MacGyver Theme Song

MacGyver Theme Song  

Intro de la serie MacGyver, donde un agente secreto armado con un ingenio científico notable para resolver cualquier problema en el campo utilizando cualquier material a mano.

insulabarataria
Si sentís nostalgia y decidís verla de nuevo, no lo hagáis. No ha envejecido bien. Quedaos con el recuerdo de niños.
pitercio
#3 ... al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver...
endy
#3 o quizá es que has crecido demasiado xD
SantanaS
Como pasa el tiempo, pero si era ayer cuando estaba merendando bocata de foigras Apis y viendo a MacGyver.:'(
carakola
La única serie que describió la realidad del terrorismo vasco.
