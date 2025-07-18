edición general
Maniobra de la derecha para cerrar los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Mañaneros'

TVE exige “una rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones del informe relativo a ambos programas que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE”. También piden que esa rectificación sea pública. “Esta rectificación no es una opción, es una obligación proporcional a la difusión pública y al daño causado a la credibilidad de los programas”, apuntan en el documento.

ipanies
La organización delictiva y los fachas nunca piden perdón, ni permiso ni nada... Piensan que España y los españoles son suyos y se los follan cuando quieren.
#2 vGeeSiz
#1 hombre, de momento RTVE es del PSOE y se la están follando cuando quieren xD
#6 fremen11
#2 Por eso los trabajadores de derechas de RTVE hacen paros como en las televisiones controladas por el PP
manzitor
#2 Si fuera así, no estaríamos hablando de esto. Lo que pasa es que una parte del Consejo de Informativos (el lado derecho), quiere que sea como Telemadrid y de momento eso no es.
#10 LaMinaEnMiPuerta
#2 Por suerte TVE hoy es mejor que hace unos años.

Volverá a ser una mierda y perder espectadores en el futuro. De eso estoy seguro.
#12 vGeeSiz
#10 si, la verdad es que está sesgada 24/7, antes solo eran los informativos de turno
#13 Cerberoh
#12 O antes no la veías o tienes una visión de sesgo muy sesgada.
#14 vGeeSiz
#13 No, rezonozco lo obsceno de la época de Urdazi, pero ya te digo eran informativos. Hoy casi la totalidad de la parrilla de RTVE es "info-entretenimiento" y machaqueo continuo de lo mismo...
#17 Cerberoh *
#14 La diferencia con lo de antes es que ahora sí que se habla de la derecha y del gobierno.

Y para los que dicen que no se habla de los casos Koldo, Abalos y Cerdán en TVE, debe ser porque no ven TVE.

www.rtve.es/temas/caso-koldo/1000143/
www.rtve.es/temas/jose-luis-abalos/109512/
www.rtve.es/temas/santos-cerdan/1001260/


Hablar de casos de corrupción dentro del PP en la época de gobiernos del PP, era algo impensable. Pasaban por debajo de la alfombra o les…   » ver todo el comentario
josde
#12 Que no veía nadie, ni tu siquiera.
D303
#2 Se le están follando cuando quieren y de paso están liderando todo el target de la mañana y de la tarde frente a A3 Media y Mediapro.
Edheo
#22 Eso precisamente, es lo que quieren cortar... que les caen los ingresos
eltoloco
No verán las encuestas tan a favor si están intentando cerrar los pocos altavoces públicos discordantes con la derechusma..
Edheo
#8 De eso se trata... que "todo medio", sea predominantemente de derechas..... para que así los ciudadanos, tengamos una verdadera "visión plural e imparcial", de los eventos.

Ya me veo rezándole a Ayuso por las mañanas, cuando entren estos.
Sinfonico
Parece que escuecen las verdades
#5 laruladelnorte
#4 Hombre por favor...no hay ni la más mínima duda. :shit:
kumo
TVE, la de los Viernes Negros cuando Urdaci? O TVE la que se tomó al asalto en medio de la DANA de Valencia?

Es por tener claro quien lloriquea por un informe escrito por los propios profesionales del medio.
tronchastiles
#7 Justo venía a poner lo mismo: www.cgtrtve.org/viernes-de-negro
De hecho han vuelto los famosos viernes negros:
www.elmundo.es/television/2025/07/18/687a192221efa0145b8b4574.html
www.eldebate.com/cine-tv-series/20260215/viernes-negros-tve-rne-negro-

Para aquellos que piensan que ahora es distinto a lo de antes, cuando en realidad, es una pena que nuestros impuestos vayan a la propaganda del gobierno de turno, por mucho que el gobierno pueda ser de la simpatía de muchos usuarios de esta web, los cuales ahora aplauden efusivamente la manipulación que dentro de unos años llorarán; lo cual resulta bastante hipócrita.
Thornton
Vamos, en pocas palabras, que el Consejo de Informativos ha hecho un cherry picking de libro.
#16 Leon_Bocanegra
La derechusma no puede soportar que RTVE por fin sea una televisión de calidad.
Malinke
Veo circunstancialmente la 1 por la mañana en un bar y hablan bastante de los casos del PsoE.
Ya quisieran los del PP, no quisieron y no quieren, antes con Aznar y ahora sus autonómicas, que hablaran tanto de los casos de corrupción del PP, como hace Tve con los del PsoE.
#3 Alcalino
Si no hay sentencia judicial que obligue a la rectificación, pueden esperar sentados
DORO.C
Pura propaganda, digno de los tiempos del NODO.
#23 Cerberoh
#21 Ya no estamos en los tiempos de Urdaci.
#18 dclunedo
"diariosabemos" Nosotros sabemos (futuro "supimos" como toda la izquierda) y el resto fachas...... :troll:
