Macarras con patente de corso: así funciona el acoso inmobiliario en Asturias

El Sindicatu d’Inquilines d’Asturies ha denunciado un caso de amenazas y acoso sufrido por Camilo, inquilino desde hace ocho años de una vivienda en Oviedo, después de acumular varios meses de deuda en el alquiler tras perder su empleo. Según el sindicato, los hechos se produjeron sin que existiera orden judicial ni procedimiento de desahucio en curso.

Un caso sin precedentes en el Principado, según el sindicato
Si es un caso sin precedentes el acoso inmobiliario en Asturias no funciona así
No se. Un inquilino debe nada menos que ocho meses y la propiedad con todo a su favor para un desahucio, ¿se lia a mamporros con este señor?

Faltan datos. Sabemos los de un lado de la historia. Pero no tiene sentido tomar esta directa cuando en un juicio lo tienes ganado. No hay menores y si hay un contrato bien firmado, pues son juicios que no suelen durar. Y las deudas en este país no prescriben. Se pueden prorratear, pero ese inquilino acabaría pagando deudas más costas judiciales. Lo más sensato en estos casos, y que es lo que se suele hacer, es llegar a un acuerdo y marchar.
8 meses de impagos sin que la justicia ni las administraciones haga nada, y luego que por qué la gente contrata a los de desokupa.
