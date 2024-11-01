·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7754
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
8963
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5781
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
7065
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5400
clics
Pacifistas
más votadas
531
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
410
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
528
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
590
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
410
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
37
clics
MacGyver Theme Song
Intro de la serie MacGyver, donde un agente secreto armado con un ingenio científico notable para resolver cualquier problema en el campo utilizando cualquier material a mano.
|
etiquetas
:
macgyver
,
intro
,
años
,
80
8
0
1
K
130
B.S.O.
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
1
K
130
B.S.O.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
insulabarataria
*
Si sentís nostalgia y decidís verla de nuevo, no lo hagáis. No ha envejecido bien. Quedaos con el recuerdo de niños.
5
K
86
#4
pitercio
#3
... al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver...
2
K
36
#5
endy
#3
o quizá es que has crecido demasiado
0
K
7
#2
SantanaS
Como pasa el tiempo, pero si era ayer cuando estaba merendando bocata de foigras Apis y viendo a MacGyver.
3
K
58
#1
carakola
La única serie que describió la realidad del terrorismo vasco.
3
K
52
#6
Laro__
#1
minuto 1:22
youtu.be/XTjpxpNpU3A?t=82
0
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/XTjpxpNpU3A?t=82