, era algo impensable. Pasaban por debajo de la alfombra o les… » ver todo el comentario
Ya me veo rezándole a Ayuso por las mañanas, cuando entren estos.
Es por tener claro quien lloriquea por un informe escrito por los propios profesionales del medio.
De hecho han vuelto los famosos viernes negros:
www.elmundo.es/television/2025/07/18/687a192221efa0145b8b4574.html
www.eldebate.com/cine-tv-series/20260215/viernes-negros-tve-rne-negro-
Para aquellos que piensan que ahora es distinto a lo de antes, cuando en realidad, es una pena que nuestros impuestos vayan a la propaganda del gobierno de turno, por mucho que el gobierno pueda ser de la simpatía de muchos usuarios de esta web, los cuales ahora aplauden efusivamente la manipulación que dentro de unos años llorarán; lo cual resulta bastante hipócrita.
Ya quisieran los del PP, no quisieron y no quieren, antes con Aznar y ahora sus autonómicas, que hablaran tanto de los casos de corrupción del PP, como hace Tve con los del PsoE.