Logran revertir el Alzheimer hasta una recuperación neurológica completa en ratones (ING)

Durante más de un siglo, el Alzheimer se ha considerado irreversible. Un estudio de la Universidad Case Western Reserve desafía este dogma al mostrar, en modelos de ratón, que la pérdida del equilibrio de NAD+ —una molécula clave de energía celular— impulsa la enfermedad. Al restaurar ese equilibrio con el fármaco P7C3-A20, no solo se previno el Alzheimer, sino que se revirtieron daños cerebrales y déficits cognitivos incluso en fases avanzadas, abriendo la puerta a futuros ensayos clínicos en humanos. En español: bit.ly/3LgIIPS

etiquetas: alzheimer , recuperación , neurológica , ratón , p7c3-a20 , nad+
6 comentarios
javibaz #1 javibaz
De vez en cuando, una buena noticia.
BastianBaltasarBux #2 BastianBaltasarBux
Me alegro por los ratones, vamos a ver que tal los ensayos en humanos.
#3 Jacusse
Ojalá funcione.
#4 Pivorexico
Al menos recordaran donde dejaron su queso
ChatGPT #5 ChatGPT
ojo, buena noticia, pero la mayoría del Alzheimer en humanos es esporádico, no causado por mutaciones genéticas específicas como en los ratones del estudio,
crob #6 crob
#5 toda la razón, he ido a mirar el paper original
Resulta que han usado diversos modelos y además correlacionado severidad de AD en humanos con deficiencias NAD+
Por eso han conseguido un Cell
Es un ensayo de puta madre
Se lo han currado, la verdad
