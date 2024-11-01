Leer textos complejos y escribir a mano: las únicas tecnologías que garantizan el aprendizaje profundo

Tras el entusiasmo inicial, hoy tenemos evidencias de que la incorporación de dispositivos digitales, por sí sola, no garantiza mejoras en el aprendizaje. En cambio, tecnologías antiguas como la lectura en papel o la escritura manual siguen siendo especialmente eficaces para comprender, organizar la información y construir conocimiento. Comprender no consiste solo en acceder a información. Supone poder relacionar datos, situarlos en un contexto, articularlos en una secuencia y darles sentido.
| etiquetas: aprendizaje profundo , escritura manual , estructuras narrativas
¿Será porque no los habéis escrito a mano?
Tenía que hacer el chistecito, pero tienes toda la puta razón.
El día que limiten el acceso a pantallas a los progenitores de los menores de diez años subirá el nivel formativo.
Dándole de comer al niño en la trona y la madre con el puto móvil en la otra mano, de esperpento.
Un poco aburrido de la hipocresía de "quitarles las pantallas a los niños" (que me parece correcto) cuando a más de un docente de hoy en día, sin chatgpt y power point, lo matas.
Lo digital no es malo per sé. Una cosa buena del Rincón y de la Wikipedia después es que se le acabó a más de un profesor casposo el refugiarse en el dichoso libro de texto.
Por hacer una comparación un tanto bestia, pero para nada equivocada, es como lo que ha pasado con el porno. La educación sexual es lamentable y la chavalada acaba tirando del porno como aprendizaje. Cuando el método de enseñanza es insuficiente, la realidad lo puede superar en cualquier momento.