Macarras con patente de corso: así funciona el acoso inmobiliario en Asturias

El Sindicatu d’Inquilines d’Asturies ha denunciado un caso de amenazas y acoso sufrido por Camilo, inquilino desde hace ocho años de una vivienda en Oviedo, después de acumular varios meses de deuda en el alquiler tras perder su empleo. Según el sindicato, los hechos se produjeron sin que existiera orden judicial ni procedimiento de desahucio en curso.