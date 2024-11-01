·
5
meneos
76
clics
De Madrid a Valencia en 30 minutos a 1000 km/h: España se prepara para la revolución de Hyperloop
Un nuevo sistema de transporte conectará ciudades españolas como una red de metro y permitirá viajar a más de 1000 km/h.
|
etiquetas
:
madrid
,
valencia
,
km/h
,
españa
,
prepara
,
revolución
,
hyperloop
4
1
4
K
46
tecnología
21 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
EvilPreacher
*
Musk timó con el Hyperloop a los gringos hace años, nunca lo llegó a construir ¿y ahora pretenden timar a los españoles también? ¿No saben lo que pasó? Es como si, no sé, quisieran repetir el timo de la Fórmula de Valencia en Madrid, nadie picaría.
10
K
106
#5
eldios13
Especulación y pelotazos...
El Hyperloop en España sigue siendo más una promesa tecnológica que un proyecto tangible: aunque Zeleros y otros equipos continúan exhibiendo avances y aspiraciones de conectar Madrid y Valencia en 30 minutos para 2030, los datos reales apuntan a una viabilidad dudosa. Los estudios económicos estiman inversiones de unos 6.000 millones de euros solo para el corredor Madrid-Barcelona, con escaso retorno sin una fuerte financiación pública , y las rutas cortas resultan…
» ver todo el comentario
7
K
91
#12
themarquesito
*
#5
El hyperloop es una pamema de Elon Musk para matar el tren de alta velocidad en California. Hacer caso a esa parida (y derivadas varias por parte de charlatanes) es absurdo.
No digo que tú lo estés haciendo, simplemente amplío tu comentario.
6
K
96
#16
calde
#12
#5
Yo es que no lo acabo de entender...
En un cacharro de esos echan unas 14 personas. Y tardará entre 15-60 min según la distancia (Madrid-Valencia, Madrid - Barcelona, ...).
Entiendo que plantean un tubo en cada sentido. Supongamos que pueden ir varios uno detrás de otro...
Pero luego tienen que venir de vuelta... en la imagen al menos, no muestran un sistema para "dar la vuelta". Parecen completamente independientes.
Y con lo caro que debe ser construir cada km de tubo,…
» ver todo el comentario
2
K
43
#17
themarquesito
#16
Has llegado a las mismas conclusiones que Adam Something.
youtube.com/watch?v=CQJgFh_e01g
1
K
31
#19
Machakasaurio
#16
el problema es mucho mas simple de entender.
Necesita vacio casi absoluto en TODO el recorrido del trayecto para funcionar.
Eso energeticamente solo hablando es una burrada. Y ya si entramos en la fatiga de los materiales te da la risa.
Como muchas otras cosas, es una fumada de Musk irrealizable.
Joder, que ya estafaron a las Vegas y acabaron metiendo putos coches en tuneles, y ni ahí son capaces de prescindir del conductor.
Fiarse de estos vendedores de humo solo es por llevarse sobres entregando nada.
1
K
18
#20
eldios13
#16
no hay un dato objetivo sobre la capacidad exacta por hora del Hyperloop en España ya que el proyecto todavía está en fases de desarrollo. estimaciones basadas en el diseño actual sugieren que, con una cápsula de aproximadamente 40 pasajeros (el rango comentado es de 28 a 40) y un intervalo de unos minutos entre ellas, se podría lograr unas 600-1.200 personas por hora por tubo
1
K
23
#6
JuanCarVen
Monorraíl atacks again
6
K
72
#3
yopasabaporaqui
Por fin, llegar en media hora a la playa es una necesidad muy demandada. Destinemos recursos a eso y no a otra cosa.
3
K
39
#4
reithor
90000 mamografías por hacer y subiendo...
2
K
36
#15
manzitor
Sin datos, a mí me suena a pelotazo, ya veremos. Entretanto, demos dignidad al ferrocarril ya construido que vertebra de verdad a la población y sería clave para la crisis de vivienda.
2
K
35
#18
elgranpilaf
#15
Y con datos también
2
K
33
#9
Blackat
Vamos q contar mentiras tralarala ...click bait a la vista
2
K
25
#7
Einwanderer
Monorraíl!
2
K
24
#2
doppel
*
Se acabó el problema de la vivienda en la zona.
0
K
20
#11
MPR
Y, salvo que viajes a o desde Madrid, dará lo mismo porque para viajar entre dos puntos "cercanos" habrá que hacer transbordo en Madrid, con lo que se perderá todo el tiempo ahorrado y más.
1
K
20
#10
Grahml
Viene al caso:
youtu.be/SWaSuFmoGKU?si=xCl0djZdQRTQJo0a
0
K
20
#14
Nuisaint
Y mientras los cercanías seguirán yendo a 60 Km/h y con averias y retrasos diarios. Pero claro el dinero está para gastarlo en que los ricos viajen rápido, pero los trabajadores sigan yendo en latas de sardinas averiadas.
1
K
13
#13
Imag0
Hypersobres
0
K
13
#1
BastardWolf
Una hostia a esas velocidades sera sonadisima
0
K
10
#21
Ne0
Siempre que veo asociado el tema del hiperloop con Elon "Tusk", me acuerdo del "tren magnetico en tubo de vacio" que aparecia en la publicación "El mundo del futuro - Viaje interestelar". Me ha picado la nostalgia y he ido buscarlo si estaba online y aquí lo teneis:
archive.org/details/mundo-futuro-viaje-estelar/page/n7/mode/2up
0
K
9
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
