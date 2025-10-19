·
La ‘maldición’ de los veteranos atrapados en la maquinaria de la deportación de Estados Unidos
Más de 100.000 exmiembros de las fuerzas armadas no tienen ciudadanía estadounidense y están en riesgo de ser expulsados del país
actualidad
#2
Tecar
Es lo que pasa cuando te unes a un ejército imperialista que lucha contra los más desfavorecidos, muchas veces de tu propio origen, pensando que a ver si cae algo.
Es lo que Quinto Servilio Cepión dijo a los tres oficiales hispanos que asesinaron a Viriato cuando fueron a cobrar su recompensa:
¡Roma no paga traidores!
3
K
45
#1
HeilHynkel
Fue condenado a 55 años de cárcel por intento de asesinato.
El sistema judicial de usa es una mierda pinchada en un palo sobre todo para las minorías y los pobres así que primero habría que ver si este juicio fue real o la mierda que le cae al pobre, pero aparte de eso no le parece precisamente una víctima, como otros que viene a currar y les han pillado por aparcar en zona azul sin el ticket,
0
K
18
#3
themarquesito
#1
Desde luego a ese en concreto tenían que deportarlo, aunque los 55 años sean una peculiar acumulación de condenas:
Lo sentenciaron a 32 años por eso, 20 años más por el primer disparo y otros tres por utilizar un arma de forma amenazante: 55 años en total.
Por si alguien tiene curiosidad, los gafetes del uniforme de Zahid Chaudhry son:
Army Reserve Components Achievement Medal
National Defense Service Medal
Global War on Terrorism Service
Armed Forces Reserve Medal (con distintivo M)
Army Service Ribbon
El último no acabo de ver de qué se trata
en.wikipedia.org/wiki/Awards_and_decorations_of_the_United_States_Arme
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
