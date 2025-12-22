Macarras con patente de corso: así funciona el acoso inmobiliario en Asturias

El Sindicatu d’Inquilines d’Asturies ha denunciado un caso de amenazas y acoso sufrido por Camilo, inquilino desde hace ocho años de una vivienda en Oviedo, después de acumular varios meses de deuda en el alquiler tras perder su empleo. Según el sindicato, los hechos se produjeron sin que existiera orden judicial ni procedimiento de desahucio en curso.
| etiquetas: vivienda , asturias , gentrificación , oviedo
Si es un caso sin precedentes el acoso inmobiliario en Asturias no funciona así
Faltan datos. Sabemos los de un lado de la historia. Pero no tiene sentido tomar esta directa cuando en un juicio lo tienes ganado. No hay menores y si hay un contrato bien firmado, pues son juicios que no suelen durar. Y las deudas en este país no prescriben. Se pueden prorratear, pero ese inquilino acabaría pagando deudas más costas judiciales. Lo más sensato en estos casos, y que es lo que se suele hacer, es llegar a un acuerdo y marchar.